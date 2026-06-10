Megaciężarówki wjadą do Polski? Mogą być nawet dwa razy dłuższe niż obecnie

W skrócie W Polsce rozważane jest wprowadzenie megaciężarówek o długości 25,25 m, które są już stosowane w niektórych krajach Unii Europejskiej.

Na torze w Modlinie przedstawiciele administracji oraz eksperci obserwowali testy zestawów EMS, porównując ich zachowanie z obecnie stosowanymi pojazdami.

Pokaz był elementem rozmów o pilotażu EMS w Polsce, a wdrożenie systemu wymaga szczegółowych regulacji dotyczących tras, techniki, szkoleń i monitorowania wpływu na bezpieczeństwo.

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Tzw. standard EMS 25,25 m to rozwiązanie, które w wieli krajach funkcjonuje od lat, ale wciąż nie jest legalne w Polsce. Wiele osób zapewne zastanawia się, jak tak długie zestawy wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego, jak radzą sobie na rondach, podczas hamowania czy cofania. Odpowiedzi na te pytania mieli okazję zobaczyć przedstawiciele administracji publicznej podczas pokazów na torze w Modlinie.

Megaciężarówki na torze w Modlinie. Oglądali je przedstawiciele władz

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, instytutów badawczych oraz eksperci branży transportowej.

Spotkanie zorganizowała Polska Izba Spedycji i Logistyki, która od dłuższego czasu zabiega o rozpoczęcie merytorycznej dyskusji na temat wdrożenia Europejskiego Systemu Modułowego (European Module System - EMS) w naszym kraju.

EMS 25,25 m na torze. Sprawdzili hamowanie, cofanie i manewrowanie

Podczas pokazu nie przygotowano specjalnych warunków demonstracyjnych. Organizatorzy chcieli pokazać, jak zestawy EMS zachowują się w sytuacjach przypominających codzienną eksploatację. Do testów wykorzystano ciągniki Scania należące do firmy Mandersloot, które na co dzień obsługują przewozy między Holandią a granicą polsko-niemiecką.

Megaciężarówki na torze Modlin materiały prasowe

Uczestnicy mogli obserwować hamowanie na zwykłej nawierzchni i na płycie poślizgowej, ruszanie pod wzniesienie, cofanie, dokowanie do rampy oraz manewrowanie na ograniczonej przestrzeni. Ciężarówki prowadzili instruktorzy Szkoły Jazdy Scania.

Największe zainteresowanie wzbudziło bezpośrednie porównanie standardowego zestawu ciężarowego o długości 16,5 m z zestawem EMS o długości 25,25 m. Oba pojazdy wykonywały identyczne manewry, dzięki czemu uczestnicy mogli ocenić różnice w zachowaniu pojazdów w rzeczywistych warunkach.

Megaciężarówki EMS. Czy manewrowanie jest trudne?

Jednym z najczęściej powtarzanych argumentów przeciwników EMS są obawy dotyczące manewrowania. Pokaz w Modlinie miał zweryfikować te wątpliwości. Organizatorzy podkreślali, że odpowiednio skonfigurowany zestaw nie musi sprawiać proporcjonalnie większych problemów podczas codziennej eksploatacji tylko dlatego, że jest dłuższy.

Megaciężarówki na torze Modlin materiały prasowe

Szczególną uwagę zwrócono na pokonywanie rond, omijanie przeszkód oraz zachowanie pojazdu podczas skręcania. W polskiej propozycji wdrożenia EMS zakłada się stosowanie tzw. niemieckiego, bardziej restrykcyjnego promienia skrętu. Istotne znaczenie mają również szkolenia kierowców oraz odpowiednio przygotowana infrastruktura.

Europejski System Modułowy to więcej ładunku przy mniejszej liczbie kursów

Idea EMS jest prosta. Zestawy wykorzystują znane już w Europie elementy, takie jak ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy oraz tzw. wózki dolly, czyli element jezdny, dzięki któremu można podłączyć naczepę do ciężarówki tzw. solówki. Dzięki odpowiedniemu połączeniu modułów możliwe jest zwiększenie długości zestawu do 25,25 m.

Celem jest przewiezienie większej ilości towaru podczas jednego przejazdu. Oznacza to możliwość ograniczenia liczby kursów potrzebnych do wykonania tej samej pracy przewozowej. Według zwolenników systemu przekłada się to na niższe zużycie paliwa w przeliczeniu na przewieziony ładunek, mniejszą emisję CO2 oraz lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów transportowych.

Najdłuższe zestawy mogą mieć 34,5 m, czyli dwa razy więcej niż klasyczny "tir" materiały prasowe

EMS nie jest rozwiązaniem uniwersalnym. Najlepiej sprawdza się na regularnych trasach między centrami logistycznymi, terminalami przeładunkowymi i zakładami produkcyjnymi, gdzie można precyzyjnie zaplanować przebieg przewozów.

EMS 2 jeszcze większy. Megaciężarówka o długości 34,5 metra

Podczas wydarzenia zaprezentowano również rozwiązanie będące kolejnym etapem rozwoju transportu modułowego. Specjaliści Scania Polska zbudowali zestaw klasy EMS 2 składający się z ciągnika siodłowego oraz dwóch standardowych naczep połączonych wózkiem dolly. To tzw. megaciężarówki, największe zestawy, jakie są dopuszczone do ruchu w niektórych krajach europejskich.

Taki zestaw osiąga długość od 32 do 34,5 m. Dopuszczalna masa całkowita może wynosić od 72 do nawet 76 ton. Tego typu zestawy są dopuszczone do ruchu między innymi w Szwecji, Finlandii, Danii i Hiszpanii.

Pilotaż EMS w Polsce coraz bardziej realny

Pokaz w Modlinie był kolejnym etapem rozmów o uruchomieniu pilotażu EMS w Polsce. Organizatorzy podkreślają, że wdrożenie takiego systemu wymaga precyzyjnych zasad dotyczących tras, wymogów technicznych, szkoleń kierowców oraz monitorowania wpływu nowych zestawów na bezpieczeństwo ruchu i stan infrastruktury.

Prezes Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński zaznaczył, że celem jest prowadzenie dyskusji w oparciu o fakty, a nie wyobrażenia.

Chcemy, aby dyskusja o wdrożeniu EMS w Polsce była merytoryczna i oparta na danych. Pokaz w Modlinie pozwolił przybliżyć rozwiązanie osobom, które będą uczestniczyć w procesie decyzyjnym. To ważny moment, bo od rozmowy teoretycznej przechodzimy do praktycznego zrozumienia, jak takie zestawy mogą funkcjonować w polskich warunkach

Duże znaczenie mają również doświadczenia przewoźników. Firma Mandersloot, która wykorzystuje podobne rozwiązania w przewozach kwiatów między Holandią a Polską, wskazuje, że obecnie zestawy muszą być rozpinane przed wjazdem do naszego kraju. To oznacza dodatkowe operacje logistyczne, większe zaangażowanie kierowców i sprzętu oraz wydłużenie całego procesu transportowego.

Kiedy więc megaciężarówki wjadą do Polski? Na razie o żadnych terminach nie ma mowy, jednak wszystko wskazuje na to, że program pilotażowy jest coraz bliżej.

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