W skrócie Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej proponują umożliwienie publikacji wizerunków osób z zakazem prowadzenia pojazdów w mediach lokalnych lub komunikatach służb, aby pomóc w przestrzeganiu tych zakazów.

Sekretarz Stanu Arkadiusz Myrcha podkreślił, że publikacja takich wizerunków napotyka ograniczenia konstytucyjne oraz wynikające z przepisów RODO i prawa prasowego, ale wskazał na możliwość wyjątków z powodu ważnego interesu społecznego.

Resort sprawiedliwości pracuje nad zmianami dotyczącymi wykonywania zakazów prowadzenia pojazdów, w tym nad sposobem realizacji wielu zakazów oraz zaostrzeniem sankcji za ich naruszanie.

Dokument w tej sprawie został złożony przez Tomasza Piotra Nowaka oraz Krzysztofa Gadowskiego. Adresowany jest do ministra sprawiedliwości i dotyczy skuteczności wykonywania orzeczonych przez sądy zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wskazano w nim na sygnały napływające od mieszkańców oraz samorządów, które zwracają uwagę na powtarzające się przypadki łamania tych zakazów.

KO chce publikacji wizerunku osób z zakazem prowadzenia

W interpelacji podkreślono, że mimo obowiązujących orzeczeń sądowych, część osób nadal decyduje się na kierowanie pojazdami. Tego rodzaju zachowania są oceniane jako realne zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Jednocześnie lokalne społeczności nie mają wiedzy o osobach, które dopuszczają się takich naruszeń, co utrudnia jakiekolwiek działania prewencyjne na poziomie mieszkańców czy samorządów.

Zwrócono uwagę, że brak dostępu do takich informacji ogranicza możliwość reagowania na powtarzające się przypadki łamania zakazu. W efekcie społeczności lokalne pozostają w dużej mierze bierne wobec sytuacji, które bezpośrednio wpływają na ich bezpieczeństwo. Tym samym w interpelacji zaproponowano rozważenie zmian prawnych, które umożliwiałyby publikację wizerunku osób zatrzymanych za prowadzenie pojazdu mimo obowiązującego zakazu.

Wskazano trzy główne kierunki potencjalnych skutków takiego rozwiązania. Po pierwsze, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dzięki możliwości identyfikacji osób łamiących zakaz i zgłaszania ich zachowań służbom. Po drugie, efekt prewencyjny wynikający ze świadomości możliwej publikacji wizerunku. Po trzecie, wzmocnienie skuteczności orzeczeń sądowych, które obecnie bywają trudne do wyegzekwowania w praktyce.

Jasna odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości

Na interpelację posłów odpowiedział Sekretarz Stanu Arkadiusz Myrcha. Wskazał on, że publikacja wizerunku osób zatrzymanych za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów napotyka istotne ograniczenia konstytucyjne. Odniósł się w tym kontekście do art. 47, który gwarantuje ochronę życia prywatnego, czci oraz dobrego imienia, a także do zasad wolności, proporcjonalności, równości oraz ochrony danych osobowych.

Zwrócono również uwagę na art. 23 Kodeksu cywilnego, chroniący wizerunek jako dobro osobiste, oraz przepisy RODO i prawa prasowego, które co do zasady wymagają zgody osoby zainteresowanej na publikację jej wizerunku w toku postępowania. Jednocześnie jednak przypomniano, że istnieją wyjątki pozwalające prokuratorowi lub sądowi na ujawnienie takich danych ze względu na ważny interes społeczny.

Resort poinformował ponadto, że prowadzi prace nad nowymi rozwiązaniami mającymi poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego. Planowane zmiany obejmują między innymi sposób wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów tak, aby w przypadku kilku orzeczonych zakazów nie były one realizowane równolegle, lecz kolejno. Analizowane są także modyfikacje dotyczące sankcji za niestosowanie się do zakazów określonych w art. 244 Kodeksu karnego, czyli za naruszanie orzeczonych przez sąd środków karnych.

