nPomysł cyfrowych tablic rejestracyjnych narodził się w 2009 roku za sprawą amerykańskiej firmy Reviver. Wdrożenie tego rozwiązania wymagało jednak czasu - przed jego wprowadzeniem konieczne było stworzenie odpowiednich regulacji prawnych. Obecnie cyfrowe tablice funkcjonują już w kilku stanach USA, m.in. w Arizonie, Michigan, Teksasie i Kalifornii. Ich zalety obejmują m.in. uproszczenie formalności urzędowych, łatwiejszą identyfikację pojazdów oraz szybki i wygodny proces przerejestrowania samochodu.

Cyfrowe tablice rejestracyjne. Nowa moda w USA

Cyfrowe tablice rejestracyjne odróżniają się od klasycznych tym, że numer samochodu nie jest wytłoczony, lecz wyświetlany w postaci cyfrowego obrazu. Dodatkowo oferują pole do prezentowania własnych komunikatów, którymi kierowca może zarządzać za pomocą aplikacji w smartfonie. W praktyce umożliwia to np. wyświetlenie napisu "skradziony" po kradzieży pojazdu, co w połączeniu z lokalizacją GPS zwiększa szanse na jego odzyskanie. Wszystkie informacje są synchronizowane z chmurą, co upraszcza zarządzanie danymi i ich aktualizację.

E-tablicą można sterować za pomocą dedykowanej aplikacji. Reviver materiały prasowe

Nowe tablice nie są bezpieczne. Wystarczy zdjąć zaślepkę

Choć cyfrowe tablice rejestracyjne zdobywają coraz większą popularność w USA, specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa biją na alarm. Hakerzy mają wykorzystywać słabe zabezpieczenia oprogramowania, a dzięki technikom takim jak jailbreaking są w stanie przejąć kontrolę nad tablicą, zmienić numer rejestracyjny lub wyświetlać dowolne komunikaty, co rodzi poważne zagrożenia.

Zdaniem Josepa Rodrigueza z firmy IOActive cyfrowe tablice rejestracyjne mogą nieść ze sobą sporo problemów. Ekspert wykazał, że wystarczy zdjąć zaślepkę z tyłu tablicy i podłączyć ją do komputera, aby uzyskać dostęp do kodu źródłowego urządzenia. W praktyce pozwala to na wyświetlanie dowolnego numeru rejestracyjnego lub całkowite usunięcie oznaczeń pojazdu, co stwarza realne ryzyko unikania kar i przypisywania wykroczeń innym kierowcom.

W codziennych warunkach ryzyko ataku jest niewielkie

Mimo że odkrycie eksperta może wyglądać groźnie, producent cyfrowych tablic uspokaja opinię publiczną. W oficjalnym stanowisku firma zaznacza, że opisany scenariusz ataku jest trudny do przeprowadzenia, ponieważ wymaga bezpośredniego dostępu do urządzenia, specjalistycznego sprzętu oraz wysokich kwalifikacji technicznych. Według producenta prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zdarzenia w normalnych warunkach jest znikome.

