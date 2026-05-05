W skrócie Rosnąca popularność SUV-ów i pickupów w Europie powoduje większe obciążenie infrastruktury miejskiej, co prowadzi do problemów z parkowaniem i ograniczeniem przestrzeni dla pieszych.

W wielu europejskich miastach wprowadzane są nowe regulacje dla dużych samochodów, takie jak wyższe opłaty parkingowe lub zakazy wjazdu do centrów miast.

W Polsce obecnie nie obowiązują przepisy rozróżniające pojazdy pod względem masy czy rozmiaru, ale doświadczenia innych krajów mogą wpłynąć na przyszłe zmiany.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

SUV-y i pickupy od kilku lat dynamicznie zyskują na popularności w Europie. Kierowcy wybierają je przede wszystkim ze względu na przestronne wnętrza, wysoki komfort jazdy oraz poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie rosnąca liczba dużych aut coraz wyraźniej obciąża miejską infrastrukturę - utrudnia parkowanie, zwiększa natężenie ruchu i ogranicza przestrzeń dostępną dla pieszych.

Rosnące auta i coraz większa presja na infrastrukturę

Zmiany są szczególnie widoczne na przykładzie Londynu, gdzie w ciągu około 20 lat liczba SUV-ów wzrosła dziesięciokrotnie. Eksperci zwracają uwagę, że tak dynamiczny wzrost liczby dużych pojazdów wpływa na funkcjonowanie miasta, powodując problemy z parkowaniem, zwiększone natężenie ruchu oraz ograniczenie przestrzeni dla pieszych.

Potwierdzają to również dane z rynku europejskiego. Według raportu organizacji Transport & Environment nowe samochody sprzedawane w Europie systematycznie rosną pod względem gabarytów - od początku XXI wieku średnia szerokość pojazdów zwiększyła się o ponad 11 centymetrów. Największy udział w tym trendzie mają właśnie SUV-y i pickupy, które często przekraczają standardowe wymiary miejsc parkingowych.

Europejskie miasta reagują na zmiany. Wyższe ceny i zakazy

W efekcie w europejskich miastach coraz częściej pojawiają się propozycje nowych regulacji, w tym dodatkowych opłat zależnych od masy i gabarytów samochodu, a nawet ograniczeń wjazdu do centrów miast.

W Cardiff zdecydowano się na uzależnienie opłat parkingowych od masy samochodu, co stanowi jedno z pierwszych tego typu rozwiązań w regionie. Londyn rozważa podobne mechanizmy, które mogłyby uwzględniać zarówno emisję spalin, jak i rozmiar oraz wagę pojazdu.

Jeszcze dalej poszedł Paryż, gdzie mieszkańcy poparli wprowadzenie wysokich opłat parkingowych dla cięższych samochodów w centrum miasta. W praktyce oznacza to, że za godzinę postoju SUV-a ważącego ponad 1600 kg trzeba zapłacić 18 euro. Podobne rozwiązania analizowane są również w Holandii i Belgii, a w Amsterdamie duże SUV-y nie mają już wjazdu do ścisłego centrum.

Coraz częściej wprowadzane są także strefy ograniczonego ruchu dla cięższych pojazdów. Jednocześnie Parlament Europejski zapowiada dalsze działania mające ograniczyć obecność SUV-ów, wskazując zarówno kwestie bezpieczeństwa, jak i problemy z mobilnością w miastach.

Polska na razie bez zmian, ale temat może powrócić

W Polsce obecnie nie obowiązują przepisy ograniczające wjazd samochodów ze względu na ich masę czy wymiary. Opłaty parkingowe są jednolite i nie różnicują pojazdów pod tym kątem. Jednak doświadczenia innych krajów pokazują, że rosnąca liczba dużych pojazdów może w przyszłości wymusić zmiany także na polskim rynku.

Audi RS3 Competition Limited to hołd dla legendy. Takich aut już nie będzie INTERIA.PL