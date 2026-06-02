W skrócie Od 30 czerwca samochody złomowane w stacji demontażu pojazdów mają być automatycznie wyrejestrowywane, co eliminuje konieczność samodzielnego składania wniosków przez właścicieli.

Nowe rozporządzenie zintegrowało stacje demontażu z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców, umożliwiając automatyczne przekazywanie danych o demontażu pojazdów bez udziału kierowcy.

W 2025 roku w Polsce zezłomowano ponad 585,5 tysiąca aut osobowych, a najczęściej złomowanym modelem był Volkswagen Golf.

Na ostatniej prostej znajduje się projekt rozporządzenia Ministerstwa Cyfryzacji dotyczący zintegrowania stacji demontażu pojazdów z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców. Resort chce, by auta trafiające na złom były automatycznie wyrejestrowywane. Oznacza to, że ich ostatni właściciel nie musiałby już składać elektronicznie wniosku o wyrejestrowanie pojazdu czy udawać się do wydziału komunikacji.

Koniec kar za lenistwo? Złomowane auto wyrejestruje się automatycznie

Przypomnijmy - zgodnie z art. 78. ust.2 - Prawa o ruchu drogowym - właściciel zarejestrowanego pojazdu jest obowiązany "zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni" starostę o:

nabyciu lub zbyciu pojazdu; zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Część starostów wykorzystuje ten przepis do karania niezdyscyplinowanych kierowców w myśl art. 140 Prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z nim, kto nie dopełni obowiązku poinformowania starosty o "zbyciu" pojazdu w terminie 30 dni "podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł".

Zmiany w przepisach o złomowaniu. Kierowcy przestaną tracić czas w urzędach

Szykowane rozporządzenie, które obowiązywać ma od 30 czerwca, to efekt komunikatu Ministerstwa Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie do centralnej ewidencji pojazdów danych o demontażu pojazdów.

"Zakres danych, określony w projekcie rozporządzenia, został dostosowany do zakresu czynności realizowanych przez stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów w ramach procesu demontażu i uwzględnia dane niezbędne do weryfikacji i poprawnego zasilania przez te podmioty centralnej ewidencji pojazdów od 30 czerwca 2026 r. z wykorzystaniem interfejsu wymiany danych, udostępnianego w ramach systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję pojazdów" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

W efekcie nowych przepisów wpisu o złomowaniu pojazdu dokonywać będą same stacje demontażu, a kierowcy nie będą już musieli tracić czasu na wypełnianie stosownych wniosków czy wizyty w wydziale komunikacji.

Jakie samochody złomują Polacy? W 2025 roku królowały modele

W ubiegłym roku w Polsce lawinowo wzrosła liczba wyrejestrowanych z powodu złomowania samochodów. Z danych, do których dotarła Interia.pl, wynika że na złom trafiło wówczas 585,5 tys. aut osobowych. Dla porównania, w 2024 roku było ich około 451 tys.

Średni wiek zezłomowanego w 2025 roku samochodu osobowego wynosił 22,4 roku. Średni przebieg takiego auta - przynajmniej jeśli wierzyć danym z CEPiKu - to 263 400 km.

Najstarsze ze złomowanych aut są te wyposażone w instalację gazową. W ich przypadku średni wiek zezłomowanego samochodu to 23,5 roku, a średni przebieg - 285 100 km.

Pierwsza 10 najczęściej złomowanych modeli aut osobowych w 2025 roku w Polsce:

Volkswagen Golf - 17 371 zezłomowanych, Opel Astra - 14 894 zezłomowanych, Volkswagen Passat - 14 546 zezłomowanych, Ford Focus - 14 299 zezłomowanych, Volkswagen Polo - 10 118 zezłomowanych, Audi A4 - 9 565 zezłomowanych, Skoda Fabia - 9 404 zezłomowanych, Opel Corsa - 8 601 zezłomowanych, Fiat Punto - 8 182 zezłomowanych, Renault Megane Scenic - 8 001 zezłomowanych,

