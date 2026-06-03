Choć kwestia abonamentu RTV zwykle wraca przy okazji telewizorów, nowe stawki mogą zainteresować również kierowców. Przepisy obejmują bowiem nie tylko domowe odbiorniki, ale także radia, z których codziennie korzystają miliony właścicieli samochodów.

Abonament RTV 2027. Nowe stawki za radio i telewizor

Nowe stawki zostały przyjęte przez KRRiT w ramach corocznej waloryzacji opłat abonamentowych i ogłoszone podczas Od 2027 r. miesięczna opłata za odbiornik radiowy wyniesie 10,80 zł, podczas gdy obecnie jest to 9,50 zł. W przypadku telewizora lub zestawu radio-telewizyjnego stawka wzrośnie z 30,50 zł do 34,50 zł miesięcznie.

Oznacza to, że w skali roku posiadacze radioodbiorników zapłacą 129,60 zł, a użytkownicy telewizorów 414 zł, o ile będą regulować należności co miesiąc.

Abonament za radio 2027. Ile trzeba będzie zapłacić?

Największe znaczenie dla kierowców ma stawka dotycząca odbiorników radiowych. To właśnie ona wzrośnie do 10,80 zł miesięcznie. KRRiT przypomina jednocześnie, że osoby opłacające abonament z góry będą mogły skorzystać ze zniżek: 3 proc. przy płatności za dwa miesiące, 4 proc. za trzy miesiące, 5 proc. za sześć miesięcy oraz 10 proc. za cały rok. Przy opłaceniu całego roku jednorazowo abonament za radio wyniesie 116,70 zł zamiast 129,60 zł.

Czy radio w samochodzie podlega abonamentowi RTV?

To kwestia, która od lat budzi wiele pytań. Zgodnie z obowiązującymi przepisami radioodbiornik zamontowany w samochodzie również jest odbiornikiem podlegającym obowiązkowi abonamentowemu.

W praktyce większość kierowców nie ponosi jednak dodatkowych kosztów z tego tytułu. Jeżeli gospodarstwo domowe ma już zarejestrowany odbiornik radiowy lub telewizyjny i opłaca abonament RTV, nie trzeba wnosić osobnej opłaty za radio znajdujące się w samochodzie prywatnym.

Inaczej wygląda sytuacja przedsiębiorców. W przypadku firm obowiązują odrębne zasady, a radioodbiorniki znajdujące się w pojazdach wykorzystywanych do działalności gospodarczej mogą podlegać osobnym opłatom abonamentowym.

Kto musi płacić abonament RTV, a kto jest zwolniony?

Obowiązek dotyczy osób posiadających zarejestrowane odbiorniki radiowe lub telewizyjne, chyba że korzystają z ustawowego zwolnienia.

Z abonamentu RTV zwolnione są m.in. osoby, które ukończyły 75 lat, a także część emerytów, rencistów i osób z niepełnosprawnościami spełniających określone warunki ustawowe.

Choć abonament RTV od lat budzi kontrowersje, obowiązek jego opłacania nadal pozostaje w mocy. Najnowsza decyzja KRRiT oznacza natomiast, że od 2027 r. właściciele radioodbiorników i telewizorów zapłacą więcej niż obecnie.

Likwidacja abonamentu RTV. Co dalej z opłatami?

Podwyżka została ogłoszona w czasie, gdy wciąż trwają prace nad reformą finansowania mediów publicznych. Od wielu miesięcy pojawiają się zapowiedzi likwidacji abonamentu RTV i zastąpienia go nowym systemem. Ponieważ jednak odpowiednie przepisy nie zostały dotąd uchwalone, KRRiT zgodnie z obowiązującym prawem ustaliła kolejne stawki opłat na 2027 r.





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