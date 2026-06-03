W skrócie Nowe przepisy umożliwiają kasowanie części punktów karnych po szkoleniu reedukacyjnym, ale nie obejmuje to wykroczeń takich jak korzystanie z telefonu, przejazd na czerwonym świetle, niektóre wykroczenia wobec pieszych czy przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h.

Po ukończeniu kursu kierowca może zmniejszyć liczbę punktów za mniej poważne wykroczenia, w tym przekroczenie prędkości do 30 km/h, wybrane wykroczenia parkingowe, brak użycia kierunkowskazu lub wykroczenia związane z użyciem świateł.

W rozporządzeniu wymieniono konkretne kody wykroczeń, których punkty nie mogą być usunięte po szkoleniu reedukacyjnym, m.in. za jazdę pod wpływem alkoholu, nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku i wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych.

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Przez ostatnie dni wokół nowych przepisów panowało spore zamieszanie. Przejrzałem opublikowane rozporządzenie i porównałem je z wcześniejszym projektem. Najważniejsza zmiana jest taka, że kierowcy nie stracili całkowicie możliwości kasowania punktów za przekroczenie prędkości. Takie rozwiązanie zakładały wcześniejsze propozycje. Ostatecznie zdecydowano się na wariant pośredni.

Jak działają kursy redukujące punkty karne od 3 czerwca?

Nowe przepisy nie zmieniają podstawowych zasad działania kursów reedukacyjnych. Kierowca może raz na sześć miesięcy ukończyć szkolenie organizowane przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Jego ukończenie pozwala zmniejszyć liczbę punktów karnych o maksymalnie 6.

Szkolenie trwa jeden dzień. Obejmuje osiem godzin zajęć dotyczących przepisów ruchu drogowego, przyczyn wypadków, odpowiedzialności prawnej i psychologii kierowcy. Uczestnicy muszą również wykonać ćwiczenie praktyczne polegające na awaryjnym hamowaniu przy prędkości 30 i 50 km/h. W jednym szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 15 osób.

Kluczowe znaczenie ma jednak to, za jakie wykroczenia punkty będzie można zmniejszyć.

Kody wykroczeń i punkty karne. Jak czytać nowe przepisy?

W rozporządzeniu wykroczenia oznaczone są specjalnymi kodami, którymi posługuje się policja i system ewidencji punktów karnych.

Przykładowo grupa A obejmuje najpoważniejsze naruszenia, takie jak jazda po alkoholu czy spowodowanie wypadku. Grupa B dotyczy wykroczeń wobec pieszych, grupa E przekroczeń prędkości, grupa F wyprzedzania, a grupa H różnych naruszeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym korzystania z telefonu podczas jazdy.

To właśnie do tych kodów odwołuje się rozporządzenie przy określaniu, które punkty można skasować po szkoleniu, a które pozostaną na koncie kierowcy.

Punkty za prędkość nadal będzie można skasować

Największa zmiana względem pierwszych projektów dotyczy przekroczeń prędkości.

Po ukończeniu kursu reedukacyjnego nadal można zmniejszyć liczbę punktów za:

E10 - przekroczenie prędkości do 10 km/h ,

E09 - przekroczenie o 11-15 km/h ,

E08 - przekroczenie o 16-20 km/h ,

E07 - przekroczenie o 21-25 km/h ,

E06 - przekroczenie o 26-30 km/h.

Oznacza to, że kierowcy nadal będą mogli usuwać punkty za najczęściej popełniane wykroczenia drogowe. To właśnie ta zmiana odróżnia finalne rozporządzenie od pierwszego projektu, który wyłączał z redukcji wszystkie przekroczenia prędkości.

Telefon za kierownicą? Tych 12 punktów już nie skasujesz

Przejrzenie listy wykroczeń wyłączonych z możliwości redukcji pokazuje, że ustawodawca szczególnie surowo potraktował zachowania uznawane za najbardziej niebezpieczne. Po ukończeniu kursu nie będzie można usunąć punktów przyznanych m.in. za:

H09 - korzystanie z telefonu wymagającego trzymania go w ręku podczas jazdy (12 punktów),

E01-E05 - przekroczenie prędkości o więcej niż 30 km/h ,

C02 - przejazd na czerwonym świetle (15 punktów),

C03-C04 - niezastosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem lub kontrolujących ruch,

B03 - nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu,

B02 - wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim,

B01 - omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych,

H23 - jazdę autostradą lub drogą ekspresową pod prąd,

A03 - kierowanie po użyciu alkoholu ,

A05 - kierowanie w stanie nietrzeźwości ,

A04 - nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku,

F02-F09 - większość najpoważniejszych wykroczeń związanych z wyprzedzaniem,

H10-H12 - najpoważniejsze wykroczenia na przejazdach kolejowych.

W praktyce oznacza to, że punkty za wiele wykroczeń, które obecnie należą do najczęstszych przyczyn utraty prawa jazdy, pozostaną w ewidencji aż do momentu ich wygaśnięcia.

Za jakie wykroczenia nadal można zmniejszyć liczbę punktów?

Lista wykroczeń kwalifikujących się do redukcji jest dłuższa, niż mogłoby się wydawać. Po ukończeniu szkolenia punkty będzie można nadal zmniejszyć m.in. za:

C05 - niezatrzymanie się przed zieloną strzałką,

C16 - niezatrzymanie się przed znakiem STOP,

C17-C19 - część wykroczeń parkingowych,

D03 - naruszenie zakazu zawracania,

D05 - brak lub nieprawidłowe użycie kierunkowskazu,

E06-E10 - przekroczenie prędkości do 30 km/h ,

E11 - niezachowanie minimalnego odstępu na autostradzie lub drodze ekspresowej,

F01 - wyprzedzanie z niewłaściwej strony,

F10-F12 - wybrane wykroczenia związane z wyprzedzaniem,

G01-G08 - wykroczenia dotyczące używania świateł,

H07 - jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa ,

H08 - brak kasku ochronnego u kierującego motocyklem lub motorowerem,

H18-H20 - zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych, skrzyżowaniu lub przejeździe,

H24 - zajmowanie więcej niż jednego pasa ruchu,

J04-J11 - część wykroczeń związanych z przewożeniem pasażerów.

Dla wielu kierowców zaskoczeniem może być fakt, że redukcji podlegają również punkty za niezachowanie odstępu na autostradzie, czy wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

Ministerstwo zmieniło projekt w ostatniej chwili

Z perspektywy kierowców najważniejsze jest to, że finalna wersja rozporządzenia jest łagodniejsza od pierwszych propozycji. Gdyby utrzymano pierwotny projekt, kursy reedukacyjne straciłyby znaczną część swojej praktycznej wartości, bo nie pozwalałyby usuwać punktów za żadne przekroczenia prędkości.

Ostatecznie zdecydowano się pozostawić możliwość redukcji punktów za mniej poważne naruszenia. Jednocześnie wyłączono z tego mechanizmu wykroczenia uznawane za najbardziej niebezpieczne dla innych uczestników ruchu, zwłaszcza pieszych.





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