Przełomowa zmiana stanowiska resortu finansów to efekt wieloletniej batalii prawnej. Do tej pory organy podatkowe stały na stanowisku, że układy 48-voltowe jedynie wspomagają silnik spalinowy, co nie uprawniało do ulg podatkowych. Opór fiskusa przełamał dopiero Naczelny Sąd Administracyjny, a Minister Finansów w opublikowanej właśnie wykładni musiał uznać wyższość argumentów podatników. Oznacza to, że droga do odzyskania nadpłat została otwarta nie tylko dla dealerów, ale i dla tysięcy osób prywatnych.

Akcyza na miękkie hybrydy - koniec sporu z urzędem skarbowym

Spór o sposób opodatkowania miękkich hybryd (Mild Hybrid Electric Vehicle - MHEV) trwał w Polsce od kilku lat. Organy podatkowe uznawały, że w takich samochodach silnik elektryczny jedynie wspiera jednostkę spalinową i nie stanowi pełnoprawnego napędu. W konsekwencji auta z układem 48-voltowym były traktowane jak zwykłe samochody spalinowe i obejmowane wyższą akcyzą.

Tę interpretację zaczęły jednak podważać sądy administracyjne. Przełomowy okazał się wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z października 2025 r., który uznał, że współdziałanie silnika spalinowego i elektrycznego - nawet jeśli elektryczny pełni tylko funkcję wspomagającą - oznacza napęd spalinowo-elektryczny. Minister finansów przyjął tę wykładnię w interpretacji ogólnej z 26 lutego 2026 r., potwierdzając, że takie samochody mogą korzystać z niższej akcyzy.

Niższa stawka akcyzy na samochody hybrydowe - ile można zyskać?

Zmiana jest istotna, bo w Polsce stawka akcyzy dla hybryd jest dokładnie o połowę niższa niż dla samochodów spalinowych. W praktyce oznacza to następującą różnicę w opodatkowaniu:

Silniki o pojemności do 2,0 l: 1,55 proc. zamiast 3,1 proc..

Silniki o pojemności powyżej 2,0 l: 9,3 proc. zamiast 18,6 proc..

Jeżeli więc miękka hybryda była traktowana jak samochód spalinowy, podatek mógł być naliczony w podwójnej wysokości.

Zwrot akcyzy za samochód - przykłady oszczędności

Największe różnice pojawiają się w przypadku droższych samochodów z silnikami powyżej 2,0 l, w których system mild hybrid jest dziś w zasadzie standardem.

Dobrym przykładem jest BMW 740d xDrive. Przy cenie około 570 tys. zł akcyza liczona według wyższej stawki wynosiła ponad 106 tys. zł. Zastosowanie stawki przewidzianej dla hybryd obniża ją do około 52,5 tys. zł, co oznacza ponad 50 tys. zł różnicy.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku Mercedesa-AMG GLE 53 z trzylitrowym silnikiem i układem MHEV. Przy cenie około 525 tys. zł akcyza liczona według starej interpretacji wynosiła około 97,6 tys. zł. Po zastosowaniu niższej stawki spada do około 49 tys. zł.

Różnice są mniejsze w przypadku aut z silnikami dwulitrowymi, ale nadal zauważalne. Volvo XC60 B5 z układem mild hybrid kosztujące około 220 tys. zł oznacza obniżenie akcyzy o prawie 3,5 tys. zł.

Jak odzyskać nadpłaconą akcyzę? Wniosek i formalności

Interpretacja ogólna oznacza, że podatnicy mogą powoływać się na nią w sporach z fiskusem. Dotyczy to zarówno importerów i dealerów, jak i osób prywatnych, które zapłaciły wyższą akcyzę przy rejestracji samochodu. Łukasz Andruszkiewicz, doradca podatkowy w Gekko Taxens, na łamach Business Insidera radzi by do właściwego organu podatkowego (jest nim najczęściej naczelnik urzędu skarbowego, do którego nabywca złożył pierwotną deklarację) złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą deklaracji akcyzowej AKC-U/S.

Na złożenie takiego wniosku jest pięć lat od końca roku podatkowego, w którym zapłacono podatek.

Samochody z układem Mild Hybrid (MHEV) - kogo dotyczy nowa interpretacja?

Miękkie hybrydy stały się w ostatnich latach jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań w nowych samochodach. System 48-voltowy stosuje dziś w swoich modelach większość producentów. Silnik elektryczny faktycznie pełni tam jedynie funkcję wspomagającą - pomaga przy ruszaniu i odciąża jednostkę spalinową. Mimo to, zgodnie z nową interpretacją, jest to napęd spalinowo-elektryczny uprawniający do niższej akcyzy.

Wielu kierowców nawet nie wie, że ma hybrydę

Systemy mild hybrid są dziś bardzo powszechne, choć producenci rzadko eksponują je w nazwach modeli. W wielu samochodach układ 48-voltowy działa w tle - wspiera silnik spalinowy przy ruszaniu, odzyskuje energię podczas hamowania i pomaga obniżyć zużycie paliwa. Właściciele takich aut często nie zdają sobie sprawy, że formalnie są to hybrydy.

Układ MHEV można znaleźć w wielu popularnych modelach sprzedawanych w Polsce. Przykłady to m.in.:

Volkswagen Golf 1.5 eTSI

Skoda Octavia 1.5 eTSI

Audi A6 40 TDI

BMW 520d

Mercedes C 200

Volvo XC60 B5

Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 48V

Kia Sportage 1.6 T-GDI 48V

Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Mild Hybrid

Renault Austral Mild Hybrid

Mazda 3 e-Skyactiv G

Suzuki Vitara Hybrid (SHVS)

Land Rover Defender D300 MHEV

W wielu przypadkach oznaczenie "hybrid" nie pojawia się na karoserii. Informację o systemie mild hybrid można znaleźć dopiero w danych technicznych samochodu lub w materiałach producenta. Decyzja resortu może mieć więc znaczenie dla tysięcy samochodów zarejestrowanych w Polsce w ostatnich latach.

