Masz diesla Euro 5? Od października do tych miast nie wjedziesz

W skrócie Od października 2026 roku we Włoszech zaczną obowiązywać nowe ograniczenia wjazdu dla samochodów z silnikami Diesla spełniającymi normę Euro 5 w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.

Zakazy dotkną głównie regiony w północnych i centralnych Włoszech, w tym duże ośrodki takie jak Mediolan, Turyn, Wenecja czy Werona, ze względu na złą jakość powietrza na Nizinie Padańskiej.

Wprowadzenie restrykcji było planowane wcześniej, ale rząd przesunął termin o rok, co wywołało napięcia w relacjach z Komisją Europejską prowadzącą postępowania przeciwko Włochom.

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Osoby planujące podróż przez północne Włochy powinny już teraz sprawdzić klasę emisji swojego samochodu oraz zapoznać się z lokalnymi regulacjami obowiązującymi w odwiedzanych regionach. Od października 2026 roku w wielu większych miastach zakaz poruszania się dotknie samochody z silnikami Diesla zgodnymi z normą Euro 5. To auta wyprodukowane mniej więcej w latach 2009-2015

Włoskie miasta z ograniczeniami dla diesli Euro 5

Nowe przepisy obejmą samochody z silnikami Diesla spełniające normę Euro 5 w miastach liczących ponad 100 tys. mieszkańców. W praktyce oznacza to, że ograniczenia mogą obowiązywać między innymi w Mediolanie, Turynie, Wenecji i Weronie. Szczegółowe zasady będą jednak ustalane przez władze poszczególnych regionów.

Zakres ograniczeń może się różnić w zależności od lokalnych przepisów. W niektórych miejscach zakazy będą obowiązywać wyłącznie w określonych porach roku lub godzinach, natomiast w innych zostaną wprowadzone na stałe. Przykładem jest Wenecja Euganejska, gdzie zapowiedziano całoroczne ograniczenia dla pojazdów z silnikami Diesla spełniającymi normę Euro 5.

Część włoskich miast będzie objęta zakazem wjazdu dla diesli. 123 RF 123RF/PICSEL

Nizina Padańska pod presją smogu

Jednym z głównych powodów wprowadzenia nowych regulacji jest utrzymujący się od lat problem złej jakości powietrza w północnych Włoszech. Szczególnie trudna sytuacja występuje w sezonie zimowym, kiedy warunki atmosferyczne sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń.

Największe problemy odnotowuje się na Nizinie Padańskiej, gdzie regularnie dochodzi do przekraczania dopuszczalnych norm stężenia pyłów zawieszonych. Ograniczenie ruchu starszych samochodów z silnikami Diesla ma być jednym z działań służących poprawie jakości powietrza i ograniczeniu skali tego zjawiska.

Spór o przepisy i problem jakości powietrza

Początkowo zakładano, że ograniczenia wejdą w życie już w październiku 2025 roku, jednak włoski rząd i parlament zdecydowały o przesunięciu terminu o kolejny rok. To doprowadziło do napięć między włoskimi władzami a Komisją Europejską. Od 2014 roku Bruksela prowadzi wobec Włoch trzy postępowania dotyczące naruszeń przepisów związanych z jakością powietrza. Komisja zarzuca włoskim władzom systematyczne przekraczanie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń.

Choć nowe przepisy nie wejdą w życie natychmiast, ich wdrożenie jest już przesądzone. Kierowcy korzystający ze starszych samochodów z silnikami Diesla powinni uwzględnić nadchodzące zmiany podczas planowania podróży przez północne regiony Włoch, aby uniknąć problemów z wjazdem do największych miast.