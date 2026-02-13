W skrócie Od 2026 roku w wybranych stanach USA wprowadzono mandaty za nieporządek w samochodzie sięgające 500 dolarów.

Nowe przepisy mają na celu ograniczenie rozpraszania kierowców oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Pojawiają się spory dotyczące zasadności tych regulacji – zwolennicy podkreślają kwestie bezpieczeństwa, przeciwnicy zarzucają nadmierną ingerencję w prywatność.

Od 2026 roku w Stanach Zjednoczonych wprowadzono przepisy mające na celu ograniczenie rozpraszania kierowców i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. W wielu stanach pojawiają się nowe zaostrzone kary za zachowania, które dotychczas traktowano jako mniej istotne, a które - według ustawodawców - mogą zwiększać ryzyko w ruchu drogowym.

Nowe reguły dotyczące czystości w aucie

Przykładem mogą być stany Maryland, Ohio i Karolina Południowa, gdzie od 2026 roku wprowadzono przepisy formalnie zabraniające pozostawiania śmieci w kabinie pojazdu. Regulacje skupiają się na higienie i bezpieczeństwie - odpady mogą przyciągać gryzonie i owady, co w założeniu ma ograniczyć potencjalne zagrożenia na drodze.

Nowe przepisy przewidują, że kierowca przewożący w samochodzie śmieci, butelki, odzież lub inne luźne przedmioty, które mogą się przemieścić i na przykład zablokować pedał hamulca, może zostać ukarany grzywną. W praktyce oznacza to mandat do 500 dolarów, czyli około 1800 złotych, dla osób, które nie dbają o porządek wewnątrz pojazdu.

Przepis ten nie ogranicza się jednak wyłącznie do luźnych odpadków pod nogami kierowcy. Kontrole obejmują również to, co znajduje się na desce rozdzielczej i w innych częściach pojazdu - przykładowo odzież, papiery czy akcesoria, które zasłaniają widok przez szybę lub lusterka i tym samym utrudniają koncentrację podczas jazdy. Nieodpowiednio umieszczone przedmioty mogą skutkować mandatem nawet wtedy, gdy nigdy nie doszło do żadnego zdarzenia drogowego.

Bezpieczeństwo czy przesada? Argumenty obu stron

Zwolennicy surowych regulacji wskazują, że choć przepisy te mogą wydawać się restrykcyjne, ich celem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa na drogach. Według ekspertów luźno pozostawione przedmioty w kabinie mogą podczas gwałtownego manewru zamienić się w groźne pociski lub utrudnić obsługę pojazdu.

Stąd idea, by kierowcy traktowali wnętrze samochodu z taką samą starannością jak piloci kabinę samolotu: z pełnym porządkiem i świadomością, że wszystko, co znajduje się w pojeździe, może mieć realny wpływ na bezpieczeństwo jazdy.

Przeciwnicy rozwiązania argumentują, że wprowadzanie kar za zwykły bałagan w samochodzie stanowi nadmierną ingerencję w prywatność i codzienne życie kierowców. Według nich auto często pełni rolę miejsca pracy lub "drugiego domu", w którym przewozi się wiele niegroźnych przedmiotów, a surowe sankcje za ich obecność mogą wydawać się nieproporcjonalne w stosunku do realnego zagrożenia.

