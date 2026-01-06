Masowe kontrole na wjeździe do SCT w Krakowie. Pierwsze mandaty po 500 zł

W skrócie W Krakowie rozpoczęły się masowe kontrole w strefie czystego transportu, które skutkowały pierwszymi mandatami dla kierowców łamiących przepisy.

Opłaty i kary dotyczą pojazdów niespełniających norm emisji, a system dopuszcza pewne wyjątki oraz możliwość rejestracji specjalnych przypadków.

Uchwała o SCT wzbudza kontrowersje, została zaskarżona do sądu, a jej przeciwnicy obawiają się problemów z dostępnością oraz sprawiedliwością rozwiązań.

Kontrole kierowców wjeżdżających do SCT w Krakowie i pierwsze mandaty

Jak poinformował rzecznik prasowy straży miejskiej Marek Anioł w rozmowie z PAP, przez pięć pierwszych dni funkcjonowania strefy czystego transportu w Krakowie, funkcjonariusze przeprowadzili około 500 kontroli kierujących oraz ich pojazdów, pod kątem spełniania wymogów strefy. Działania te koncentrowały się głównie na obrzeżach miasta, w miejscach gdzie wyznaczono granice SCT.

Zgodnie z zapowiedziami władz miasta, funkcjonariusze skupiają się głównie na informowaniu kierujących o zasadach panujących w strefie czystego transportu i stosują wobec nich pouczenia. Kierowcy mogą liczyć na takie ulgowe traktowanie nawet przez kilka miesięcy, ale z zastrzeżeniem, że dana osoba została zatrzymana po raz pierwszy. W przypadku recydywy strażnicy będą już wystawiać mandaty.

Nie znaczy to jednak, że wszyscy kierowcy mogli dotychczas liczyć na ulgowe traktowanie. Jak poinformował PAP Piotr Subik z Urzędu Miasta Krakowa, funkcjonariusze zatrzymali dotąd 61 kierujących, którzy nielegalnie wjechali na teren SCT. Większość z nich została pouczona, ale trzej zachowywali się agresywnie wobec funkcjonariuszy i zapowiadali, że nie zamierzają respektować zasad panujących w strefie. Oni od razu zostali ukarani mandatami - za nieuprawniony wjazd do strefy czystego transportu grozi kara 500 zł.

Strefa czystego transportu w Krakowie - obszar i zasady

SCT w Krakowie obejmuje niemal całe miasto. Jest to obszar znajdujący się wewnątrz IV obwodnicy, a więc między autostradą A4 na południu i zachodzie, drogą S52 na północy i drogą S7 na wschodzie. Poza strefą zostały jedynie najbardziej peryferyjne dzielnice na wschodzie i południu.

Mapa obszaru strefy czystego transportu w Krakowie ZDM KRAKÓW materiał zewnętrzny

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa, minimalne normy emisji to Euro 4 (lub rok produkcji co najmniej 2005) dla pojazdów benzynowych, zarówno osobowych, jak i ciężarowych, oraz Euro 6 dla samochodów z silnikiem Diesla (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2014 dla aut osobowych i 2012 dla ciężarowych).

Opłaty za wjazd do strefy czystego transportu w Krakowie

Jeśli pojazd nie spełnia tych wymagań, kierowca będzie musiał uiścić opłatę. W 2026 roku stawka godzinowa wynosi 2,5 zł, opłata dzienna - 5 zł (ważna do końca dnia), a abonament miesięczny - 100 zł. W 2027 roku ceny wzrosną, a tzw. opłata dzienna zostanie skrócona do sześciu godzin i wyniesie 15 zł. Miesięczny abonament w tym roku będzie kosztował 250 zł, a w 2028 roku - 500 zł. Od 2028 roku opłaty zostaną zniesione, a wjazd niespełniających norm pojazdów będzie całkowicie zabroniony.

Opłat można dokonywać online za pośrednictwem strony sct.zdmk.krakow.pl, a także w punktach Zarządu Dróg Miasta Krakowa przy ul. Centralnej 53 oraz ul. Reymonta 20. Dodatkowo płatności będzie można dokonać w strefomatach umieszczonych na dziewięciu stacjach BP w Krakowie i okolicach.

Znikające znaki. W Krakowie walczą ze strefą czystego transportu Polsat News

Kto jest zwolniony z opłat za wjazd do SCT w Krakowie?

Przepisy przewidują również wyjątki, m.in. dla dojazdów do placówek medycznych. Warunkiem jest jednak spełnienie określonych kryteriów, np. posiadanie przez placówkę umowy z NFZ. Kierowcy muszą wcześniej sprawdzić w systemie SCT, czy dana placówka znajduje się na liście uprawnionych. W przyszłości podmioty medyczne mają samodzielnie potwierdzać takie wizyty, natomiast obecnie przejazdy weryfikuje ZDMK, m.in. na podstawie nagrań z kamer. Dojazd do szpitalnych oddziałów ratunkowych w sytuacjach zagrożenia życia nie wymaga zgłoszenia.

Z opłat zwolnione są także m.in. osoby z niepełnosprawnościami posiadające unijną kartę parkingową, właściciele pojazdów zabytkowych oraz pojazdów specjalnych, takich jak kampery czy food trucki. Wszystkie te osoby muszą jednak wcześniej zarejestrować pojazd w systemie SCT.

Mieszkańcy Krakowa, którzy posiadali starszy samochód przed 26 czerwca, nie są objęci opłatami, lecz również mają obowiązek zarejestrowania pojazdu w systemie.

By zostać uznanym za mieszkańca trzeba spełnić jednocześnie dwa warunki: być zameldowanym w Krakowie i płacić w mieście podatki. Wszystkie potrzebne dokumenty musi dostarczyć mieszkaniec.

Uchwała o wprowadzeniu SCT w Krakowie została zaskarżona do sądu

Uchwała o SCT budzi sporo kontrowersji. Została przyjęta w czerwcu mimo sprzeciwu części radnych oraz mieszkańców i władz gmin ościennych. Krytycy SCT wskazują, że w obecnym kształcie ogranicza ona dostęp m.in. do opieki medycznej, uderza w osoby mniej zamożne oraz różnicuje mieszkańców Krakowa i osoby spoza miasta.

14 stycznia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie rozpatrzy skargi dotyczące SCT. Orzeczenie będzie nieprawomocne, co oznacza, że nie wstrzyma wejścia przepisów w życie.