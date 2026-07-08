Masowe awarie silników w Rosji. Powodem spadek jakości benzyny

W skrócie Władze Rosji dopuściły powrót do normy Euro-3 w produkcji paliw, co spowodowało wzrost liczby awarii silników u kierowców zmuszonych do korzystania z benzyny niższej jakości.

Problemy techniczne, takie jak utrata mocy czy kontrolka "Check Engine", wynikają z dużej zawartości siarki w benzynie Euro-3, która przekracza limity dla nowoczesnych aut.

Używanie paliwa o niższym standardzie zagraża właścicielom nowoczesnych aut z turbodoładowaniem, prowadząc do przyspieszonego zużycia elementów układu oczyszczania spalin.

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Kierowcy w wielu regionach Rosji zaczęli zgłaszać się do serwisów z powtarzającymi się usterkami. Wśród najczęściej wymienianych problemów pojawiają się nierówna praca silnika, utrata mocy, zwiększone zużycie paliwa oraz zapalająca się kontrolka "Check Engine", która informuje o wykryciu nieprawidłowości w układzie napędowym, wtrysku lub systemie oczyszczania spalin.

Paliwo Euro-3 wróciło na rosyjski rynek

Norma Euro-3 była stosowana w Europie na początku lat 2000., mniej więcej w latach 2000-2004. Obecnie jest traktowana jako rozwiązanie przestarzałe, przede wszystkim ze względu na znacznie wyższą dopuszczalną zawartość siarki w paliwie. W przypadku benzyny Euro-3 limit wynosi do 150 miligramów siarki na kilogram paliwa, podczas gdy norma Euro-5 ogranicza tę wartość do 10 miligramów.

Rosyjskie władze zdecydowały o powrocie do tego standardu w związku z problemami sektora paliwowego. Produkcja gorszej jakości benzyny została dopuszczona po zakłóceniach wywołanych atakami na ukraińskie rafinerie ropy naftowej. Paliwo to nie posiada jednak oznaczenia zgodności z wymaganiami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, przez co nie może być sprzedawane poza Rosją.

Dłuższa jazda może powodować kolejne usterki

Eksperci wskazują, że większość współczesnych samochodów projektowana jest z myślą o paliwie o niskiej zawartości siarki. Konstrukcja silników i systemów oczyszczania spalin zakłada określone parametry benzyny, dlatego odstępstwo od nich może wpływać na działanie pojazdów.

Jak informuje serwis Nexta - problemy zgłaszane przez kierowców nie ograniczają się wyłącznie do chwilowego pogorszenia pracy silnika. Według specjalistów regularne korzystanie z benzyny Euro-3 może przyspieszać zużycie elementów układu oczyszczania spalin. Szczególnie narażeni mogą być właściciele chińskich samochodów, ponieważ ich silniki z turbodoładowaniem i układami bezpośredniego wtrysku paliwa są szczególnie wrażliwe na paliwo niskiej jakości.

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Kryzys paliwowy coraz trudniejszy do ukrycia

Rosyjscy kierowcy mierzą się jednocześnie z szerszym kryzysem paliwowym. W niektórych miejscach pojawiły się długie kolejki na stacjach, a część klientów miała czekać na zakup benzyny nawet 40 godzin. Problemy z dostępnością paliwa mają obejmować coraz więcej regionów kraju.

Wcześniej Rosja była jednym z największych eksporterów ropy i produktów naftowych, które stanowiły ważne źródło dochodów państwa. Ataki na infrastrukturę paliwową miały ograniczyć możliwości finansowania działań wojennych i wpłynęły na funkcjonowanie krajowego rynku paliw.

Obniżenie jakości benzyny miało być rozwiązaniem tymczasowym, pozwalającym zmniejszyć presję na dostawy paliwa. Dla wielu użytkowników samochodów oznacza jednak konieczność zmierzenia się z awariami, które mogą pojawiać się wraz z dalszym korzystaniem z tego typu benzyny.

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