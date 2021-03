Maseczki w samochodach? Tak, ale tylko w kabrioletach

Kilka dni temu w rządowym rozporządzeniu opublikowano nowe obostrzenia związane z pandemią. Wśród znanych już i ogłoszonych przez Mateusza Morawieckiego na konferencji prasowej pojawił się zupełnie nowy przepis, o którym na tejże konferencji nie powiedziano, a który wchodzi w życie już dzisiaj.

Reklama

Zdjęcie /Jacek Jurecki /INTERIA.PL

Chodzi o nakaz jeżdżenia w samochodach typu kabriolet w maseczkach! Przepis ten dotyczy tak kierowcy (również jak jedzie sam) jak i pasażerów.

Reklama

O celowość tego przepisu zapytaliśmy panią doktor Marię Odrowąż z Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych Szpitala w Nowym Sączu. Oto co nam powiedziała.

"Jak wiadomo do zarażenia się koronawirusem dochodzi drogą kropelkową, czyli wtedy, gdy nosiciel wirusa emituje go w wydychanym powietrzu i zakażone drobinki śliny unoszące się wokół tej osoby zostaną wchłonięte do dróg oddechowych innego człowieka.

U wielu ludzi wyrobiło się zupełnie błędne przekonanie, że zarażenie się drogą kropelkową jest możliwe tylko wtedy, gdy nosiciel wirusa kicha lub kaszle. Jest to nieprawda. Każdy z nas oddychając, mówiąc, ziewając wydycha powietrze, a wraz z nim drobniutkie kropelki wody zwane aerozolami.

Zdjęcie / Jacek Jurecki / INTERIA.PL

Różnica polega tylko na tym, że osoba kaszląca lub kichająca wyrzuca ustami i nosem te aerozole na znacznie większą odległość, dochodzącą nawet do 2-3 metrów. W przypadku normalnego oddychania czy mowy aerozole są wyrzucane na odległość około 0,5 metra. A to wystarczy aby kierowca i pasażerowie kabrioletów, jeżeli są nosicielami wirusa, zarażali przechodniów".

A ty jakie masz zdanie na ten temat? Dobrze że taki przepis się pojawił?