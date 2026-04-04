Tablica droższa niż samochód. Ten Cybertruck w Dubaju odwraca proporcje

Na ulicach Dubaju pojawił się Cybertruck, który przykułby uwagę w każdym mieście. Mowa o modelu Tesli w zmodyfikowanej wersji przygotowanej przez Mansory, czyli krzykliwym stylistycznie projekcie opartym na dodatkach z włókna węglowego i wyraźnym podkreśleniu statusu właściciela. W tym przypadku jednak nawet tak charakterystyczne auto nie jest głównym bohaterem. Cała uwaga skupia się na tablicy "P7", która została przeniesiona na kolejny samochód i ponownie trafiła na ulice miasta.

Najdroższa tablica rejestracyjna świata "P7" wróciła na ulice Dubaju

Tablica "P7" nie jest przypadkowym numerem ani efektem prywatnej ekstrawagancji bez potwierdzenia w danych. W kwietniu 2023 roku została sprzedana podczas aukcji w Dubaju za 55 mln dirhamów, co odpowiada kwocie niemal 15 mln dolarów, czyli 55 mln złotych i zostało oficjalnie uznane za rekord Guinnessa. Transakcja miała charakter charytatywny, ale jej skala pokazała, jak funkcjonuje lokalny rynek dóbr luksusowych, gdzie krótkie i łatwe do zapamiętania oznaczenia traktowane są jak unikalne aktywa kolekcjonerskie. W kolejnych miesiącach tablica była widywana na różnych samochodach, w tym na Tesli Model X, co już wtedy budowało narrację, że to nie auto definiuje wartość, lecz numer rejestracyjny. Teraz, gdy "P7" trafiła na Cybertrucka po modyfikacjach Mansory, ta zależność staje się jeszcze bardziej wyraźna i trudna do zignorowania.

Dlaczego w Dubaju tablice rejestracyjne kosztują miliony dolarów

Zjawisko ekstremalnie drogich tablic rejestracyjnych nie jest w Dubaju nowością, ale przypadek "P7" pokazuje jego najbardziej skrajną formę. Krótkie numery, często składające się z jednej litery i jednej cyfry, funkcjonują tam jako symbol statusu porównywalny z luksusowymi zegarkami czy nieruchomościami w prestiżowych lokalizacjach. Ich wartość wynika z ograniczonej dostępności i wysokiego popytu wśród najbogatszych mieszkańców regionu, którzy traktują je jako element budowania wizerunku. Taka tablica może być przenoszona między kolejnymi samochodami, zachowując swoją wartość niezależnie od tego, czy trafia na SUV-a, supersamochód czy elektrycznego pick-upa. Przykład Cybertrucka tylko to potwierdza, bo pokazuje, że nawet najbardziej futurystyczne auto może pełnić funkcję tła dla numeru, który sam w sobie jest bardziej rozpoznawalny i znacznie droższy.

Cybertruck z tablicą za 15 mln dolarów jako symbol luksusu oderwanego od realiów

Z perspektywy europejskiego kierowcy cała sytuacja może wydawać się przesadzona, ale trudno znaleźć bardziej wyrazisty przykład tego, jak różne mogą być definicje luksusu w zależności od rynku. W Polsce czy szerzej w Europie wartość samochodu buduje się poprzez osiągi, markę, wyposażenie czy limitowaną produkcję, podczas gdy w Dubaju równie ważny bywa element całkowicie zewnętrzny wobec samego pojazdu. Cybertruck od Mansory jest tu tylko narzędziem ekspozycji, podobnie jak wcześniej inne modele, na których pojawiała się tablica "P7". To właśnie dlatego ten przypadek przyciąga uwagę - nie dlatego, że pokazuje kolejny drogi samochód, lecz dlatego, że podważa intuicyjne przekonanie o tym, co w motoryzacji ma największą wartość.

