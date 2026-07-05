Mandaty za parkowanie ostro w górę. 1000 zł za zignorowanie znaku

Michał Domański

Michał Domański

Mandaty za nieprawidłowe parkowanie powinny zostać podniesione - tak uważają wrocławscy radni, którzy wystosowali apel w tej sprawie do premiera Donalda Tuska. Postulują oni, aby kara za parkowanie na zakazie wynosiła nawet 1000 zł.

Czarne auto z założoną żółtą blokadą na przednie koło, pojazd unieruchomiony przez blokadę.
Wrocławscy radni chcą podwyżki mandatów za parkowanie do 1000 złKarol MakuratReporter

W skrócie

  • Wrocławscy radni skierowali do premiera Donalda Tuska apel o podwyższenie kar za nieprawidłowe parkowanie, proponując mandat w wysokości do 1000 zł.
  • Samorządowcy postulują podniesienie podstawowej kary do minimum 500 zł oraz wprowadzenie mandatu od 500 do 1000 zł za parkowanie na zakazie postoju lub zatrzymywania się.
  • Obecnie koszt procedury mandatowej wynosi od 120 do 180 zł, co przy 100-złotowym mandacie generuje dla miasta straty zamiast przychodów.
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Nowy taryfikator mandatów za wykroczenia drogowe, jaki obowiązuje od 2022 roku, znacząco zwiększył kary za najpoważniejsze wykroczenia. Jednak w wielu przypadkach stawki pozostały niezmienione - na przykład te za nieprawidłowe parkowanie. Zdaniem wrocławskich samorządowców to poważne przeoczenie i chcą oni znaczącego zaostrzenia kar.

Nowe mandaty za parkowanie - nawet 1000 zł kary

Jak informuje Wrocławski Reporter, Rada Miejska Wrocławia przygotowała pismo, w którym apeluje o kilkukrotne podwyższenie mandatów za nieprawidłowe parkowanie. Dokument ma trafić między innymi do premiera Donalda Tuska.

Samorządowcy argumentują, że obecnie obowiązująca stawka 100 zł (w kontekście inflacji i wzrostu zarobków) nie pełni już funkcji odstraszającej. Stwierdzają wręcz, że niektórzy kierowcą traktują taki mandat jak niewygórowaną opłatę parkingową.

Dlatego też radni apelują o zwiększenie kary za nieprawidłowe parkowanie do co najmniej 500 zł. Natomiast w przypadku parkowania w miejscu, gdzie ustawione są znaki B-35 lub B-36 (zakaz postoju oraz zakaz zatrzymywania się), mandat powinien wynosić od 500 do 1000 zł.

Swój postulat radni popierają również wyliczeniami, z których wynika, że koszt całego postępowania mandatowego wobec nieprawidłowo parkującego kierowcy, to obecnie od 120 do 180 zł. Takie mandaty oznaczają zatem dodatkowy koszt dla miasta, zamiast przychodu.

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Ile wynosi mandat za parkowanie?

Wiele z argumentów, jakie wrocławscy radni przytaczają dla uzasadnienia swojego wniosku, wydaje się być trafionych. Przykładowo kara za parkowanie w strefie płatnego parkowania bez uiszczenia opłaty wynosi obecnie w tym mieście 480 zł (240 zł, jeśli uregulujemy należność w ciągu 7 dni). Zaś parkując poza wyznaczonymi miejscami (gdzie opłata nie obowiązuje) grozi nam najwyżej 100-złotowy mandat. To mniej więcej tyle, ile zapłacilibyśmy w parkometrze za 14-godzinny postój w centrum.

Warto jednak przypomnieć, że nie zawsze mandat za nieprawidłowe parkowanie wynosi 100 zł. Przykładowo parkując w sposób utrudniający ruch albo zbyt blisko przejścia dla pieszych lub skrzyżowania, zapłacimy nawet 300 zł. Z kolei za zajmowanie miejsca dla osób niepełnosprawnych, grozi mandat 800 zł.

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