Mandaty za parkowanie ostro w górę. 1000 zł za zignorowanie znaku

W skrócie Wrocławscy radni skierowali do premiera Donalda Tuska apel o podwyższenie kar za nieprawidłowe parkowanie, proponując mandat w wysokości do 1000 zł.

Samorządowcy postulują podniesienie podstawowej kary do minimum 500 zł oraz wprowadzenie mandatu od 500 do 1000 zł za parkowanie na zakazie postoju lub zatrzymywania się.

Obecnie koszt procedury mandatowej wynosi od 120 do 180 zł, co przy 100-złotowym mandacie generuje dla miasta straty zamiast przychodów.

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Nowy taryfikator mandatów za wykroczenia drogowe, jaki obowiązuje od 2022 roku, znacząco zwiększył kary za najpoważniejsze wykroczenia. Jednak w wielu przypadkach stawki pozostały niezmienione - na przykład te za nieprawidłowe parkowanie. Zdaniem wrocławskich samorządowców to poważne przeoczenie i chcą oni znaczącego zaostrzenia kar.

Nowe mandaty za parkowanie - nawet 1000 zł kary

Jak informuje Wrocławski Reporter, Rada Miejska Wrocławia przygotowała pismo, w którym apeluje o kilkukrotne podwyższenie mandatów za nieprawidłowe parkowanie. Dokument ma trafić między innymi do premiera Donalda Tuska.

Samorządowcy argumentują, że obecnie obowiązująca stawka 100 zł (w kontekście inflacji i wzrostu zarobków) nie pełni już funkcji odstraszającej. Stwierdzają wręcz, że niektórzy kierowcą traktują taki mandat jak niewygórowaną opłatę parkingową.

Dlatego też radni apelują o zwiększenie kary za nieprawidłowe parkowanie do co najmniej 500 zł. Natomiast w przypadku parkowania w miejscu, gdzie ustawione są znaki B-35 lub B-36 (zakaz postoju oraz zakaz zatrzymywania się), mandat powinien wynosić od 500 do 1000 zł.

Swój postulat radni popierają również wyliczeniami, z których wynika, że koszt całego postępowania mandatowego wobec nieprawidłowo parkującego kierowcy, to obecnie od 120 do 180 zł. Takie mandaty oznaczają zatem dodatkowy koszt dla miasta, zamiast przychodu.

Ile wynosi mandat za parkowanie?

Wiele z argumentów, jakie wrocławscy radni przytaczają dla uzasadnienia swojego wniosku, wydaje się być trafionych. Przykładowo kara za parkowanie w strefie płatnego parkowania bez uiszczenia opłaty wynosi obecnie w tym mieście 480 zł (240 zł, jeśli uregulujemy należność w ciągu 7 dni). Zaś parkując poza wyznaczonymi miejscami (gdzie opłata nie obowiązuje) grozi nam najwyżej 100-złotowy mandat. To mniej więcej tyle, ile zapłacilibyśmy w parkometrze za 14-godzinny postój w centrum.

Warto jednak przypomnieć, że nie zawsze mandat za nieprawidłowe parkowanie wynosi 100 zł. Przykładowo parkując w sposób utrudniający ruch albo zbyt blisko przejścia dla pieszych lub skrzyżowania, zapłacimy nawet 300 zł. Z kolei za zajmowanie miejsca dla osób niepełnosprawnych, grozi mandat 800 zł.

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