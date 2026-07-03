Mandat za drzewko zapachowe? Kierowcy przecierają oczy i płacą kary

W skrócie W części Stanów Zjednoczonych zawieszenie drzewka zapachowego lub innej ozdoby pod lusterkiem wstecznym może być przyczyną kontroli drogowej, jeśli funkcjonariusz oceni, że przedmiot ten utrudnia obserwację drogi.

Wyjątkowo surowe regulacje obowiązują w stanie Minnesota, gdzie zakazane są niemal wszystkie wiszące ozdoby, podczas gdy w Wirginii i Illinois same wiszące przedmioty nie stanowią wystarczającej podstawy do zatrzymania pojazdu.

Najprostszym sposobem na uniknięcie niepotrzebnych interwencji policji podczas podróży przez różne stany jest rezygnacja z wieszania przedmiotów pod lusterkiem i umieszczenie odświeżacza na przykład w kratce nawiewu.

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Przepisy drogowe potrafią zaskakiwać, zwłaszcza gdy porównuje się regulacje obowiązujące w różnych krajach. To, co w Polsce uchodzi za zupełnie nieistotny detal, za oceanem może stać się podstawą do zatrzymania pojazdu. Chodzi o przedmioty zawieszone pod lusterkiem wstecznym, w tym popularne drzewka zapachowe, które w wielu samochodach są niemal standardowym wyposażeniem.

Przedmiot pod lusterkiem może oznaczać kontrolę

W Stanach Zjednoczonych nie obowiązuje jeden ogólnokrajowy zakaz wieszania ozdób czy odświeżaczy powietrza w samochodzie. Poszczególne stany samodzielnie regulują tę kwestię, koncentrując się przede wszystkim na bezpieczeństwie i zapewnieniu kierowcy nieograniczonego pola widzenia. Jeśli policjant uzna, że zawieszony przedmiot utrudnia obserwację drogi, może podjąć interwencję.

Do stanów, w których przepisy należą do najbardziej restrykcyjnych, zaliczają się między innymi Kalifornia, Nowy Jork, Pensylwania, Arizona, Teksas, Luizjana, Minnesota, Floryda, Wirginia oraz Illinois. W części z nich już sam fakt zawieszenia przedmiotu pod lusterkiem może być wystarczającą podstawą do zatrzymania pojazdu i przeprowadzenia kontroli.

Minnesota stosuje najbardziej rygorystyczne zasady

Szczególnie surowe regulacje obowiązują w Minnesocie. Tam za potencjalną przeszkodę ograniczającą widoczność mogą zostać uznane praktycznie wszystkie przedmioty zawieszone pod lusterkiem. Dotyczy to nie tylko odświeżaczy powietrza, lecz także breloków, tasiemek, różańców czy popularnych kostek do gry.

Przepisy te od lat wywołują dyskusje wśród amerykańskich kierowców. Kilka lat temu szerokim echem odbiła się tragiczna historia kierowcy, który zginął podczas rutynowej kontroli drogowej. Jednym z powodów zatrzymania miał być właśnie przedmiot wiszący na lusterku, co ponownie rozpaliło debatę na temat zasadności takich regulacji oraz sposobu ich egzekwowania.

Samo drzewko nie zawsze oznacza mandat

Choć z polskiej perspektywy takie przepisy mogą wydawać się zaskakujące, zawieszony odświeżacz powietrza nie oznacza automatycznie mandatu. W części stanów regulacje zmieniono tak, aby sama obecność dekoracji nie była wystarczającą podstawą do zatrzymania kierowcy.

Przykładem jest Wirginia, gdzie funkcjonariusz nie może przeprowadzić kontroli wyłącznie z powodu drzewka zapachowego wiszącego pod lusterkiem. Kluczowe znaczenie ma to, czy przedmiot rzeczywiście ogranicza pole widzenia. Podobne rozwiązanie przyjęto również w Illinois, ponieważ wcześniejsze przepisy bywały wykorzystywane jako pretekst do rutynowych kontroli drogowych.

Przed podróżą warto sprawdzić lokalne przepisy

Osoby planujące podróż samochodem po Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza przez kilka stanów, powinny pamiętać, że lokalne regulacje mogą znacząco się różnić. Dotyczy to między innymi popularnych tras turystycznych, takich jak legendarna Droga 66, przebiegająca przez obszary objęte odmiennymi przepisami.

Najprostszym sposobem na uniknięcie niepotrzebnych problemów jest rezygnacja z zawieszania ozdób pod lusterkiem. Jeśli kierowca chce korzystać z odświeżacza powietrza, może umieścić go w kratce nawiewu, położyć na desce rozdzielczej lub schować do schowka. Dzięki temu zapach pozostanie w kabinie, a jednocześnie zniknie ryzyko, że zawieszony przedmiot stanie się powodem policyjnej kontroli.

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