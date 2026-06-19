W skrócie W Europie pojawiają się fotoradary nowej generacji, które mogą jednocześnie wykrywać kilka rodzajów wykroczeń i nakładać łączną karę nawet ponad 1700 zł za jedno zatrzymanie.

Nowe systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję monitorują nie tylko prędkość, ale także korzystanie z telefonu, nieużywanie pasów bezpieczeństwa czy niewłaściwy dystans między pojazdami, a urządzenia takie jak 3D LiDAR i Mesta Fusion 2 pozwalają na precyzyjną rejestrację wielu zdarzeń na drodze.

W Polsce również stosowane są zaawansowane fotoradary, jednak obecne przepisy pozwalają na automatyczne wystawianie mandatów wyłącznie za przekroczenie prędkości.

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Dotychczas automatyczne systemy nadzoru ruchu koncentrowały się niemal wyłącznie na pomiarze prędkości. Obecnie jednak podejście do kontroli kierowców ulega istotnej zmianie - urządzenia analizują nie tylko tempo jazdy, ale całą sytuację na drodze.

Wdrażane m.in. we Francji i Hiszpanii systemy oparte na sztucznej inteligencji potrafią analizować obraz z kamer i na bieżąco oceniać zachowanie zarówno kierowców, jak i pasażerów. Jak podają zachodnie media - od 2026 roku nowe fotoradary mają rozszerzyć zakres kontroli o kolejne przewinienia. Oprócz przekroczenia prędkości będą wykrywać także brak zapiętych pasów bezpieczeństwa, korzystanie z telefonu podczas jazdy oraz zbyt mały odstęp od poprzedzającego pojazdu.

Kilka wykroczeń w tym samym momencie

Najważniejsza zmiana polega na tym, że zamiast identyfikowania jednego naruszenia, system jest w stanie wykryć kilka wykroczeń równocześnie. W praktyce oznacza to, że kierowca nieznacznie przekraczając limit prędkości i jednocześnie trzymający telefon w ręku i niezapięty pasami, może otrzymać trzy oddzielne mandaty - po 135 euro każdy. Łącznie daje to 405 euro kary za jeden przejazd obok urządzenia.

Eksperci zwracają uwagę, że takie rozwiązanie całkowicie zmienia podejście do kontroli drogowej. Nie chodzi już wyłącznie o prędkość, lecz o kompleksową ocenę stylu jazdy. W efekcie nawet drobne uchybienia, które wcześniej były trudniejsze do egzekwowania, mogą zostać zarejestrowane jednocześnie.

Laser, który widzi więcej niż radar

Jednym z kluczowych elementów nowych systemów jest technologia 3D LiDAR, czyli skanowanie laserowe tworzące trójwymiarowy obraz otoczenia. W przeciwieństwie do klasycznych radarów, które mierzą głównie prędkość w jednym punkcie, nowe urządzenia obserwują cały odcinek drogi i wiele pojazdów jednocześnie.

Przykładowo system Nano, testowany niedawno w rejonie Paryża i Belfort, skanuje przestrzeń w promieniu 360 stopni z odległości około 100 metrów. Z kolei urządzenie Mesta Fusion 2 łączy kamerę o rozdzielczości 36 megapikseli z radarem dopplerowskim, który określa prędkość na podstawie odbitego sygnału od pojazdu.

Hiszpania i Francja przyspieszają wdrożenia

W Hiszpanii tego typu rozwiązania już funkcjonują. System Velolaser, opracowany przez Invia Sistemas, potrafi rejestrować wykroczenia z odległości do 200 metrów, kontrolując ruch w obu kierunkach. Urządzenie jest w stanie wykryć nawet trzy naruszenia na sekundę, przy marginesie błędu wynoszącym około 2 km/h.

Oprócz kontroli prędkości systemy analizują również niebezpieczne manewry, takie jak nagła zmiana pasa ruchu czy przekroczenie linii ciągłej. Francja rozwija własną sieć takich urządzeń, przeznaczając na modernizację 46 milionów euro. Liczba fotoradarów ma wzrosnąć z 4000 do 4160, a cały proces wdrażania potrwa do 2030 roku.

Fotoradary AI także w Polsce. Ich działanie jest ograniczone

Rosnąca liczba inteligentnych fotoradarów w Europie Zachodniej rodzi pytania, czy podobne rozwiązania pojawią się również w Polsce. Taki scenariusz wydaje się naturalnym kierunkiem rozwoju systemów nadzoru nad ruchem drogowym, zwłaszcza że część zaawansowanych urządzeń jest już wykorzystywana przez polskie służby. Przykładem są systemy Fusion RN oraz TraffiStar, stanowiące element obecnej infrastruktury kontroli prędkości.

Warto jednak podkreślić, że ich możliwości w Polsce nie są obecnie w pełni wykorzystywane. Obowiązujące przepisy nie pozwalają na automatyczne nakładanie mandatów wyłącznie na podstawie zdjęcia w przypadku braku zapiętych pasów bezpieczeństwa czy korzystania z telefonu podczas jazdy. W praktyce oznacza to, że kara za tego typu wykroczenia może zostać nałożona tylko wtedy, gdy urządzenie jednocześnie zarejestruje przekroczenie prędkości, co znacząco ogranicza jego funkcjonalność.

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