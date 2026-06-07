Luksusowy SUV Wołgi już w sprzedaży. Volga K50 kosztuje 210 tys. zł

W skrócie Volga K50 to nowy, luksusowy SUV, którego oficjalna prezentacja odbyła się podczas Petersburskiego Międzynarodowego Forum Ekonomicznego, a rozpoczęcie sprzedaży zaplanowano na czerwiec.

Model K50 bazuje na chińskim Geely Monjaro, posiada 2-litrowy silnik o mocy 238 KM, napęd na cztery koła oraz automatyczną skrzynię o 8 biegach.

Wersje wyposażenia obejmują m.in. skórzaną tapicerkę, elektrycznie sterowane i podgrzewane fotele, systemy wsparcia oraz dekoracje z drewna, a cena bazowa wynosi około 210 tys. zł.

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Na temat wskrzeszenia marki Wołga, która teraz zapisywana jest jako Volga, pisaliśmy już wcześniej. Pomimo znajomej nazwy, producent całkowicie odciął się od poprzednich modeli i zamierza tworzyć zupełnie nową gamę, opartą na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. Nie jest jednak tajemnicą, że nowe rosyjskie samochody to tak naprawdę modele chińskiego Geely, które poddano tylko kosmetycznym zmianom.

Volga K50 to flagowy SUV marki

Na początek Volga zaprezentowała sedana C50 oraz SUV-a K50. W obu przypadkach to auta klasy średniej, bazujące odpowiednio na Geely Preface oraz Monjaro. Z zewnątrz rosyjskie modele różnią się tylko zmienioną osłoną chłodnicy z napisem VOLGA.

K50 mierzy 477 cm długości, a napędzana jest 2-litrowym, doładowanym silnikiem o mocy 238 KM. Standardowo łączony jest on z 8-biegową skrzynią automatyczną oraz napędem na wszystkie koła. Auto rozpędza się do 100 km/h w 8,2 s i musi to wystarczyć potencjalnym klientom, ponieważ to jedyna dostępna jednostka napędowa.

Volga K50 Volga materiały prasowe

Wyposażeniem Volga K50 chce aspirować do klasy premium

O ile z zewnątrz Volga K50 nie zwraca uwagi niczym szczególnym, o tyle we wnętrzu można poczuć się niczym w samochodzie marki premium. Układ deski rozdzielczej jest oczywiście taki sam jak w Geely, ale na przykład konsola środkowa czy materiały wykończeniowe są już inne.

Volga K50 Volga materiały prasowe

Kokpit K50 zdominowany jest przez dużą taflę szkła, pod którą kryje się ekran centralny oraz dodatkowy dla pasażera. Oba mają przekątną 12,3 cala, podobnie jak wyświetlacz cyfrowych wskaźników. Należą one do seryjnego wyposażenia nawet w bazowej wersji Comfort, która oferuje także skórzaną tapicerkę, elektrycznie sterowane fotele przednie z ogrzewaniem, a fotel kierowcy ma również wentylację oraz masaż. Podgrzewana jest także kierownica i tylna kanapa.

Volga K50 Volga materiały prasowe

Bogatsza odmiana Premium dodaje do tego 20-calowe alufelgi, adaptacyjne zawieszenie oraz akustyczne szyby. We wnętrzu z kolei otrzymamy wentylację fotela pasażera, elektrycznie regulowane oparcie tylnej kanapy, wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością, a także pełny pakiet systemów wsparcia kierowcy.

Widoczna na zdjęciach topowa odmiana Exclusive różni się głównie wykończeniem wnętrza. Zamiast czarnej skóry znajdziemy tu skórę i zamsz w odcieniach brązu oraz pikowaną tapicerkę foteli. Z kolei ozdobne elementy wykończenia wnętrza wykonane są z drewna.

Volga K50 Volga materiały prasowe

Volga K50 - cena i początek sprzedaży

Chociaż dostępna jest już pełna specyfikacja Volgi K50, to producent nie podał jeszcze pełnego cennika. Wiemy jedynie, że za bazową wersję trzeba będzie zapłacić 4 199 000 rubli, a więc około 210 tys. zł. Sprzedaż ma rozpocząć się jeszcze w czerwcu.





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