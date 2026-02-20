W skrócie Policjanci z województwa lubuskiego odkryli dziuplę samochodową w powiecie żarskim, znajdując skradzione w Niemczech Audi R8 oraz Dodge’a RAM-a o łącznej wartości blisko 900 tys. zł.

Na posesji zabezpieczono ponad 100 części i podzespołów pochodzących z rozebranych pojazdów, a 44-letni mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut paserstwa umyślnego.

Śledztwo ma charakter rozwojowy, a policja bada powiązania międzynarodowe w związku z kradzieżą aut za granicą i obrotem częściami.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Luksusowe auta w polskiej dziupli. Akcja policji w powiecie żarskim

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Żarach, po kilkutygodniowej pracy operacyjnej, weszli na teren jednej z posesji w powiecie żarskim. Na miejscu funkcjonariusze ujawnili dwa pojazdy skradzione dzień wcześniej na terenie Niemiec. Były to Audi R8 oraz Dodge RAM. Łączna wartość samochodów została oszacowana na blisko 900 tys. zł.

Auta nie nadawały się już do jazdy. Były w dużej części zdemontowane, co wskazywało na przygotowania do dalszego rozbioru lub sprzedaży części na czarnym rynku.

a miejscu funkcjonariusze ujawnili dwa pojazdy skradzione dzień wcześniej na terenie Niemiec. Były to Audi R8 oraz Dodge RAM. Policja

Audi R8 i Dodge RAM na części. Ponad 100 zabezpieczonych elementów

Podczas przeszukania posesji policjanci zabezpieczyli ponad 100 części i podzespołów pochodzących z rozebranych pojazdów. Były to m.in. elementy karoserii, układu napędowego i wnętrza. Wstępna identyfikacja wykazała, że zabezpieczone części pochodzą co najmniej z dwóch pojazdów utraconych w wyniku przestępstwa.

Wszystkie elementy zostały zabezpieczone do dalszych badań laboratoryjnych z zakresu mechanoskopii. Ekspertyzy mają pozwolić na precyzyjne ustalenie ich pochodzenia i powiązanie z konkretnymi kradzieżami. Według policji taki sposób działania jest typowy dla tzw. dziupli samochodowych, w których auta są szybko rozbierane, by utrudnić ich identyfikację.

Podczas przeszukania posesji policjanci zabezpieczyli ponad 100 części i podzespołów pochodzących z rozebranych pojazdów. Policja

Na terenie posesji funkcjonariusze zatrzymali 44-letniego mężczyznę. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu paserstwa umyślnego. Chodzi o pomoc w ukrywaniu mienia pochodzącego z przestępstwa oraz udział w jego dalszym obrocie. Według śledczych zatrzymany działał świadomie i miał wiedzę o pochodzeniu pojazdów.

Sytuacja podejrzanego jest szczególnie poważna, ponieważ dopuścił się przestępstwa w warunkach recydywy. Oznacza to możliwość zastosowania surowszego wymiaru kary. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu do 7,5 roku pozbawienia wolności.

Kradzieże aut z zagranicy. Policja bada międzynarodowe powiązania

Sprawa ma charakter rozwojowy. Trwają działania zmierzające do ustalenia bezpośrednich sprawców kradzieży oraz osób zaangażowanych w dalszy obrót częściami. Fakt, że oba pojazdy zostały skradzione w Niemczech, wskazuje na możliwe powiązania międzynarodowe. Tego typu grupy często działają na terenie kilku państw, wykorzystując różnice w systemach rejestracyjnych i kontrolnych.

Nowe Audi RS 5 z bliska. Hybrydowe 639 KM z wtyczką INTERIA.PL