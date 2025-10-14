Jak podały RMF FM i Polskie Radio 24, do zdarzenia doszło na trasie S3 w województwie dolnośląskim. Policjanci zatrzymali samochód marki BMW, za kierownicą którego siedział Łukasz Mejza - poseł PiS i były wiceminister sportu.

Funkcjonariusze zaproponowali mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych i 15 punktów karnych. Mejza odmówił jego przyjęcia, korzystając z immunitetu poselskiego.

Policja zapowiedziała, że w związku z odmową skieruje wniosek o ukaranie do sądu. Aby jednak do tego doszło, Sejm musi wcześniej uchylić immunitet posłowi.

Jakie konsekwencje grożą za 200 km/h na ekspresówce?

Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem mandatów, przekroczenie prędkości o 71 km/h lub więcej wiąże się z karą 2,5 tys. zł oraz 15 punktami karnymi. W przypadku powtórzenia takiego wykroczenia w ciągu dwóch lat kara może wzrosnąć do 5 tys. zł.

Póki co zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące dotyczy wyłącznie przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Poza terenem zabudowanym, nawet przy znacznie wyższej prędkości, prawo jazdy nie jest odbierane automatycznie.

Zakaz prowadzenia pojazdów może natomiast orzec sąd, jeśli uzna, że kierowca swoim zachowaniem stworzył poważne zagrożenie w ruchu drogowym.

Co dalej z mandatem posła?

Po odmowie przyjęcia mandatu policja sporządza dokumentację z interwencji i przekazuje ją do Komendy Wojewódzkiej Policji, która przygotowuje wniosek o uchylenie immunitetu. Następnie trafia on do Komendanta Głównego Policji, a stamtąd do Marszałka Sejmu.

Sprawą zajmuje się Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych, która wydaje rekomendację w sprawie głosowania. Dopiero jeśli Sejm uchyli immunitet, policja może skierować do sądu wniosek o ukaranie.

Sąd rozpatruje wtedy sprawę jak każde inne wykroczenie - może wymierzyć grzywnę, przyznać punkty karne, a w szczególnych przypadkach także orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Do czasu zakończenia tej procedury poseł pozostaje bez konsekwencji.

Łukasz Mejza - polityk z burzliwą przeszłością

Łukasz Mejza zasłynął w 2021 roku po publikacjach dotyczących działalności jego firmy oferującej kosztowne terapie dla ciężko chorych dzieci. Po krytyce medialnej związanej z tą działalnością podał się do dymisji z funkcji wiceministra sportu.

W październiku 2025 roku Sejmowa Komisja Etyki Poselskiej ukarała posła naganą za zachowanie wobec senatora Wadima Tyszkiewicza i jego małżonki w restauracji w Nowym Domu Poselskim. To najwyższa kara, jaką komisja może nałożyć na parlamentarzystę w ramach regulaminu Sejmu.

Obecnie zasiada w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Sam polityk nie skomentował dotąd medialnych doniesień o przekroczeniu prędkości.

