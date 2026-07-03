Spis treści: Czy Łukasz Mejza stracił prawo jazdy? Czy Łukasz Mejza będzie ponownie zdawał na prawo jazdy? Łukasz Mejza uzbierał 225 punktów karnych

Czy Łukasz Mejza stracił prawo jazdy?

Łukasz Mejza najprawdopodobniej poniesie konsekwencje swoich drogowych wyczynów. Do systemu udało się wprowadzić 54 punkty karne związane z wykroczeniami popełnionymi przez polskiego posła - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM.

Oznacza to, że z uwagi na znaczące przekroczenie dopuszczalnego poziomu punktów karnych przy następnej kontroli drogowej policja może zatrzymać posłowi prawo jazdy (warto zaznaczyć, że po przekroczeniu punktów do kierowcy zostaje kierowane specjalne pismo, w którym informowany jest on o zatrzymaniu uprawnień).

Czy Łukasz Mejza będzie ponownie zdawał na prawo jazdy?

Wspomniane radio informuje również, że do starosty zielonogórskiego wpłynął wniosek o sprawdzenie kwalifikacji posła jako kierowcy. Warto zaznaczyć, że przy przekroczeniu punktów karnych standardowo do stosownego starostwa wpływa informacja o skierowaniu kierującego na badanie psychologiczne i na ponowne sprawdzenie kwalifikacji.

W skrócie oznacza to, że Mejza będzie musiał ponownie podejść do egzaminu. Jeżeli uda mu się zdać oba, odzyska uprawnienia - podkreśla reporter RMF. Zgodnie z procedurami, w przypadku gdy mu się to nie uda, będzie musiał przystąpić do kursu i zdać egzamin - podobnie jak za pierwszym razem, gdy ubiegał się o prawo jazdy.

Łukasz Mejza uzbierał 225 punktów karnych

W październiku 2025 r. Łukasz Mejza został zatrzymany na drodze ekspresowej S3 w okolicach Polkowic, gdzie niemal dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość - przy ograniczeniu do 120 km/h poseł jechał ok. 200 km/h. Policja chciała nałożyć na niego mandat, ale poseł z uwagi na pełnioną funkcję wykorzystał swój immunitet.

Sprawa szybko nabrała rozgłos, a polityk tłumaczył się pośpiechem na samolot i zadeklarował, że ureguluje tę kwestię, deklarował nawet gotowość do zrzeczenia się immunitetu. Procedury okazały się jednak bardziej skomplikowane, bo okazało się, że Mejza nie może samodzielnie powiadomić marszałka Sejmu o zrzeczeniu się immunitetu, zanim wniosek policji w tej sprawie za pośrednictwem prokuratora generalnego nie wpłynie do samego marszałka.

Z czasem jednak okazało się, że przekroczenie prędkości na S3 nie było jednorazowym incydentem polskiego posła. Na światło dzienne wypływały kolejne wykroczenia Łukasza Mejzy. W maju 2026 r. liczono, że w sumie Mejza miał uzbierać 225 punktów karnych. Formalnie nie zapadały jednak decyzje o ukaraniu, ponieważ polityk nie odbierał korespondencji kierowanej przez GITD, a to blokuje dalsze procedury.





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