W skrócie Brytyjska marka Lotus oficjalnie rozpoczęła działalność w Polsce, a rozwój firmy nadzoruje Grupa Pietrzak.

W Polsce mają funkcjonować dwa autoryzowane salony i serwisy Lotusa do końca 2026 roku, oferując modele Emira, Emeya, Eletre, Eletre X i Evija.

Lotus wprowadza na rynek polski zarówno tradycyjne auta sportowe z silnikami spalinowymi, jak i modele elektryczne oraz hybrydowe, podkreślając potencjał krajowego rynku samochodów luksusowych.

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Lotus to marka, której historia sięga 1948 r., kiedy legendarny konstruktor Colin Chapman zbudował swój pierwszy samochód. Przez niemal osiem dekad Lotus wypracował sobie pozycję jednej z najbardziej wpływowych marek w świecie sportowej motoryzacji. Firma zdobyła sześć tytułów mistrza świata kierowców Formuły 1, siedem mistrzostw konstruktorów oraz zwycięstwo w wyścigu Indianapolis 500. Z fabryki w Hethel w hrabstwie Norfolk wyjechały także modele, które dziś uznawane są za motoryzacyjne ikony, m.in. Seven, Elan, Esprit, Elise, Exige czy Evora.

Grupa Pietrzak oficjalnym importerem Lotusa w Polsce

Za wprowadzenie marki na polski rynek odpowiada Grupa Pietrzak. To rodzinna firma działająca od 1994 r., która od lat specjalizuje się w sprzedaży samochodów premium i luksusowych. To właśnie ona została oficjalnym przedstawicielem brytyjskiej marki w naszym kraju.

Jak zapowiada prezes Lotus Poland Piotr Pietrzak, Lotus rozpoczyna działalność w Polsce w wyjątkowo ważnym momencie swojej historii.

Lotus wchodzi do Polski w najlepszym możliwym, wyjątkowym momencie historii. To marka, która konsekwentnie poszerza ofertę o różne źródła napędu - i właśnie ta różnorodność jest jej wielką siłą. Z jednej strony jej DNA w oryginalnej formie ucieleśnia Emira: jeden z ostatnich tak autentycznych samochodów sportowych, dostępny z silnikiem V6 i manualną skrzynią biegów. Z drugiej strony Lotus wprowadza rewolucyjną, autorską technologię hybrydową, łączącą osiągi z praktycznością i komfortem na co dzień

Zdaniem prezesa Lotus Poland to właśnie połączenie tradycyjnych samochodów sportowych z nowoczesnymi układami napędowymi daje marce ogromny potencjał na polskim rynku. Nad Wisłą zmotoryzowani przede wszystkim chcą mieć wybór - część szuka samochodów typowo weekendowych, dostarczających mnóstwo frajdy z jazdy, a inni wybierają hybrydy, które doskonale radzą sobie podczas codziennego użytkowania.

Nad Wisłą sprzedawana będzie pełna gama modeli marki Lotus. Lotus materiały prasowe

Dwa salony Lotusa w Polsce jeszcze przed końcem 2026 r.

Pierwszy obiekt Lotus Warszawa już rozpoczął działalność przy ul. Wirażowej 21 w ramach konceptu Wirażowa21 by La Squadra. Drugi salon - Lotus Katowice - ma zostać uruchomiony przed końcem bieżącego roku przy ul. Feliksa Bocheńskiego 109.

Oba punkty będą pełnić rolę nie tylko salonów sprzedaży, ale również autoryzowanych serwisów. Przedstawiciele marki zapowiadają organizację wydarzeń dla klientów i miłośników brytyjskiej motoryzacji oraz prezentację wyjątkowych modeli z historii producenta.

Lotus chce wykorzystać potencjał polskiego rynku

Zdaniem Bogdana Pietrzaka, założyciela i prezesa Grupy Pietrzak, Polska stała się jednym z najciekawszych rynków samochodów sportowych w Europie.

Nie są to wyłącznie puste zapowiedzi, bo najnowsze statystyki opublikowane przez IBRM Samar potwierdzają, że klienci nad Wisłą coraz częściej decydują się zakup samochodów marek premium - w czołowej dziesiątce uplasowało się 4 takich producentów, których wolumen sprzedaży jest bardzo wysoki. Warto jednak wspomnieć, że Lotus nie będzie raczej rywalizował z BMW, Audi czy Mercedesem, o czym już świadczy sama lokalizacja salonów sprzedaży i historia marki. Brytyjski producent ma chrapkę na tych klientów, którzy stoją przed zakupem Astona Martina, Alpine, Ferrari, Maserati, Bentleya czy Lamborghini.

Polska jest w tej chwili najdynamiczniej rozwijającym się rynkiem modeli sportowych w całej Europie zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Nie ustajemy w staraniach, aby zapewnić polskim entuzjastom i kolekcjonerom jeszcze szerszy wybór możliwości realizowania pasji oraz inspirację do poznawania nowych, wcześniej nieosiągalnych doświadczeń motoryzacyjnych

Wszystkie modele samochodów marki Lotus będą dostępne w Polsce

Lotus Poland rozpoczął już przyjmowanie zamówień na wszystkie aktualnie oferowane modele. W polskich salonach dostępne będą:

Lotus Emira - klasyczny samochód sportowy z centralnie umieszczonym silnikiem, dostępny m.in. z jednostką 3.5 V6 z kompresorem oraz 2.0 turbo. Ten model dostępny będzie w wariantach Emira Turbo, Emira Turbo SE, Emira V6 SE oraz Emira 420 Sport.

Lotus Emeya - elektryczne czterodrzwiowe GT. Najmocniejsza wersja Emeya 900 oferuje 918 KM i przyspiesza do 100 km/h w 2,78 s. W ofercie znajdzie się także nieco słabsza wersja Emeya 600.

Lotus Eletre - luksusowy elektryczny SUV o długości ponad 5 metrów. Wariant Eletre 900 dysponuje mocą 918 KM i osiąga pierwszą setkę w 2,95 s. Podobnie jak poprzednik, w sprzedaży pojawi się także odmiana Eletre 600.

Lotus Eletre X - nowa hybrydowa odmiana SUV-a wykorzystująca technologię X Hybrid. Producent deklaruje zasięg przekraczający 1200 km na jednym tankowaniu i ładowaniu oraz moc 952 KM, dzięki której sprint do 100 km/h zajmuje zaledwie 3,3 s.

Lotus Evija - najmocniejszy samochód drogowy w historii marki. Cztery silniki elektryczne generują łącznie 2039 KM, co czyni go jednym z najmocniejszych seryjnych samochodów świata.

Model Eltre X ma silnik hybrydowy o mocy 952 KM. Na jednym ładowaniu przejedzie 1200 km. Lotus materiały prasowe

Lotus stawia na hybrydy i elektryki. Tak chce podbić polski rynek

Debiut marki Lotus w Polsce zbiega się z premierą nowej technologii X Hybrid, która ma odegrać kluczową rolę w dalszym rozwoju i zwiększeniu sprzedaży.

Lotus powraca do Polski w prawdziwym duchu marki, oferując wyjątkowe i niezrównane wrażenia z jazdy połączone z luksusem i ekskluzywnością oczekiwanymi w segmencie samochodów klasy premium. Dzieje się to w idealnym momencie: wraz z wprowadzeniem naszej najnowszej i najbardziej zaawansowanej technologii X Hybrid

Przedstawiciel brytyjskiej marki zwraca uwagę, że Polska znajduje się obecnie w gronie dziesięciu największych rynków motoryzacyjnych Europy i ma ogromny potencjał dla segmentu samochodów luksusowych. Dla Lotusa jest to zatem najlepszy możliwy moment, aby rozszerzyć swoją sieć dealerską, natomiast dla klientów nad Wisłą kolejny producent, który nada sporo kolorytu na rynku.

Pozostaje jeszcze kwestia ceny - o ile w kwestii jakości wykonania i ekskluzywności nie powinniśmy mieć obaw, a sam producent z Hethel nie ma nic do stracenia rozpoczynając ekspansję w Polsce, to opublikowanie oficjalnego cennika może sprawić, że w salonach pojawią się tłumy lub Lotus pozostanie nadal z łatką egzotycznej marki dla nielicznych.

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