Lotus najbardziej sparzył się na elektrycznym hipersamochodzie Emeya. Samochód, który w najmocniejszej wersji napędzany jest silnikami o mocy systemowej 918 KM i do 100 km/h rozpędza się w mniej niż 3 s, miał rywalizować na rynku m.in. z Taycanem. Został jednak tak chłodno przyjęty na rynku, że dziś w Wielkiej Brytanii można go kupić z potężnymi zniżkami, które sięgają nawet 50 tys. funtów. To oznacza, że ceny spadły ze 140 na 90 tys. funtów.

Lotus chciał produkować tylko auta elektryczne. To już przeszłość

W efekcie Lotus wycofuje się ze swojego planu, zgodnie z którym od 2028 roku w jego ofercie miały być wyłącznie samochody elektryczne. Zgodnie z nowym planem o nazwie Focus 2030, marka chce się opierać na samochodach hybrydowych typu plug-in (PHEV), które mają stanowić 60 proc. gamy. Natomiast udział aut elektrycznych spadnie ze 100 do 40 proc.

Samochody hybrydowe będą posiadały napęd o nazwie X-Hybrid. Pierwszym modelem, w którym go zastosowano jest Eletre X, czyli luksusowy SUV zaliczany do segmentu E. Sprzedaż tego modelu rozpoczęła się właśnie w Chinach, gdzie w pierwszym miesiącu zamówiono tysiąc egzemplarzy. Model ten trafi również do Europy, dostawy mają rozpocząć się w czwartym kwartale 2026 roku.

Napęd PHEV Lotusa o nazwie X-Hybrid materiały prasowe

Napęd X-Hybrid Lotusa nową bazą

Napęd X-Hybrid oparto jest na architekturze 900V. Moc systemowa może wynosić do 952 KM, moment obrotowy - do 935 Nm. Zasięg w trybie elektrycznym ma sięgać 350 km, a całkowity - na naładowanej baterii i pełnym baku - 1200 km.

Akumulator w napędzie X-Hybrid ma aż 70 kWh pojemności, producent zapewnia, że w sprzyjających warunkach ładowanie z 20 do 80 proc. ma potrwać tylko 9 minut.

W 2028 roku Lotus wprowadzi na rynek hybrydowy supersamochód

Lotus zdradził również, że w 2028 roku zadebiutuje pierwszy w historii Lotusa supersamochód. Jego nazwa kodowa to Type 135, źródłem mocy będzie napęd hybrydowy bazujący na silniku spalinowym V8, o mocy systemowej przekraczającej 1000 KM.

Samochód będzie produkowany w Europie, a więcej informacji na jego temat ma pojawić się jeszcze w tym roku.

Rynek chiński kluczowy dla Lotusa

Lotus ogłosił ponadto, że wzrost sprzedaży samochodów chce osiągnąć głównie dzięki wzmocnieniu pozycji na rynku chińskim, gdzie będą oferowane auta PHEV i elektryczne. W Europie Lotus ma bazować na swoim dziedzictwie, jako producent samochodów sportowych. Również w USA oferowane mają być auta sportowa, a w Kanadzie - SUV-y.

Jakie modele oferuje dziś Lotus?

Lotus nie przewiduje cięć w obecnej gamie modelowej. W produkcji pozostanie sportowa Emira, która jest jedynym dziś samochodem o napędzie spalinowym w gamie Lotusa oraz elektryczne modele Eletre (SUV), Emeya (GT) i Evija (produkowany w ograniczonej serii hipersamochód).

