Lotus zmienia strategię. Nie chce już być producentem tylko aut elektrycznych
Lotus to kolejna firma, która zmienia swoją strategię. Należąca do Geely dawna angielska marka nie chce już od 2028 roku produkować wyłącznie samochodów elektrycznych. Dużą rolę w ofercie mają pełnić samochody hybrydowe. To efekt sytuacji rynkowej - rozwój rynku aut elektrycznych przebiega znacznie wolniej niż oczekiwano.
Lotus najbardziej sparzył się na elektrycznym hipersamochodzie Emeya. Samochód, który w najmocniejszej wersji napędzany jest silnikami o mocy systemowej 918 KM i do 100 km/h rozpędza się w mniej niż 3 s, miał rywalizować na rynku m.in. z Taycanem. Został jednak tak chłodno przyjęty na rynku, że dziś w Wielkiej Brytanii można go kupić z potężnymi zniżkami, które sięgają nawet 50 tys. funtów. To oznacza, że ceny spadły ze 140 na 90 tys. funtów.
Lotus chciał produkować tylko auta elektryczne. To już przeszłość
W efekcie Lotus wycofuje się ze swojego planu, zgodnie z którym od 2028 roku w jego ofercie miały być wyłącznie samochody elektryczne. Zgodnie z nowym planem o nazwie Focus 2030, marka chce się opierać na samochodach hybrydowych typu plug-in (PHEV), które mają stanowić 60 proc. gamy. Natomiast udział aut elektrycznych spadnie ze 100 do 40 proc.
Samochody hybrydowe będą posiadały napęd o nazwie X-Hybrid. Pierwszym modelem, w którym go zastosowano jest Eletre X, czyli luksusowy SUV zaliczany do segmentu E. Sprzedaż tego modelu rozpoczęła się właśnie w Chinach, gdzie w pierwszym miesiącu zamówiono tysiąc egzemplarzy. Model ten trafi również do Europy, dostawy mają rozpocząć się w czwartym kwartale 2026 roku.
Napęd X-Hybrid Lotusa nową bazą
Napęd X-Hybrid oparto jest na architekturze 900V. Moc systemowa może wynosić do 952 KM, moment obrotowy - do 935 Nm. Zasięg w trybie elektrycznym ma sięgać 350 km, a całkowity - na naładowanej baterii i pełnym baku - 1200 km.
Akumulator w napędzie X-Hybrid ma aż 70 kWh pojemności, producent zapewnia, że w sprzyjających warunkach ładowanie z 20 do 80 proc. ma potrwać tylko 9 minut.
W 2028 roku Lotus wprowadzi na rynek hybrydowy supersamochód
Lotus zdradził również, że w 2028 roku zadebiutuje pierwszy w historii Lotusa supersamochód. Jego nazwa kodowa to Type 135, źródłem mocy będzie napęd hybrydowy bazujący na silniku spalinowym V8, o mocy systemowej przekraczającej 1000 KM.
Samochód będzie produkowany w Europie, a więcej informacji na jego temat ma pojawić się jeszcze w tym roku.
Rynek chiński kluczowy dla Lotusa
Lotus ogłosił ponadto, że wzrost sprzedaży samochodów chce osiągnąć głównie dzięki wzmocnieniu pozycji na rynku chińskim, gdzie będą oferowane auta PHEV i elektryczne. W Europie Lotus ma bazować na swoim dziedzictwie, jako producent samochodów sportowych. Również w USA oferowane mają być auta sportowa, a w Kanadzie - SUV-y.
Jakie modele oferuje dziś Lotus?
Lotus nie przewiduje cięć w obecnej gamie modelowej. W produkcji pozostanie sportowa Emira, która jest jedynym dziś samochodem o napędzie spalinowym w gamie Lotusa oraz elektryczne modele Eletre (SUV), Emeya (GT) i Evija (produkowany w ograniczonej serii hipersamochód).