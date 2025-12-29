W skrócie Wielka Brytania regularnie publikuje listy zakazanych numerów rejestracyjnych, aby uniknąć kontrowersji i niepoprawnych skojarzeń na tablicach.

Za używanie zakazanych oznaczeń w Wielkiej Brytanii grożą wysokie grzywny sięgające 1000 funtów.

W Polsce również obowiązują ograniczenia dla indywidualnych tablic, zakazując m.in. wulgaryzmów i obraźliwych treści.

Indywidualne tablice rejestracyjne to świetny sposób, aby wyróżnić się na drodze. Często korzystają z nich przedsiębiorcy, traktując spersonalizowane "blachy" jako dodatkową formę promocji, a także kierowcy pragnący podkreślić swoją osobowość lub status majątkowy. Choć personalizacja tablic daje wiele swobody, warto pamiętać, że wciąż należy przestrzegać obowiązujących przepisów.

Zakazane numery od 2026 roku. Tych kombinacji lepiej unikać

Przykładem może być Wielka Brytania, a konkretnie brytyjska Agencja Rejestracji Kierowców i Pojazdów (DVLA), która pod koniec każdego roku weryfikuje tysiące zgłoszonych numerów rejestracyjnych. Usuwane są kombinacje, które mogłyby zostać uznane za obraźliwe, dyskryminujące lub mylące. W szczególności takie, które mogłyby zostać pomylone z identyfikatorami służb ratunkowych.

Coroczna aktualizacja jest częścią działań mających na celu zapobieganie pojawianiu się na drogach Wielkiej Brytanii kombinacji tablic rejestracyjnych, które mogą być obraźliwe, wprowadzające w błąd lub w inny sposób nieodpowiednie. Przykładowo od 2026 roku zakazane zostaną m.in. poniższe wyróżniki:

GA26 AZA

RU26 RUS

RU26 UKR

YE26 MEN

BA26 OMB

JE26 HAD

Brytyjskie władze podkreślają, że niektóre z tych kombinacji nawiązują do konfliktów w regionach takich jak Gaza, Ukraina i Jemen, a także do aktów terroryzmu.

Kara za używanie zakazanych tablic jest wysoka

Kierowcy w Wielkiej Brytanii powinni na bieżąco śledzić coroczne aktualizacje zakazanych numerów rejestracyjnych. Choć większość niedozwolonych tablic jest wychwytywana i odrzucana już na etapie zgłoszenia, niektóre mogą przypadkowo znaleźć się na samochodach. Tymczasem za używanie tablic zawierających odniesienia do trwających konfliktów grozi grzywna w wysokości 1000 funtów.

Indywidualne tablice w Polsce. Czego nie wolno?

A jak wygląda kwestia indywidualnych tablic rejestracyjnych w Polsce? W naszym kraju tablice tego typu składają się z minimum pięciu, a maksymalnie siedmiu znaków. Pierwsza litera oznacza województwo, podobnie jak w standardowych tablicach, i kierowca nie może jej zmienić, chyba że zarejestruje pojazd w innym województwie.

Dodatkowo pomysłowość właścicieli ograniczają przepisy, które zabraniają używania wulgarnych słów w numerach rejestracyjnych. Podstawą prawną w tej kwestii jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, które jasno stanowi:

Wyróżnik indywidualny powinien stanowić wyraz, skrót lub określenie, niezawierające treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego w rozumieniu tego wyrazu, skrótu lub określenia w języku polskim albo obcym.

W takim przypadku kierowca nie powinien otrzymać takiej tablicy rejestracyjnej, ponieważ urzędnik powinien odmówić jej wydania. Mało kto jednak wie, że przepisy te dotyczą także napisów na popularnych ramkach do tablic. W sytuacji, w której napis na ramce zostanie uznany za ograniczający czytelność tablicy, kierujący popełnia wykroczenie. W takim przypadku podczas kontroli kierowca naraża się na mandat w wysokości 500 zł i 5 punktów karnych.

