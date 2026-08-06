W skrócie Od 4 września 2026 roku nowych kierowców kategorii B obejmie okres próbny, podczas którego muszą zachować całkowitą trzeźwość na poziomie 0,0 promila alkoholu.

Okres próbny potrwa dwa lata dla pełnoletnich kierowców oraz trzy lata dla osób, które uzyskały uprawnienia między 17. a 18. rokiem życia, maksymalnie do 20 lat.

Popełnienie dwóch wykroczeń z katalogu zagrożeń wydłuży okres próbny o kolejne dwa lata, natomiast trzecie wykroczenie lub przestępstwo skutkuje cofnięciem uprawnień.

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Zmiany są efektem ustawy z 17 października 2025 roku, której część przepisów obowiązuje już od 3 marca 2026 r. To wtedy umożliwiono zdobywanie prawa jazdy kategorii B przez 17-latków, pod warunkiem jazdy pod okiem doświadczonego kierowcy. Dodatkowo, osoby mające 16 lat i 9 miesięcy mogą rozpocząć kurs na prawo jazdy.

Rozszerzono także możliwość zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h także na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym. Teraz nadchodzi kolejny etap reformy, obejmujący okres próbny dla nowych kierowców oraz nowe sankcje za łamanie przepisów.

Dwuletni okres próbny i bezwzględne 0,0 promila

Od 4 września każda osoba, która po raz pierwszy uzyska prawo jazdy kategorii B, zostanie objęta okresem próbnym. W przypadku pełnoletnich kierowców potrwa on dwa lata. Dla osób, które zdobyły uprawnienia między 17. a 18. rokiem życia, okres próbny będzie wynosił trzy lata, jednak nie dłużej niż do ukończenia 20 lat. Jeśli więc prawo jazdy zostanie wydane tuż przed osiemnastymi urodzinami, czas obowiązywania nowych zasad odpowiednio się skróci.

Przez cały czas trwania okresu próbnego kierowca będzie musiał zachować całkowitą trzeźwość. Przepisy wprowadzają limit dokładnie 0,0 promila alkoholu we krwi oraz 0,0 mg alkoholu w litrze wydychanego powietrza. Zakaz obejmuje również środki działające podobnie do alkoholu. Nawet niewielka ilość alkoholu, która w przypadku pozostałych kierowców nie oznacza jeszcze stanu po użyciu, będzie podstawą do cofnięcia uprawnień.

Wykroczenia, punkty karne i utrata prawa jazdy

Nowy system przewiduje także surowe konsekwencje za naruszenia przepisów popełnione w okresie próbnym. Nie chodzi jednak o każdy mandat. Ustawa zawiera zamknięty katalog wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Dwa prawomocnie rozstrzygnięte wykroczenia z listy oznaczać będą wydłużenie okresu próbnego o kolejne dwa lata.

Znajdują się na niej m.in:

spowodowanie zagrożenia w ruchu,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu,

prowadzenie po użyciu alkoholu,

przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h,

złamanie zakazu wyprzedzania,

naruszenie zasad pierwszeństwa,

przejazd na czerwonym świetle,

niezastosowanie się do poleceń osoby kierującej ruchem,

niebezpieczne zachowanie na przejeździe kolejowym.

Jeszcze poważniejsze konsekwencje przewidziano w przypadku trzech takich wykroczeń lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Wówczas starosta cofnie uprawnienia do kierowania pojazdami. Dotyczy to m.in:

prowadzenia w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających,

spowodowania wypadku z obrażeniami, katastrofy w ruchu,

ucieczki przed kontrolą drogową.

Jednocześnie początkujących kierowców obejmie niższy limit punktów karnych. Po przekroczeniu 12 punktów będą musieli odbyć godzinne szkolenie w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Jego koszt nie będzie mógł przekroczyć 500 zł. Na ukończenie zajęć przewidziano 12 miesięcy od naruszenia powodującego przekroczenie limitu. Brak szkolenia w terminie będzie skutkował zatrzymaniem prawa jazdy.

Prawo jazdy od 17 lat. Te ograniczenia już obowiązują

Od 3 marca 2026 roku obowiązują już przepisy pozwalające uzyskać prawo jazdy kategorii B osobom, które ukończyły 17 lat. Do osiągnięcia pełnoletności mogą one prowadzić samochód wyłącznie na terytorium Polski.

Przez pierwszych sześć miesięcy od uzyskania prawa jazdy, jednak nie dłużej niż do 18. urodzin, muszą podróżować z doświadczonym kierowcą siedzącym na przednim fotelu. Taki opiekun musi mieć co najmniej 25 lat, posiadać prawo jazdy kategorii B od minimum pięciu lat, nie być objętym zakazem prowadzenia pojazdów w ciągu ostatnich pięciu lat oraz pozostawać trzeźwym.

Do ukończenia 18 lat młody kierowca nie może także przewozić niepełnoletnich pasażerów bez obecności takiej osoby ani wykonywać transportu drogowego rzeczy czy przewozu osób taksówką lub w ramach przewozu okazjonalnego.

To jednak nie wszystko. W tym samym okresie wprowadzone zostały surowsze przepisy dotyczące zatrzymywania prawa jazdy. Za przekroczenie prędkości o 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym, prawo jazdy jest automatycznie zatrzymywane obligatoryjnie.

Ponadto od 3 marca 2026 r. w przypadku kierowania pojazdem w czasie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące (np. za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h), uprawnienia zostaną cofnięte w całości na okres 5 lat. Dotychczas w takiej sytuacji prawo jazdy było zatrzymywane na dodatkowe 3 miesiące.