Spis treści: Dlaczego będą zmiany w egzaminie na prawo jazdy? Nowa baza pytań egzaminacyjnych Kto opracuje nowe pytania egzaminacyjne? Podczas szkolenia przyszli kierowcy poznają systemy ADAS Koniec egzaminów na placu manewrowym

Jest to konsekwencja zapowiedzi ministra infrastruktury z marca. Oprócz likwidacji egzaminu na placu manewrowym ma zostać przebudowana baza pytań teoretycznych. Ale to nie koniec nowości.

Dlaczego będą zmiany w egzaminie na prawo jazdy?

Zgodnie z informacją zamieszczoną w wykazie prac legislacyjnych, celem zmian jest poprawa bezpieczeństwa i uproszczenie zasad egzaminowania, w ten sposób, by nacisk przesunąć w kierunku sprawdzenia umiejętności praktycznych na drodze. Ma to przygotować kierowców do rzeczywistych, często dynamicznych i nieprzewidywalnych sytuacji na drodze.

Nowa baza pytań egzaminacyjnych

Zmian będzie bardzo dużo. W projekcie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami przewidziano między zmianę całego systemu opracowywania, weryfikacji i zatwierdzania pytań egzaminacyjnych wykorzystywanych w procesie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, a także osób wykonujących zawód instruktora, egzaminatora, instruktora techniki jazdy oraz w zakresie uzyskiwania kwalifikacji kierowcy zawodowego.

Po zmianach pytania egzaminacyjne mają być bardziej jasne i spójne, łatwiejsze do zrozumienia i jednoznaczne, dzięki czemu egzaminowany nie będzie miał problemu z ich interpretacją.

Zmieni się zakres i liczba pytań. Będzie ich o połowę mniej i będą dotyczyć tylko zakresu najbardziej istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu. Autorzy projektu powołują się w ten kwestii na państwa zachodnie, ze Szwecją na czele.

Kto opracuje nowe pytania egzaminacyjne?

Projekt zakłada również, że zlikwidowana zostanie Komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych, zaś jej zadania zostaną przekazane do wyspecjalizowanej jednostki podległej ministrowi właściwemu ds. transportu, w której zostanie utworzone Centrum Egzaminowania.

Ponadto przy Centrum Egzaminowania powstanie tzw. Rada Konsultacyjna, która będzie społecznym organem doradczym skupiającym przedstawicieli "środowisk związanych ze szkoleniem i egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców oraz z szeroko rozumianym bezpieczeństwem ruchu drogowego."

Opracowanie i weryfikacja pytań egzaminacyjnych zostanie powierzone ekspertom zatrudnionym w Centrum Egzaminowania. Z kolei opiniowaniem pytań zajmie się Rada Konsultacyjna. Autorzy projektu zapowiedzieli również wprowadzenie cyklicznej analizy jakości pytań egzaminacyjnych, ich poziomu trudności i wskaźników zdawalności. Pytania nieaktualne będą na bieżąco eliminowane.

Podczas szkolenia przyszli kierowcy poznają systemy ADAS

Szkolenie kierowców ma wreszcie uwzględnić również rozwój techniki, podczas kursów kandydaci będą poznawali zasadę działania obowiązkowo instalowanych już we wszystkich nowych samochodach systemów wspomagania kierowcy (ADAS).

Koniec egzaminów na placu manewrowym

Rezygnacja z egzaminu na placu manewrowych dotyczy kandydatów na kierowców samochodów osobowych (kategorii B i B1). Co go zastąpi? W projekcie mowa jest, że w miejscu placu zostanie wprowadzona "kompleksowa ocena umiejętności kierującego w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego".

Oczywiście nie oznacza to, że plac manewrowy będzie zakazany podczas szkolenia. Wprost przeciwnie. Pierwsze jazdy czy nauka parkowania nadal będzie mogła się odbywać na placach.

Kiedy nowe zasady egzaminów na prawo jazdy wejdą w życie?

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to drugi kwartał 2026 r. Następnie znowelizowana ustawa będzie musiała zostać przegłosowana przez Sejm i Senat, a na koniec podpisana przez prezydenta.

Rząd chce, by nowe regulacje weszły w życie jeszcze przed końcem 2026 roku.

