W skrócie Lexus RX 500h łączy turbodoładowany silnik benzynowy z napędem hybrydowym oferując moc 371 KM, napęd 4x4 i przyspieszenie do 100 km/h w 6,2 sekundy.

Model wyposażono w system stałego napędu na cztery koła DIRECT4, tylną oś e-Axle, platformę GA-K, układ skrętnych tylnych kół Dynamic Rear Steering, adaptacyjne zawieszenie oraz wydajniejszy układ hamulcowy.

Wersje wyposażenia F SPORT Edition i F SPORT różnią się detalami stylistycznymi i elementami wnętrza, a ceny zaczynają się od 395 300 zł; dostępna jest specjalna pula egzemplarzy z rocznika 2025 objęta rabatami.

Nowy Lexus RX 500h powstał jako połączenie klasycznej hybrydy z turbodoładowanym silnikiem benzynowym oraz elektronicznie sterowanym napędem na cztery koła. Producent podkreśla, że takie rozwiązanie przekłada się na bardziej sportowe i precyzyjne wrażenia z jazdy niż w spokojniej zestrojonych wersjach RX-a.

Lexus RX 500h to turbodoładowana hybryda o mocy 371 KM

Układ napędowy RX 500h składa się z benzynowego silnika 2.4 turbo, jednostki elektrycznej oraz sześciobiegowej automatycznej skrzyni biegów. Łączna moc systemowa wynosi 371 KM, a maksymalny moment obrotowy osiąga 550 Nm. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 6,2 sekundy. Jest to wynik porównywalny z wieloma SUV-ami wyposażonymi w większe jednostki spalinowe.

Nowy Lexus RX 500h materiały prasowe

W parze z osiągami idzie także efektywność. Producent deklaruje średnie zużycie paliwa w cyklu WLTP na poziomie od 8,0 do 8,3 l/100 km. Zastosowana automatyczna skrzynia biegów ogranicza efekt częstych zmian przełożeń charakterystyczny dla części hybryd, a kierowca może korzystać z łopatek przy kierownicy do ręcznej zmiany biegów. W układzie wykorzystano również niklowo-wodorkową baterię o zwiększonej gęstości energii, pozwalającą uzyskać wyższą moc niż w standardowych rozwiązaniach tego typu.

Niższy środek ciężkości, tylne skrętne koła i napęd 4x4

Jednym z najważniejszych wyróżników RX 500h jest fakt, że to jedyna wersja modelu wyposażona w stały napęd na cztery koła DIRECT4. System wykorzystuje dwa silniki elektryczne oraz falowniki, które na bieżąco regulują rozdział momentu obrotowego między przednią i tylną osią. Tylne koła napędzane są przez układ e-Axle zintegrowany z silnikiem elektrycznym.

Jednocześnie model bazuje na platformie GA-K, która pozwoliła obniżyć środek ciężkości oraz zwiększyć sztywność konstrukcji. W tej odmianie zastosowano również układ skrętnych tylnych kół Dynamic Rear Steering. Przy niskich prędkościach tylne koła skręcają w przeciwnym kierunku niż przednie, ułatwiając manewrowanie, natomiast podczas szybszej jazdy ustawiają się zgodnie z nimi, poprawiając stabilność. RX 500h otrzymał także adaptacyjne zawieszenie AVS oraz wydajniejszy układ hamulcowy z wentylowanymi tarczami o średnicy 400 mm.

Lexus RX 500h - wersje wyposażenia oraz ceny na polskim rynku

RX 500h oferowany jest w wersjach F SPORT Edition oraz F SPORT, które różnią się głównie stylistyką nadwozia i wykończeniem wnętrza. Samochód otrzymał m.in. zmodyfikowany przedni grill, inne zderzaki, czarne elementy stylistyczne oraz oznaczenia F SPORT.

W kabinie zastosowano sportową kierownicę i dźwignię zmiany biegów obszyte perforowaną skórą, aluminiowe pedały oraz dekoracyjne wstawki z aluminium. Dostępne są dwie wersje skórzanej tapicerki, a wybrane kolory lakieru zarezerwowano wyłącznie dla tej odmiany. Wersję F SPORT można dodatkowo rozszerzyć o pakiet Sport obejmujący m.in. 21-calowe felgi oraz dwukolorową tapicerkę wnętrza.

Cena modelu rozpoczyna się od 395 300 zł za wersję F SPORT Edition, natomiast wariant F SPORT wyceniono na 411 200 zł. Producent informuje jednocześnie, że w salonach dostępne są jeszcze ostatnie egzemplarze Lexusa RX 500h z rocznika produkcyjnego 2025. Specjalna pula pojazdów objęta została wysokimi rabatami, dzięki którym ceny bogato wyposażonych wersji zbliżają się do poziomu modeli z niższego segmentu.

