Leon, Formentor i Raval. Trzy auta, dzięki którym Cupra przestała być Seatem

Maciej Olesiuk

Maciej Olesiuk

Jeszcze kilka lat temu Cupra była przede wszystkim sportowym Seatem. Dziś ma własne modele, własną stylistykę i własnych klientów. Wybór trzech samochodów pokazanych podczas Performance Racing Days na Red Bull Ringu dobrze pokazuje, jaką drogę przeszła marka i dokąd zamierza zmierzać w najbliższych latach.

Trzy modele Cupry prezentowane na torze Red Bull Ring podczas wydarzenia motoryzacyjnego.
Cupra przywiozła na tor Red Bull Ring trzy niezwykle ważne dla siebie auta.Patrycjusz WrzecionekINTERIA.PL

Jak zmieniła się Cupra?

Cupra została wydzielona ze struktur Seata w 2018 roku, ale początkowo pełniła funkcję jego sportowej dywizji. W związku z tym nie oferowała własnych modeli - były to auta macierzystej marki, ale w topowych specyfikacjach - najmocniejsze napędy, dla odróżnienia z innym logotypem i miedzianymi akcentami.

Tylny, podświetlony detal samochodu z charakterystycznym, czerwonym światłem oraz żółtym, świecącym logo marki Cupra.
Cupra początkowo pełniła funkcję sportowej dywizji Seata. W końcu jednak zaczęła oferować własne samochody.Patrycjusz WrzecionekINTERIA.PL

Cupra swoim wizerunkiem, komunikowanym jako buntowniczy, zrobiła na klientach jednak do tego stopnia dobre wrażenie, że w końcu zaczęła inwestować we własną odrębność - pojawiły się słabsze wersje silnikowe (nie każdy chciał topową odmianę), zaczęto rozwijać własny język stylistyczny i wprowadzać modele, które nie mają swoich odpowiedników w gamie Seata.

Dziś, oprócz własnych wariantów modeli macierzystej marki (Ateca i Leon) Cupra ma w swojej palecie szereg własnych samochodów wyróżniających się typowym dla marki językiem stylistycznym i wyposażonych w sporą ofertę napędów: od 150-konnych, 1,5-litrowych silników benzynowych przez 2,5-litrową jednostkę pięciocylindrową po napędy elektryczne.

Mężczyzna w jasnej kurtce przysiada pomiędzy dwoma sportowymi samochodami zaparkowanymi przodem do siebie w nowoczesnym garażu.
Obecnie w ofercie Cupry znajdują się zarówno modele bazujące jeszcze na autach Seata, jak też własne konstrukcje. Klienci mogą liczyć na sporą rozpiętość napędów - od silników benzynowych, przez wysokoprężne i różnego rodzaju hybrydy po auta elektryczne.Patrycjusz WrzecionekINTERIA.PL

Ostatecznie marka, która własną działalność zaczynała zaledwie osiem lat temu, w grupie Volkswagena pełni funkcję odpowiadającej za wrażenia z jazdy w segmencie samochodów popularnych, czym wypchnęła z tej pozycji Seata. Ten natomiast obecnie jest najbardziej budżetową marką w ofercie niemieckiego koncernu.

Co to za tor Red Bull Ring?

Teraz hiszpańska marka postanowiła przywieźć swoje auta na tor. I to nie byle jaki, bo na ikoniczny już Red Bull Ring. Na wydarzenie zaproszono niewielką grupę dziennikarzy z różnych krajów Europy, wśród których znalazłem się również jam jako przedstawiciel Interii Motoryzacja.

To kultowe miejsce dla fanów Formuły 1. Od 1964 roku, choć z pewnymi przerwami, odbywa się tutaj Grand Prix Austrii. Przez lata pierwsze miejsca notowali tutaj topowi kierowcy: Niki Lauda, Michael Schumacher, Lewis Hamilton czy Max Verstappen.

Formentor - model, który zbudował markę

Pierwszym autem, które pojawiło się na torze nie mógł być inny model niż Formentor, czyli najlepiej sprzedający się samochód Cupry. Chociaż debiutował w 2020 roku, w 2025 roku ciągle odpowiadał za prawie 1/3 globalnej sprzedaży hiszpańskiej marki.

Czarny samochód Cupra Formentor VZ5 z białymi napisami na drzwiach, stojący na mokrym betonie przy otwartym garażu z numerem 33.
Mimo debiutu w 2020 r., zeszły rok Formentor zakończył jako najlepiej sprzedające się auto w gamie Cupry - odpowiadał za prawie 1/3 globalnej sprzedaży.Patrycjusz WrzecionekINTERIA.PL

Sukcesu sprzedażowego Formentora można dopatrywać się w atrakcyjnej stylistyce (choć przed modernizacją z 2024 r. można byłoby zastanawiać się, czy ma odpowiednik w gamie Seata), faktowi, że jest crossoverem, a także pokaźnej palecie napędowej. Jeśli ktoś chce oszczędnego auta ma do dyspozycji wersje benzynową, miękką hybrydę lub odmianę wysokoprężną - wszystkie trzy o mocy 150 KM. W ofercie są jednak również hybrydy plug-in czy mocniejsze warianty benzynowe.

Testowany przez nas egzemplarz Formentora to wersja VZ5, wykorzystująca pięciocylindrowy, 2,5-litrowy silnik z turbodoładowaniem zaczerpnięty od Audi. W tej odmianie hiszpański bestseller generuje 390 KM i 480 Nm momentu obrotowego. W ruch wprawiane są wszystkie koła, a samochód jest w stanie osiągnąć 100 km/h w 4,2 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi natomiast 280 km/h. Oprócz mocnego silnika mamy też obniżone o 10 mm względem standardowego Formentora zawieszenie, a także poszerzone nadkola i dedykowane 20-calowe felgi aluminiowe.

Leon przypomina o korzeniach Cupry

Kolejnym modelem Cupry, który pojawił się na Red Bull Ringu, był Leon, również bardzo istotny z punktu widzenia historii hiszpańskiej marki. Było to bowiem drugie auto, po Atece, które pojawiło się w jej ofercie i, obok wspomnianego przed momentem SUV-a, stanowi "żywą pamiątkę" po początkowym okresie działania nowego producenta.

Szary sportowy samochód marki Cupra Leon SP Kombi z widoczną nazwą modelu na drzwiach, ustawiony przy otwartym wjeździe do boksu oznaczonego numerem 32.
Leon to jeden z dwóch modeli Cupry, który ma swój odpowiednik w gamie Seata.Patrycjusz WrzecionekINTERIA.PL

Leon dostępny jest w dwóch wariantach nadwozia - hatchback i kombi. W obu paleta napędów jest całkiem spora. Podobnie jak w Formentorze możemy liczyć na warianty wyłącznie benzynowe, miękką hybrydę, wersję wysokoprężną oraz hybrydy plug-in.

W nasze ręce trafiła odmiana VZ w najmocniejszym wydaniu. Kombi wyposażone w dwulitrowy silnik benzynowy generujący 333 KM zapewnia 4,8 s na rozpędzenie się od 0 do 100 km/h i potrafi mknąć z prędkością 250 km/h. Co ważne, samochody właśnie w takiej specyfikacji coraz częściej pojawiają się we flotach polskich służb - z Leona kombi o mocy 333 KM korzystają choćby funkcjonariusze grupy Speed. I patrząc na dane, trudno dziwić się, dlaczego.

Raval - najważniejsza premiera najbliższych lat.

Na końcu pojawił się najnowszy model hiszpańskiej marki - Raval. Przed tym autem trudne zadanie. Dzięki atrakcyjnej cenie, ma on spopularyzować napęd elektryczny, a z drugiej strony z uwagi na znak, który go zdobi, musi zapewnić wrażenia z jazdy, jakich oczekują klienci Cupry.

Nowoczesny SUV Cupra z charakterystycznymi czerwonymi tylnymi światłami i dużym napisem SAVAL na bokach, stojący na mokrej nawierzchni przy wejściu do boksu toru wyścigowego.
Raval to najnowszy model w gamie Cupry - skierowany do klientów szukających taniego elektryka, a przy tym auta dostarczającego przyjemnych wrażeń z jazdy.Patrycjusz WrzecionekINTERIA.PL

Sprzedaż tego samochodu marka zaczyna jednak od topowych wariantów - 211- oraz topowej, sygnowanej znakiem VZ, wersji o mocy 226 KM. I właśnie ta druga trafiła do naszej dyspozycji. Od zera do 100 km/h auto rozpędza się w 6,8 sekundy i może mknąć z prędkością 175 km/h. Sądząc po czasie sprintu do 100 km/h samochód może zapewnić sporo radości z podróżowania.

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Krzysztof Mocek
Krzysztof Mocek

Wszystkie trzy modele Cupry, które zostały zaprezentowane na Red Bull Ringu, odegrały, bądź odegrają ważną rolę w historii marki. Dodatkowo pokazują, że nawet należąc do wielkiego koncernu, i na tak zatłoczonym rynku można stworzyć coś zupełnie nowego - dzięki umiejętnemu wykreowaniu wizerunku Cupra przejęła pozycję zarezerwowaną dotychczas dla wspomnianego wyżej Seata.

Sukces Cupry jest tym bardziej interesujący, że podobne eksperymenty nie zawsze kończyły się powodzeniem. W ostatnich latach wielu producentów próbowało budować nowe marki w oparciu o istniejące już struktury i technologie. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest marka DS, wydzielona ze struktur Citroena. Jej celem było stworzenie francuskiej alternatywy dla niemieckich producentów premium. Mimo dużych inwestycji i kilku interesujących modeli, DS nie zdołał osiągnąć pozycji, jaką zakładano przy jego powstaniu. W efekcie koncern Stellantis zdecydował niedawno o ponownym zacieśnieniu współpracy obu marek i oddaniu DS pod nadzór Citroena.

W przypadku Cupry scenariusz okazał się zupełnie inny. Hiszpanie nie próbowali budować marki premium ani konkurować bezpośrednio z Audi czy BMW. Zamiast tego znaleźli własną niszę pomiędzy markami popularnymi a segmentem premium, stawiając na charakterystyczny design, sportowy wizerunek i emocje związane z prowadzeniem.


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