Oryginalne trio prowadzących - Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May, wcześniej kojarzeni z Top Gear - zakończyło swoją przygodę z programem The Grand Tour wraz z emisją finałowego odcinka 13 września 2024 roku. Przez kolejne miesiące fani spekulowali, czy kultowy format, ceniony za charakterystyczny humor, widowiskowe podróże i nietypowe motoryzacyjne wyzwania, ma szansę funkcjonować bez swoich legendarnych gospodarzy.

Przełomowe ogłoszenie nastąpiło za sprawą humorystycznego materiału wideo z udziałem Jeremy'ego Clarksona. To właśnie w ten sposób Amazon Prime Video oficjalnie potwierdził, że The Grand Tour powróci w 2026 roku - tym razem z całkowicie nową ekipą prowadzących.

Nowi prowadzący Grand Tour. Wśród nich pasjonat kolei

Główną twarzą nowej odsłony programu będzie Francis Bourgeois, influencer i pasjonat kolei, który zdobył popularność dzięki pełnym entuzjazmu filmom publikowanym na TikToku i Instagramie. Jego autentyczne reakcje oraz szczera fascynacja maszynami przyciągnęły ogromną publiczność, a teraz tę samą energię przenosi do motoryzacyjnego świata The Grand Tour.

U jego boku pojawią się James Engelsman i Thomas Holland, twórcy kanału Throttle House, cenionego za profesjonalne recenzje samochodów oraz wysokiej jakości materiały motoryzacyjne. Połączenie ich eksperckiej wiedzy z żywiołowym autoentuzjazmem Bourgeois zapowiada zupełnie nową chemię między prowadzącymi - element, który od lat stanowił jeden z fundamentów sukcesu programu.

Program pełen przygód i nowych wyzwań motoryzacyjnych

Nowy sezon zaplanowano jako sześcioczęściową serię, w której prezenterzy przemierzą różne zakątki świata, mierząc się z niezwykłymi wyzwaniami i testami na trasach o skrajnie zróżnicowanym charakterze. W planach są m.in. przejazdy przez rozległe pustynie, eksploracje lokalnych scen motoryzacyjnych w Azji oraz próby na najbardziej ekscytujących drogach w USA.

Twórcy produkcji zapowiadają, że choć nowa ekipa wnosi świeże pomysły i styl, to nadal zachowa ducha rywalizacji, humor oraz pasję do pojazdów, które były znakiem rozpoznawczym The Grand Tour. Produkcja ma łączyć klasyczne elementy programu z "odważnymi, nowymi spojrzeniami na motoryzację i podróże".

Reakcje fanów są podzielone. Prowadzący uspokajają

Ogłoszenie nowej trójki prowadzących wywołało mieszane reakcje wśród widzów. Część z nich z entuzjazmem przyjęła informację o powrocie formatu, licząc na świeżą perspektywę i współpracę między nowymi twarzami. Inni z kolei wyrazili sceptycyzm, zastanawiając się, czy ktokolwiek ma szanse dorównać do legendarnego trio.

Zarówno producenci, jak i sami prowadzący podkreślają jednak, że mimo wielkiego zadania stojącego przed nimi, w pełni zdają sobie sprawę z historii programu i chcą przenieść jego najlepsze elementy w nową erę.

