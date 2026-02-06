Legendarny program powraca. Wieści potwierdził Jeremy Clarkson
Po dwóch latach przerwy jeden z najbardziej rozpoznawalnych programów motoryzacyjnych na świecie ponownie pojawi się na ekranach. The Grand Tour, który przez lata przyciągał miliony fanów Jeremy'ego Clarksona, Richarda Hammonda i Jamesa Maya, wkrótce powróci z całkowicie nową ekipą prowadzących i w nowej formule.
W skrócie
- The Grand Tour ma powrócić na ekrany w 2026 roku z nową ekipą prowadzących.
- Nowymi gospodarzami programu zostali Francis Bourgeois, James Engelsman i Thomas Holland.
- Reakcje fanów na zmiany w programie są podzielone, a producenci deklarują zachowanie ducha programu.
Oryginalne trio prowadzących - Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May, wcześniej kojarzeni z Top Gear - zakończyło swoją przygodę z programem The Grand Tour wraz z emisją finałowego odcinka 13 września 2024 roku. Przez kolejne miesiące fani spekulowali, czy kultowy format, ceniony za charakterystyczny humor, widowiskowe podróże i nietypowe motoryzacyjne wyzwania, ma szansę funkcjonować bez swoich legendarnych gospodarzy.
Przełomowe ogłoszenie nastąpiło za sprawą humorystycznego materiału wideo z udziałem Jeremy'ego Clarksona. To właśnie w ten sposób Amazon Prime Video oficjalnie potwierdził, że The Grand Tour powróci w 2026 roku - tym razem z całkowicie nową ekipą prowadzących.
Nowi prowadzący Grand Tour. Wśród nich pasjonat kolei
Główną twarzą nowej odsłony programu będzie Francis Bourgeois, influencer i pasjonat kolei, który zdobył popularność dzięki pełnym entuzjazmu filmom publikowanym na TikToku i Instagramie. Jego autentyczne reakcje oraz szczera fascynacja maszynami przyciągnęły ogromną publiczność, a teraz tę samą energię przenosi do motoryzacyjnego świata The Grand Tour.
U jego boku pojawią się James Engelsman i Thomas Holland, twórcy kanału Throttle House, cenionego za profesjonalne recenzje samochodów oraz wysokiej jakości materiały motoryzacyjne. Połączenie ich eksperckiej wiedzy z żywiołowym autoentuzjazmem Bourgeois zapowiada zupełnie nową chemię między prowadzącymi - element, który od lat stanowił jeden z fundamentów sukcesu programu.
Program pełen przygód i nowych wyzwań motoryzacyjnych
Nowy sezon zaplanowano jako sześcioczęściową serię, w której prezenterzy przemierzą różne zakątki świata, mierząc się z niezwykłymi wyzwaniami i testami na trasach o skrajnie zróżnicowanym charakterze. W planach są m.in. przejazdy przez rozległe pustynie, eksploracje lokalnych scen motoryzacyjnych w Azji oraz próby na najbardziej ekscytujących drogach w USA.
Twórcy produkcji zapowiadają, że choć nowa ekipa wnosi świeże pomysły i styl, to nadal zachowa ducha rywalizacji, humor oraz pasję do pojazdów, które były znakiem rozpoznawczym The Grand Tour. Produkcja ma łączyć klasyczne elementy programu z "odważnymi, nowymi spojrzeniami na motoryzację i podróże".
Reakcje fanów są podzielone. Prowadzący uspokajają
Ogłoszenie nowej trójki prowadzących wywołało mieszane reakcje wśród widzów. Część z nich z entuzjazmem przyjęła informację o powrocie formatu, licząc na świeżą perspektywę i współpracę między nowymi twarzami. Inni z kolei wyrazili sceptycyzm, zastanawiając się, czy ktokolwiek ma szanse dorównać do legendarnego trio.
Zarówno producenci, jak i sami prowadzący podkreślają jednak, że mimo wielkiego zadania stojącego przed nimi, w pełni zdają sobie sprawę z historii programu i chcą przenieść jego najlepsze elementy w nową erę.