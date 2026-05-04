Legendarny producent zawiesza produkcję. Szok dla całej branży

W skrócie Firma Burstner rezygnuje z produkcji przyczep kempingowych od sezonu 2027, koncentrując się na kamperach i vanach kempingowych.

Decyzja została podjęta z powodu spadającego zainteresowania przyczepami kempingowymi i rosnącej popularności kamperów, czego potwierdzeniem są dane o spadku sprzedaży przyczep i wzroście sprzedaży kamperów.

Producent zapewnia, że serwis oraz części zamienne do dotychczasowych przyczep Burstner będą nadal dostępne.

Burstner to prawdziwa legenda branży caravaningu. Niemiecka firma z wieloletnią tradycją, specjalizująca się w produkcji pojazdów rekreacyjnych - od klasycznych przyczep kempingowych po nowoczesne kampery i vany.

Przez dekady marka była kojarzona z solidnym wykonaniem i funkcjonalnymi rozwiązaniami, które trafiały do szerokiego grona użytkowników w Europie. Teraz jednak przedsiębiorstwo ogłosiło istotną zmianę w swojej działalności.

Niemiecka firma zaprzestaje produkcji przyczep

Jak oficjalnie poinformowano, od sezonu 2027 firma zaprzestaje produkcji przyczep kempingowych na czas nieokreślony. Przedsiębiorstwo zamierza skupić się wyłącznie na kamperach i vanach kempingowych, dostosowując ofertę do aktualnych upodobań klientów. Producent jasno wskazuje, że chodzi o przeniesienie mocy produkcyjnych tam, gdzie dziś widać największy potencjał wzrostu.

Widoczna zmiana preferencji. Klienci wolą kampery

Decyzja firmy Burstner nie pojawiła się nagle. Już w ofercie na sezon 2026 producent znacząco ograniczył gamę przyczep, pozostawiając w praktyce jedną serię w specjalnej wersji. Niemieckie media wskazują, że najważniejszym powodem decyzji są zmieniające się preferencje klientów. Od lat w Europie obserwowany jest spadek zainteresowania przyczepami kempingowymi, przy jednoczesnym wzroście popularności kamperów.

Dane z rynku pokazują, że sprzedaż przyczep w pewnym okresie spadła nawet o 31 proc., podczas gdy segment kamperów notował wzrosty sięgające około 10 proc. Zmienia się także sposób podróżowania. Coraz więcej osób wybiera rozwiązania dające większą niezależność i mobilność, bez konieczności ciągnięcia zestawu z przyczepą. Kampery odpowiadają na te potrzeby lepiej. Są wygodniejsze w użytkowaniu i nie wymagają dodatkowej logistyki podczas podróży czy postoju.

Burstner nie rezygnuje z zaplecza i serwisu

Choć Burstner rezygnuje z przyczep, sam segment nie znika. W ramach tej samej grupy kapitałowej nadal będą je oferować inne marki. Jednocześnie producent podkreśla, że serwis i części zamienne do dotychczasowych modeli będą nadal dostępne.

