Aston Martin po raz kolejny obniżył prognozy finansowe. Brytyjski producent luksusowych samochodów mierzy się ze spadkiem sprzedaży i nowymi cłami w USA, które według analityków mogą jeszcze pogłębić kryzys.

  • Aston Martin po raz kolejny obniżył prognozy finansowe i odnotowuje spadek sprzedaży oraz wartości akcji.
  • Nowe amerykańskie cła jeszcze bardziej obciążają brytyjskiego producenta luksusowych samochodów, pogarszając wyniki finansowe.
  • Kłopoty firmy pogłębiają się przez opóźnienia premier nowych modeli oraz ryzyko dalszych strat, co może wymusić poszukiwanie dodatkowego kapitału.
Aston Martin obniża prognozy finansowe

Spółka z Warwickshire poinformowała akcjonariuszy, że wolumen sprzedaży hurtowej w bieżącym roku obrotowym spadnie o "średnio-wysoki proc.". Jak podaje Bloomberg, to już druga korekta prognoz w tym roku. Informacja natychmiast odbiła się na londyńskiej giełdzie - kurs Aston Martina w dniu ogłoszenia tej informacji spadł o 11 proc., a po kilku godzinach strata wynosiła 6,6 proc. W skali całego roku akcje potaniały już o około jedną trzecią.

Według danych spółki, w trzecim kwartale 2023 r. dostarczono 1641 samochodów. To oznacza spadek o 13 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego i sygnał, że problemy ze sprzedażą utrzymują się.

Amerykańskie cła uderzają w brytyjską markę

Dodatkowym obciążeniem są decyzje administracji Donalda Trumpa. Nowy system ceł przewiduje, że stawka 10 proc. obowiązuje tylko na pierwsze 100 tys. aut wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii, a każdy kolejny pojazd objęty jest cłem 25 proc.

Bloomberg Intelligence szacuje, że wyższe opłaty obniżą marże operacyjne producenta o około 1,1 punktu proc. Prognozowany wynik EBIT za 2025 rok może być niższy od wcześniejszych oczekiwań, a strata przekroczyć równowartość 110 mln funtów, czyli blisko 570 mln zł.

Produkcja zmodernizowanego Astona Martina Vantage ma ruszyć jeszcze w tym kwartale.
Amerykańskie cła uderzają w brytyjską markę.materiały prasowe

Opóźnienia w premierach i ryzyko strat

Kolejnym problemem są przesunięcia w harmonogramie nowych modeli. Premiera hybrydowego superauta Valhalla została opóźniona z powodu dodatkowych prac konstrukcyjnych i wymogów regulacyjnych. Firma planuje w czwartym kwartale dostarczyć jedynie 150 egzemplarzy, choć analitycy oczekiwali 250 sztuk.

Zarząd zapowiedział przegląd wydatków, co może oznaczać dalsze opóźnienia, także w projektach elektrycznych. Aston Martin nie podał dotąd daty debiutu swojego pierwszego w pełni elektrycznego auta, podczas gdy konkurencja, jak Porsche, konsekwentnie rozwija hybrydy i modele spalinowe.

Nadzieja w odświeżonych modelach

Producent liczy, że sytuację poprawią premiery odświeżonych wersji kluczowych modeli: Vantage Roadster, Vanquish Volante i SUV-a DBX S. Mają one pomóc w poprawie wyników i odbudowie zaufania inwestorów.

Eksperci ostrzegają jednak, że w przypadku kolejnych niepowodzeń firma może być zmuszona do pozyskania dodatkowego kapitału. Dla marki, która od lat boryka się z cyklicznymi kryzysami, obecne problemy mogą być jednymi z najpoważniejszych w historii.

