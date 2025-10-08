W skrócie Aston Martin po raz kolejny obniżył prognozy finansowe i odnotowuje spadek sprzedaży oraz wartości akcji.

Nowe amerykańskie cła jeszcze bardziej obciążają brytyjskiego producenta luksusowych samochodów, pogarszając wyniki finansowe.

Kłopoty firmy pogłębiają się przez opóźnienia premier nowych modeli oraz ryzyko dalszych strat, co może wymusić poszukiwanie dodatkowego kapitału.

Aston Martin obniża prognozy finansowe

Spółka z Warwickshire poinformowała akcjonariuszy, że wolumen sprzedaży hurtowej w bieżącym roku obrotowym spadnie o "średnio-wysoki proc.". Jak podaje Bloomberg, to już druga korekta prognoz w tym roku. Informacja natychmiast odbiła się na londyńskiej giełdzie - kurs Aston Martina w dniu ogłoszenia tej informacji spadł o 11 proc., a po kilku godzinach strata wynosiła 6,6 proc. W skali całego roku akcje potaniały już o około jedną trzecią.

Według danych spółki, w trzecim kwartale 2023 r. dostarczono 1641 samochodów. To oznacza spadek o 13 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego i sygnał, że problemy ze sprzedażą utrzymują się.

Amerykańskie cła uderzają w brytyjską markę

Dodatkowym obciążeniem są decyzje administracji Donalda Trumpa. Nowy system ceł przewiduje, że stawka 10 proc. obowiązuje tylko na pierwsze 100 tys. aut wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii, a każdy kolejny pojazd objęty jest cłem 25 proc.

Bloomberg Intelligence szacuje, że wyższe opłaty obniżą marże operacyjne producenta o około 1,1 punktu proc. Prognozowany wynik EBIT za 2025 rok może być niższy od wcześniejszych oczekiwań, a strata przekroczyć równowartość 110 mln funtów, czyli blisko 570 mln zł.

Opóźnienia w premierach i ryzyko strat

Kolejnym problemem są przesunięcia w harmonogramie nowych modeli. Premiera hybrydowego superauta Valhalla została opóźniona z powodu dodatkowych prac konstrukcyjnych i wymogów regulacyjnych. Firma planuje w czwartym kwartale dostarczyć jedynie 150 egzemplarzy, choć analitycy oczekiwali 250 sztuk.

Zarząd zapowiedział przegląd wydatków, co może oznaczać dalsze opóźnienia, także w projektach elektrycznych. Aston Martin nie podał dotąd daty debiutu swojego pierwszego w pełni elektrycznego auta, podczas gdy konkurencja, jak Porsche, konsekwentnie rozwija hybrydy i modele spalinowe.

Nadzieja w odświeżonych modelach

Producent liczy, że sytuację poprawią premiery odświeżonych wersji kluczowych modeli: Vantage Roadster, Vanquish Volante i SUV-a DBX S. Mają one pomóc w poprawie wyników i odbudowie zaufania inwestorów.

Eksperci ostrzegają jednak, że w przypadku kolejnych niepowodzeń firma może być zmuszona do pozyskania dodatkowego kapitału. Dla marki, która od lat boryka się z cyklicznymi kryzysami, obecne problemy mogą być jednymi z najpoważniejszych w historii.

