W skrócie Firmy leasingowe w Polsce w 2025 roku sfinansowały inwestycje o wartości 119,5 mld zł, z czego 71 proc. przypadło na sektor MŚP.

Największy udział w rynku miał leasing pojazdów, stanowiąc 73,8 proc. wartości wszystkich sfinansowanych inwestycji, a program NaszEauto przyczynił się do wzrostu leasingu samochodów elektrycznych.

Prognozy na 2026 rok zakładają dalszy wzrost rynku leasingu, napędzany m.in. środkami unijnymi z Krajowego Planu Odbudowy.

Leasing w Polsce napędza inwestycje firm

Według raportu Związku Polskiego Leasingu w 2025 roku firmy leasingowe sfinansowały inwestycje o łącznej wartości 119,5 mld zł. To wynik o 8,1 proc. lepszy niż rok wcześniej. Oznacza to, że mimo niepewności gospodarczej przedsiębiorcy nie wstrzymywali decyzji inwestycyjnych, a leasing pozostał dla nich bezpiecznym i elastycznym narzędziem finansowania.

Największy udział w rynku miały mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. To właśnie sektor MŚP odpowiadał za niemal 71 proc. wszystkich inwestycji sfinansowanych leasingiem i pożyczką leasingową. Dane jasno pokazują, że leasing w Polsce nie jest już domeną wyłącznie dużych firm, ale rozwiązaniem powszechnie wykorzystywanym przez mniejsze podmioty, które chcą zachować płynność finansową.

Pojazdy w leasingu głównym filarem rynku

Najważniejszą częścią rynku leasingu w 2025 roku były pojazdy. Aż 73,8 proc. wartości wszystkich sfinansowanych inwestycji dotyczyło właśnie tego segmentu. Zdecydowaną większość stanowiły pojazdy lekkie, takie jak samochody osobowe i dostawcze, których udział sięgnął 56,4 proc.

To właśnie finansowanie pojazdów lekkich było głównym motorem wzrostu całej branży. Jak zwracają uwagę eksperci ZPL, w 2025 roku wyraźnie wzrosła liczba leasingowanych samochodów, choć średnia wartość pojedynczej transakcji nieznacznie spadła. Oznacza to, że leasing stał się dostępny dla jeszcze szerszego grona firm, zwłaszcza najmniejszych przedsiębiorców.

Coraz wyraźniej zaznacza się także leasing konsumencki. Choć jego udział w rynku nadal jest stosunkowo niewielki, to w 2025 roku osiągnął poziom 4,1 proc. To sygnał, że osoby prywatne coraz chętniej traktują leasing jako alternatywę dla kredytu samochodowego.

Samochody elektryczne i wpływ programu NaszEauto

Istotnym czynnikiem, który wpłynął na strukturę rynku, był rządowy program NaszEauto. System dopłat do zakupu, leasingu lub wynajmu długoterminowego nowych samochodów elektrycznych znacząco zwiększył zainteresowanie zeroemisyjnymi autami. Program cieszył się tak dużą popularnością, że jego budżet został wyczerpany już w styczniu 2026 roku, a łączna wartość złożonych wniosków przekroczyła 1,18 mld zł.

Dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego potwierdzają skalę zmian. W 2025 roku udział samochodów elektrycznych w nowych rejestracjach realizowanych przez firmy leasingowe i wynajmu wzrósł niemal trzykrotnie. Łącznie zarejestrowano ponad 29 tys. takich pojazdów. Co więcej, leasing i wynajem odpowiadały za rejestrację co drugiego nowego samochodu na rynku, co pokazuje, jak duży wpływ branża ma na strukturę sprzedaży aut w Polsce.

Rynek maszyn i urządzeń rośnie wolniej

Choć pojazdy zdecydowanie dominują w leasingu, istotnym segmentem pozostaje także finansowanie maszyn i urządzeń. W 2025 roku odpowiadało ono za 22,3 proc. wartości rynku leasingowego. Wartość tego segmentu wzrosła do 26,7 mld zł, co oznacza jednak znacznie wolniejsze tempo wzrostu niż w przypadku pojazdów - zaledwie 1,7 proc. rok do roku.

W ramach tej kategorii widać wyraźne różnice. Bardzo dobrze radził sobie segment agro, czyli finansowanie maszyn rolniczych, który urósł aż o 24,5 proc., osiągając wartość 7,5 mld zł. Jednocześnie spadki odnotowano w finansowaniu maszyn budowlanych, gdzie wartość rynku zmniejszyła się o blisko 10 proc. Maszyny rolnicze stanowiły już 28 proc. całego portfela maszyn i urządzeń finansowanych leasingiem.

Prognozy na 2026 rok i pieniądze z Unii Europejskiej

Związek Polskiego Leasingu patrzy w przyszłość z umiarkowanym optymizmem. Według szacunków w 2026 roku wartość inwestycji sfinansowanych przez branżę może wzrosnąć do 129,7 mld zł. Prognoza zakłada stabilną aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw oraz sprzyjające warunki makroekonomiczne.

Kluczową rolę mają odegrać środki unijne. Rok 2026 ma być okresem intensywnego wydatkowania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy oraz perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Szacuje się, że inwestycje finansowane z funduszy unijnych mogą sięgnąć nawet 182 mld zł, podczas gdy w 2025 roku było to około 63 mld zł. Tak duży napływ kapitału ma działać jak katalizator dla inwestycji prywatnych, w tym przede wszystkim w sektorze MŚP, który jest kluczowym klientem firm leasingowych.

