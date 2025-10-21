Spis treści: Co to za marka Leapmotor? Gdzie będzie produkowany Leapmotor B10? Jaki napęd ma Leapmotor B10? Jak wyposażony jest Leapmotor B10? Ile kosztuje Leapmotor B10?

Co to za marka Leapmotor?

Leapmotor B10 to kompaktowy SUV chińskiego producenta wchodzącego w skład koncernu Stellantis. Przypomnijmy, chińska marka została sprowadzona do Europy przez francusko-włosko-amerykańską grupę w październiku 2023 roku. Wówczas nabyła ona 21 proc. udziałów w firmie Leapmotor. Następnie oba przedsiębiorstwa utworzyły spółkę joint venture Leapmotor International, w której 51 proc. udziałów przypadło Stellantisowi. Stworzona w ten sposób firma ma za zadanie sprzedawać samochody na wszystkich rynkach oprócz Chin.

Na Starym Kontynencie Leapmotor rozpoczął działalność z dwoma modelami: miejskim autem T03 oraz SUV-em segmentu D, czyli C10. Model B10 z kolei został zaprezentowany na paryskim salonie samochodowym w 2024 r. i jest pierwszym autem zaprojektowanym po sprzedaniu udziałów francusko-włosko-amerykańskiej grupie.

Gdzie będzie produkowany Leapmotor B10?

Póki co egzemplarze Leapmotora B10, które trafią do Europy, będą importowane z Chin, a to oznacza obłożenie ich cłami. Dlatego już w przyszłym roku rozpocznie się masowa produkcja tego SUV-a na Starym Kontynencie. Danilo Annese, wiceprezes ds. operacji handlowych w Leapmotor International, powiedział, że to właśnie B10 będzie pierwszym modelem marki produkowanym w Europie.

To jednak nie do końca prawda. Pierwszy model Leapmotor, który trafił na rynek europejski, czyli T03 wyjeżdżał z zakładu Stellantisa w Tychach. Nie była to co prawda pełnoprawna produkcja, a montaż z gotowych elementów, ale plany były ambitne. W Tychach miał być nie tylko produkowany T03, ale także wspomniany już model B10.

W kwietniu 2025 roku chińska marka niespodziewanie poinformowała o zakończeniu montażu T03 w Tychach. Najprawdopodobniej była to reakcja na poparcie przez Polskę europejskich ceł na chińskie auta.

Po wycofaniu z Polski Leapmotor szukał alternatywnej lokalizacji w Europie. Ostatecznie krajem, z którego wyjeżdżać będą samochody chińskiej marki, będzie Hiszpania. Produkcja na Starym Kontynencie pozwoli firmie na uniknięcie unijnych ceł na pojazdy z Państwa Środka. Obecnie Leapmotor płaci dodatkowe cło wynoszące 20,7 proc., nie licząc jeszcze ogólnego 10-procentowego cła importowego obowiązującego w Unii Europejskiej.

Jaki napęd ma Leapmotor B10?

Leapmotor B10 dostępny będzie z układem o mocy 218 KM i 240 Nm. Napęd trafia na tylne koła. Dostępne są jednak dwa warianty akumulatora: 56,2 kWh oraz 67,1 kWh. W pierwszym przypadku zasięg w cyklu miejskim wynosi 361 km, w drugim 434 km. Mniejszy obsługuje ładowanie prądem stałym o mocy 140 kW, większy o mocy 168 kW. W obu przypadkach jednak uzupełnienie energii od 30 do 80 proc. zajmie 20 minut.

Leapmotor B10 dostępne jest w jednym wariancie mocy: 218 KM. Klienci mogą jednak wybierać między dwoma wariantami akumulatora: 56,2 kWh lub 67,1 kWh. materiały prasowe

Przedstawiciele producenta zapowiadają, że później do oferty dołączy również wariant z range extenderem. Podobna wersja oferowana jest w również w modelu C10.

Jak wyposażony jest Leapmotor B10?

Leapmotor B10 dostępny jest w dwóch wersjach wyposażenia. W podstawowej, Life, znajdziemy m.in.:

8,8-calowy wyświetlacz wskaźników

14,6-calowy wyświetlacz multimediów

oświetlenie w technologii LED

panoramiczny szklany dach

przednie fotele z manualną regulacją

jednostrefową klimatyzację automatyczną

system kamer 360 stopni

czujniki parkowania z tyłu

nawigację (po angielsku)

indukcyjną ładowarkę

18-calowe felgi aluminiowe

pompę ciepła

Druga wersja wyposażenia, Design, wprowadza dodatkowo:

podgrzewaną kierownicę

przednie fotele z elektryczną regulacją

podgrzewanie i wentylację przednich foteli

Producent zapowiada, że łączność z telefonem za pośrednictwem Android Auto i Apple CarPlay pojawi się w styczniu 2026 roku i będzie standardem w obu wersjach wyposażenia.

Ile kosztuje Leapmotor B10?

Ceny Leapmotora B10 startować będą od 124 900 zł za podstawową odmianę wyposażenia oraz 133 300 za wersję wyższą. Warto jednak zaznaczyć, że jest to cena regularna. W ramach cennika premierowego auto startuje cenowo od 119 900 zł. Cenę można jeszcze dodatkowo obniżyć dzięki dopłatom z programu NaszEauto.

Dzięki atrakcyjnej cenie B10 może stanowić sporą konkurencję dla klientów zainteresowanych choćby Skodą Elroq czy Renault Scenic. Model czeskiego producenta jest nieco mniejszy od B10. Chińskie auto ma 4,52 m, czeskie 4,49 m. Dostępnych jest jednak więcej wariantów napędowych. W zależności od wersji Elroq może przejechać na jednym ładowaniu do 573 km. Podstawowy wariant napędowy ze 170-konnym układem napędowym i zasięgiem do 375 km kosztuje katalogowo 149 900 zł. W ramach ceny promocyjnej można go nabyć za 141 900 zł. Porównywalna wersja napędowa, generująca 204 KM, kosztuje co najmniej 153 450 zł (cena regularna 161 450 zł).

Renault Scenic również jest mniejsze od B10 (ma 4,47 m długości). W ofercie są dwa warianty mocy: 170 KM i 220 KM. Mocniejsza wersja, z większym akumulatorem, może przejechać do 624 km w cyklu mieszanym. Standardowa odmiana napędowa startuje cenowo od 194 900 zł. Za mocniejszą, bardziej porównywalną z B10, trzeba zapłacić co najmniej 209 900 zł.

''Wydarzenia'': Zaostrzenie kar dla piratów drogowych. Przyjęto nowe prawo Polsat News Polsat News