Spis treści: Jaki napęd ma Leapmotor B10 Hybrid EV? Leapmotor B10 Hybrid EV. Wersje wyposażenia Ile kosztuje Leapmotor B10 Hybrid EV?

Leapmotor B10, czyli kompaktowy SUV chińskiej marki wchodzącej w skład koncernu Stellantis, doczekał się wersji z silnikiem spalinowym. Dotychczas auto wyposażone było tylko w napęd elektryczny.

Jaki napęd ma Leapmotor B10 Hybrid EV?

Teraz polscy klienci mogą zdecydować się również na odmianę z jednostką benzynową o pojemności 1,5 l generującą 82 KM i 125 Nm. Dane nie wyglądają zbyt imponująco, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że głównym zadaniem tego silnika jest ładowanie akumulatora. Jednostka zużywa średnio 2,6 l/100 km według norm WLTP, a zbiornik paliwa mieści 55 litrów.

Energia elektryczna gromadzona jest w akumulatorze o pojemności 18,8 kWh. Po jego pełnym naładowaniu samochód przejedzie na prądzie do 86 km (według norm WLTP). Dzięki pokładowemu generatorowi prądu zasięg wzrasta do 900 km. Bateria może przyjąć prąd stały o mocy 46 kW. Wówczas uzupełnienie energii z 30 do 80 proc. zajmuje 15 minut.

Sam silnik elektryczny wprawia w ruch tylne koła i generuje 218 KM i 240 Nm. Dzięki niemu auto rozpędza się od 0 do 100 km/h w 7,5 sekundy i może pędzić z prędkością maksymalną wynoszącą 170 km/h.

Koła wprawia w ruch 218-konny silnik elektryczny. 82-konny silnik benzynowy o pojemności 1,5 l pełni funkcję generatora prądu. materiały prasowe

Leapmotor B10 Hybrid EV. Wersje wyposażenia

Leapmotor B10 z range extenderem dostępny jest w dwóch wersjach wyposażenia. W standardowej, Life, auto oferuje m.in.:

oświetlenie LED

panoramiczny szklany dach o powierzchni 1,8 metra kwadratowego

przednie fotele z regulacją manualną (fotel kierowcy w 6 kierunkach, fotel pasażera w 4 kierunkach)

jednostrefową klimatyzację automatyczną

system kamer 360 stopni

czujniki parkowania z tyłu

czujnik wykrywający pozostawienie dziecka/zwierzęcia w samochodzie

adaptacyjny tempomat

system utrzymywania auta na środku pasa ruchu

czujnik martwego pola

8,8-calowy wyświetlacz wskaźników

14,6-calowy ekran multimediów

łączność z telefonem za pośrednictwem Android Auto i Apple CarPlay

indukcyjną ładowarkę

6 głośnikowy system audio

18-calowe felgi aluminiowe

W wyższej odmianie, Design, znajdziemy m.in.:

czujnik deszczu

przyciemniane tylne szyby

elektrycznie sterowaną klapę bagażnika

podgrzewanie kierownicy

przednie fotele z regulacją elektryczną (fotel kierowcy w 6 kierunkach, fotel pasażera w 4 kierunkach)

podgrzewanie i wentylację przednich foteli

12-głośnikowy system audio

Ile kosztuje Leapmotor B10 Hybrid EV?

Za odmianę B10 Hybrid EV katalogowo trzeba zapłacić 119 900 zł w przypadku odmiany Life i 126 200 zł decydują się na wariant Design. W ramach cennika promocyjnego koszt zakupu samochodu obniżono kolejno do 109 900 zł i 116 200 zł, co w obu przypadkach oznacza obniżenie ceny pojazdu o 10 tys. zł. Polscy przedstawiciele koncernu Stellantis deklarują, że pierwsze samochody pojawią się u dealerów w kwietniu 2026 r.

Dzięki atrakcyjnej cenie Leapmotor B10 może konkurować z takimi hybrydami plug-in jak np. Hyundai Tucson. Tucsony z rocznika modelowego 2026 dostępne są z układem generującym 288 KM bazującym na silniku benzynowym o pojemności 1,6 l. Akumulator o pojemności 13,8 kWh zapewni zasięg do 71 km. Co ważne, w odróżnieniu od modelu Leapmotora, auto dostępne jest z napędem na przód lub na cztery koła. Ceny promocyjne zaczynają się od 164 900 zł (w przypadku egzemplarzy z roku modelowego 2026 i rocznika produkcji 2025). Cena katalogowa to 199 900 zł.

Oprócz tego w ofercie są również egzemplarze z rocznika produkcji i modelowego 2025. Tutaj jednak moc systemowa jest zmniejszona do 253 KM. Co ciekawe ceny zaczynają się od takiej samej kwoty, zarówno w uwzględniając tę promocyjną i katalogową.

Rywalem B10 może być również Volkswagen Tiguan. Tutaj znajdziemy dwa warianty mocy (204 i 272 KM) bazujące na silniku benzynowym o pojemności 1,5 l. Akumulator o pojemności 19,7 kWh netto zapewnia zasięg do 120 km (według danych technicznych). Ceny egzemplarzy dla rocznika produkcyjnego i modelowego startują od promocyjnych 198 790 zł (katalogowo 206 790 zł). W przypadku samochodów z roku produkcji 2025 podstawowa cena katalogowa hybrydy plug-in jest taka sama, ale w ramach promocji auto możemy nabyć za 191 790 zł.

