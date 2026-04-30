Lawina pieniędzy dla przewoźników. 320 mln złotych trafi na konta firm
Dofinansowanie tachografów z KPO właśnie ruszyło, a pierwsze pieniądze już trafiają do firm transportowych. W grze są setki milionów złotych i obowiązkowa wymiana urządzeń, która dotyczy tysięcy pojazdów w Polsce.
W skrócie
- W pierwszym naborze programu dofinansowania wymiany tachografów w ramach KPO rozdysponowano 320 mln zł i objęto wsparciem 84 tys. pojazdów.
- Na konta firm transportowych trafiło ponad 28 mln zł z pierwszej transzy, a średnia kwota wsparcia wyniosła około 4 tys. zł na pojazd.
- Program realizuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a jedynym obowiązkiem beneficjentów jest utrzymanie pojazdu w rejestrze do 31 sierpnia 2026 r.
KPO tachografy - 320 mln zł rozdysponowane w pierwszym naborze
Program dofinansowania wymiany tachografów w ramach Krajowego Planu Odbudowy został uruchomiony, a jego pierwszy nabór zakończył się pełnym wykorzystaniem budżetu. Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury, rozdysponowano 320 mln zł, obejmując wsparciem 84 tys. pojazdów.
Program ma pomóc przedsiębiorcom w realizacji obowiązku wymiany tachografów na urządzenia nowej generacji. Dotyczy to przede wszystkim pojazdów wykonujących transport międzynarodowy na terenie Unii Europejskiej.
Dofinansowanie tachografów - ile wynosi dopłata?
Na konta firm transportowych trafiło już ponad 28 mln zł. To pierwsza transza środków, a kolejna ma zostać wypłacona 30 kwietnia. Średnia kwota wsparcia wynosi około 4 tys. zł na pojazd. Dofinansowanie pokrywa część kosztów wymiany tachografów na urządzenia nowej generacji, które umożliwiają m.in. zdalny odczyt danych przez służby kontrolne.
Z danych resortu wynika, że zawarto ponad 14 tys. umów o dofinansowanie. Pozytywnie oceniono około 15 tys. wniosków.
KPO dla transportu - zasady i warunki programu
Program realizuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która odpowiada za obsługę wniosków i wypłatę środków. Pomoc udzielana jest w formie dotacji zgodnie z zasadami pomocy de minimis.
Umowy nie przewidują ograniczeń w zakresie sprzedaży pojazdów objętych wsparciem. Jedynym obowiązkiem beneficjentów jest utrzymanie pojazdu zgłoszonego do licencji wspólnotowej w rejestrze Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do 31 sierpnia 2026 r.
Program KPO dla transportu - większe zainteresowanie niż zakładano
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak wskazał, że jest to jedyny tego typu mechanizm wsparcia dla branży transportowej finansowany z KPO w Europie. Według resortu zainteresowanie programem przekroczyło pierwotne założenia.
Szybkie wyczerpanie budżetu pierwszego naboru pokazuje skalę potrzeb w sektorze transportowym. Wymiana tachografów wynika z przepisów unijnych i jest obowiązkowa dla części przedsiębiorców realizujących przewozy międzynarodowe.