W skrócie W pierwszym naborze programu dofinansowania wymiany tachografów w ramach KPO rozdysponowano 320 mln zł i objęto wsparciem 84 tys. pojazdów.

Na konta firm transportowych trafiło ponad 28 mln zł z pierwszej transzy, a średnia kwota wsparcia wyniosła około 4 tys. zł na pojazd.

Program realizuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a jedynym obowiązkiem beneficjentów jest utrzymanie pojazdu w rejestrze do 31 sierpnia 2026 r.

KPO tachografy - 320 mln zł rozdysponowane w pierwszym naborze

Program dofinansowania wymiany tachografów w ramach Krajowego Planu Odbudowy został uruchomiony, a jego pierwszy nabór zakończył się pełnym wykorzystaniem budżetu. Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury, rozdysponowano 320 mln zł, obejmując wsparciem 84 tys. pojazdów.

Program ma pomóc przedsiębiorcom w realizacji obowiązku wymiany tachografów na urządzenia nowej generacji. Dotyczy to przede wszystkim pojazdów wykonujących transport międzynarodowy na terenie Unii Europejskiej.

Dofinansowanie tachografów - ile wynosi dopłata?

Na konta firm transportowych trafiło już ponad 28 mln zł. To pierwsza transza środków, a kolejna ma zostać wypłacona 30 kwietnia. Średnia kwota wsparcia wynosi około 4 tys. zł na pojazd. Dofinansowanie pokrywa część kosztów wymiany tachografów na urządzenia nowej generacji, które umożliwiają m.in. zdalny odczyt danych przez służby kontrolne.

Z danych resortu wynika, że zawarto ponad 14 tys. umów o dofinansowanie. Pozytywnie oceniono około 15 tys. wniosków.

KPO dla transportu - zasady i warunki programu

Program realizuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która odpowiada za obsługę wniosków i wypłatę środków. Pomoc udzielana jest w formie dotacji zgodnie z zasadami pomocy de minimis.

Umowy nie przewidują ograniczeń w zakresie sprzedaży pojazdów objętych wsparciem. Jedynym obowiązkiem beneficjentów jest utrzymanie pojazdu zgłoszonego do licencji wspólnotowej w rejestrze Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do 31 sierpnia 2026 r.

Program KPO dla transportu - większe zainteresowanie niż zakładano

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak wskazał, że jest to jedyny tego typu mechanizm wsparcia dla branży transportowej finansowany z KPO w Europie. Według resortu zainteresowanie programem przekroczyło pierwotne założenia.

Szybkie wyczerpanie budżetu pierwszego naboru pokazuje skalę potrzeb w sektorze transportowym. Wymiana tachografów wynika z przepisów unijnych i jest obowiązkowa dla części przedsiębiorców realizujących przewozy międzynarodowe.

