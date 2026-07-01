Dotychczas osoby zainteresowane zakupem samochodu lub innego majątku sprzedawanego w postępowaniu egzekucyjnym musiały przeszukiwać strony Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych izb administracji skarbowej. Od 1 lipca wszystkie ogłoszenia będą publikowane w jednym miejscu - na portalu eLicytacje KAS. To rozwiązanie ma ułatwić dostęp do ofert i zwiększyć liczbę osób zainteresowanych udziałem w sprzedaży.

Samochody od skarbówki będzie łatwiej znaleźć

Nowy portal obejmie sprzedaże prowadzone przez wszystkie 366 urzędów skarbowych w Polsce. Znajdą się tam zarówno informacje o tradycyjnych licytacjach, jak i sprzedaży elektronicznej oraz sprzedaży z wolnej ręki.

Z punktu widzenia kierowców najważniejsze jest to, że portal pozwoli łatwo wyszukiwać oferty dotyczące pojazdów. Dostępne będą między innymi:

samochody osobowe,

samochody dostawcze,

ciężarówki,

motocykle,

quady,

przyczepy,

pojazdy budowlane,

maszyny rolnicze.

Oferty będzie można filtrować według rodzaju pojazdu, lokalizacji czy ceny szacunkowej. Portal umożliwi również wyszukiwanie po słowach kluczowych, co znacząco ułatwi znalezienie interesującej oferty.

Kiedy ruszą internetowe licytacje?

Portal został uruchomiony 1 lipca, jednak jego funkcjonalność będzie rozszerzana etapami. Już od 1 lipca publikowane są pierwsze ogłoszenia o sprzedaży. Pierwsze elektroniczne licytacje mają rozpocząć się 21 lipca. Z kolei od 31 lipca użytkownicy będą mogli korzystać z elektronicznej sprzedaży z wolnej ręki, działającej podobnie do popularnej funkcji "kup teraz" znanej z komercyjnych platform sprzedażowych.

Jak kupić samochód na portalu eLicytacje KAS?

Samo przeglądanie ogłoszeń nie wymaga zakładania konta ani logowania. Każdy może sprawdzić aktualne oferty oraz obserwować przebieg licytacji.

Aby wziąć udział w elektronicznej sprzedaży, konieczne będzie jednak utworzenie profilu użytkownika. Logowanie odbywa się za pośrednictwem login.gov.pl - z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Następnie trzeba dopełnić formalności związanych z wadium i wymaganymi oświadczeniami.

Portal umożliwia również bezgotówkową wpłatę wadium i zapłatę za zakupione przedmioty, co ma uprościć cały proces i zwiększyć bezpieczeństwo transakcji.

Nie tylko samochody. KAS sprzeda również domy i sprzęt AGD

Choć dla kierowców największym zainteresowaniem będą cieszyć się samochody, oferta portalu będzie znacznie szersza. Za jego pośrednictwem będzie można kupić również motocykle, maszyny przemysłowe, meble, sprzęt AGD, biżuterię, a także nieruchomości - od mieszkań i domów po działki, hale produkcyjne czy garaże.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że przeniesienie sprzedaży do internetu ma zwiększyć przejrzystość postępowań i ograniczyć ryzyko nieprawidłowości, takich jak zmowy licytacyjne. Według resortu nowe rozwiązanie powinno również zwiększyć liczbę uczestników licytacji, a tym samym poprawić efektywność sprzedaży majątku zajętego w postępowaniach egzekucyjnych.





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