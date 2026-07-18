W skrócie Łada Niva przeszła modernizację, obejmującą m.in. w pełni ocynkowane nadwozie, co ma rozwiązać problem korozji karoserii.

Do wyposażenia wnętrza dodano dotykowy ekran multimediów oraz poduszkę powietrzną dla kierowcy, a pod maskę trafił silnik 1.8 o mocy 90 KM.

Zmodernizowana wersja auta kosztuje w przeliczeniu około 56 tys. zł i oferuje m.in. mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX oraz ulepszoną izolację akustyczną.

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20 lipca do rosyjskich salonów trafić ma gruntownie zmodernizowana Łada Niva. Lifting na 49 urodziny modelu, który bazuje jeszcze na rozwiązaniach technicznych Fiata z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, tchnąć ma w archaiczny pojazdu zupełnie nową jakość. Producent chwali się, że na rok przed pięćdziesiątką Niva otrzymała setkę zupełnie nowych i ponad 60 gruntownie zmodernizowanych części.

Wystarczyło 49 lat. Łada Niva wreszcie przestanie rdzewieć

To nie żart. W czasie tegorocznej przerwy majowej Rosjanie gruntownie zmodernizowali linię montażową Nivy w Togliatti. Po modernizacji - w 49 lat od uruchomienia produkcji - wydajność spawalni, gdzie powstają karoserie Nivy Legend, osiągać ma teraz 30 zamiast 22 nadwozi na godzinę. Największą nowością jest jednak zmiana technologiczna w sposobie zabezpieczenia antykorozyjnego pojazdu. Pierwszy raz w historii cała karoseria Nivy została w pełni (dwustronnie) ocynkowana. Oznacza to że w skromne pół wieku od premiery modelu Rosjanom - przynajmniej teoretycznie - udało się właśnie uporać z jego największą wadą.

Na liście opcji Łady Nivy pojawił się dotykowy ekran. Można też zamówić auto z klimatyzacją i podgrzewanymi fotelami / fot. AutoVAZ materiały prasowe

Sporo nowości znajdziemy też w kabinie. Na konsoli środkowej pojawił się teraz dotykowy ekran systemu multimedialnego, a o bezpieczeństwo kierowcy dba wreszcie montowana w kierownicy poduszka powietrzna. Rosyjskie media donoszą, że na premierze zmodernizowanej Nivy poruszano kwestię bocznych airbagów, ale ze strony producenta nie padły żadne wiążące deklaracje. Być może klienci doczekają się ich przy okazji kolejnego jubileuszu - np. 70 lat od premiery. Auto wciąż ma jednak umieszczone pod maską, na wysokości klatki piersiowej kierowcy, koło zapasowe i otwieraną ku przodowi pokrywę silnika .

Na liście wyposażenia, które powinno ucieszyć nowych nabywców znalazł się m.in. filtr kabinowy i nowy - cichszy - wentylator, który nie huczy już jak startujący Mig 29 (samolot oblatano w tym samym roku, gdy na rynku pojawiła się Łada Niva). Rosyjscy dziennikarze zwracają też uwagę na centralny zamek obsługiwany teraz tym samym kluczykiem co stacyjka.

Łada Niva dostała właśnie nowy silnik 1,8 l o mocy 90 KM / fot. AutoVAZ materiały prasowe

Po 10 latach od debiutu w modelach Vesta i Xrey do Nivy trafił też właśnie "nowy" silnik 1,8 l o mocy 90 KM - z dwoma wałkami i zmiennymi fazami rozrządu. Dzięki niemu auto przyspiesza teraz do 100 km/h w równe 15 sekund i zużywa średnio 9 zamiast 9,9 l benzyny na 100 km.

Ile kosztuje Nowa Łada Niva w Rosji?

Zmodernizowana Łada Niva podrożała o 18 tys. rubli i w bazowej wersji kosztuje teraz od 1 099 000 rubli czyli około 56 tys. zł. Na podwyżkę wpływ ma m.in. nowy moduł ERA-GLONASS z automatycznym powiadomieniem służb drogowych o wypadku. W podstawowej odmianie znajdziemy teraz również mocowania fotelików dziecięcych IDFIX.

Bardziej wymagający nabywcy mogą zdecydować się na "Pakiet Luxe". Wówczas Łada Niva wyposażona jest m.in. w podgrzewane przednie fotele oraz "nowoczesny system ABS z EBD".

Topowa konfiguracja - Urban - oznacza, że na listę wyposażenia trafiają ponadto: 16-calowe aluminiowe obręcze kół, światła przeciwmgielne, klimatyzacja i "ulepszona izolacja akustyczna".

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