W skrócie Łada rozpoczęła produkcję odświeżonej wersji Nivy Legend prawie 50 lat po debiucie modelu na rynku.

W fabryce w Togliatti zwiększono wydajność linii produkcyjnej Nivy Legend do 30 nadwozi na godzinę, a oficjalna premiera nowej wersji zaplanowana jest na 3 czerwca.

Nowy model wyróżnia się silnikiem 1,8 litra, światłami LED o większej niezawodności, nowym modułem bezpieczeństwa oraz podwyżką ceny do co najmniej 1 099 000 rubli.

W dobie przestawionej na produkcję zbrojeniową gospodarki i zachodnich sankcji, coraz większa liczba obywateli Rosji może pozwolić sobie na zakup terenówki, bazującej na rozwiązaniach konstrukcyjnych Fiatów z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku.

To nie żart - popyt na Nivę jest tak duży, że w czasie majówki (w Rosji, podobnie jak w Polsce, początek maja to czas świąt wolnych od pracy), w fabryce w Togliatti zainstalowano dodatkowe roboty spawalnicze, by zwiększyć przepustowość linii montażowej. Po modernizacji - w 49 lat od uruchomienia produkcji - wydajność spawalni, gdzie powstają karoserie Nivy Legend, osiągać ma teraz 30 zamiast 22 nadwozi na godzinę.

Ten samochód ma już 49 lat. Właśnie dostał kolejny lifting

Lokalne media donoszą, że już obecnie z linii montażowych zjeżdża kilka egzemplarzy "odświeżonej" Łady Nivy Legend dziennie, chociaż jej oficjalna "premiera" zapowiedziana została na 3 czerwca.

Najważniejszą nowością ma być benzynowy silnik o pojemności 1,8 litra, który obecnie montowany jest już w nowszej generacji Nivy - modelu Niva Travel. Samochody z nowej serii poznamy też po zmodernizowanym oświetleniu wykonanym w technologii LED.

Wprawdzie LED-y pojawiły się już w Nivie Legend przy okazji liftingu w 2024 roku, ale przedstawiciele Łady chwalą się, że nowa generacja reflektorów może pochwalić się dużo większą niezawodnością, jaśniejszymi (o 50 proc.) światłami do jazdy dziennej i aż 2,5-krotnie zwiększonym zasięgiem.

Ile kosztuje nowa Łada Niva w Rosji?

Po modernizacji Łada Niva podrożała o 18 tys. rubli i w bazowej wersji kosztuje teraz od 1 099 000 rubli czyli około 56 tys. zł. Na podwyżkę wpływ ma m.in. nowy moduł ERA-GLONASS z automatycznym powiadomieniem służb drogowych o wypadku. Oprócz tego, w bazowej odmianie o pasażerów dbają też "tylne zagłówki dla bezpieczeństwa", a na liście wyposażenia znajdziemy "mocowania fotelików dziecięcych IDFIX".

Ponadto klienci mają też do wyboru "Pakiet Luxe", na który składa ją się m.in.: podgrzewane przednie fotele oraz "nowoczesny system ABS z EBD".

Topowa konfiguracja - Urban - oznacza, że na listę wyposażenia trafiają ponadto: 16-calowe aluminiowe obręcze kół, światła przeciwmgielne, klimatyzacja i "ulepszona izolacja akustyczna".

