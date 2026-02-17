W skrócie Kurier Amazona wjechał samochodem dostawczym na podmokły teren w okolicach ujścia Tamizy, kierując się wskazaniami nawigacji.

Pojazd ugrzązł w błocie i został unieruchomiony, a służby ratunkowe zostały wezwane na miejsce, by sprawdzić bezpieczeństwo osób oraz ewentualne skażenie środowiska.

Kierowca i pasażer byli bezpieczni, a zdarzenie podkreśliło rolę ostrożności i ograniczonego zaufania do technologii nawigacyjnych.

Do zdarzenia doszło na drodze prowadzącej w stronę wyspy Foulness, w hrabstwie Essex, w okolicach ujścia rzeki. Obszar ten od stuleci uchodzi za zdradliwy - podczas odpływu odsłaniają się naturalne przejścia przez błota, które wraz z przypływem w krótkim czasie znikają pod wodą. Kierowca, realizując dostawę, kierował się wyłącznie wskazaniami systemu nawigacyjnego. Problem polegał na tym, że cyfrowa mapa nie uwzględniała specyfiki terenu ani zmiennych warunków panujących w tym miejscu.

Bus wjechał na grząskie podłoże, a koła niemal natychmiast zaczęły zapadać się w błocie. Napięcie wzrosło, gdy poziom wody zaczął się podnosić. Jak się później okazało, wybrana przez nawigację dawna ścieżka miała historycznie charakter pieszy i nigdy nie była przystosowana do ruchu samochodów.

Obyło się bez ofiar. Wezwano służby ratunkowe

Kiedy stało się jasne, że samodzielne wyjechanie pojazdem nie będzie możliwe, kierowca oraz towarzysząca mu osoba opuścili kabinę i udali się w bezpieczne miejsce. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, które sprawdziły, czy nikomu nic się nie stało oraz czy nie doszło do wycieku paliwa oraz innych płynów eksploatacyjnych do środowiska.

Najważniejsze było jednak to, że w zdarzeniu nie ucierpiała żadna osoba. Samochód został wyciągnięty z wodnej pułapki przy udziale osób działających na zlecenie firmy. Dla operatora logistycznego była to zapewne kosztowna i problematyczna sytuacja, choć mogła mieć znacznie poważniejsze konsekwencje. Internet szybko okrzyknął furgonetkę mianem "HMS Amazon", co odnosi się do skrótowca oznaczającego His/Her Majesty's Ship - prefiksu używanego przed nazwami okrętów wojennych w brytyjskiej Royal Navy.

Nawigacja to tylko wsparcie. Nie ufajmy technologii

Całe zajście pokazuje, że nawet najbardziej zaawansowane systemy nawigacyjne nie zwalniają kierowcy z obowiązku samodzielnej oceny sytuacji. Mapy cyfrowe nie zawsze odróżniają publiczną drogę od dawnego traktu prowadzącego przez podmokłe tereny. W miejscach, gdzie warunki zmieniają się wraz z przypływem i odpływem, technologia bywa zawodna.

To kolejny przykład na to, że elektronika może wspierać kierowcę, lecz nie zastąpi zdrowego rozsądku. Czasem wystarczy uważnie spojrzeć na otoczenie, by dojść do wniosku, że proponowany przez GPS skrót wcale nie jest najlepszym rozwiązaniem.

