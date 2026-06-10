W skrócie Od 10 lipca 2027 roku zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie AMLR, wprowadzające obowiązek weryfikacji danych osobowych przy zakupie pojazdów o wartości powyżej 250 tysięcy euro.

Pojazdy silnikowe o wartości przekraczającej 250 tysięcy euro zostały zakwalifikowane jako towary o wysokiej wartości i ich sprzedaż będzie wymagała podania szczegółowych danych, w tym numeru PESEL oraz raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Limit płatności gotówką wyniesie 10 tysięcy euro, a każdy zakup pojazdu silnikowego za minimum 250 tysięcy euro do celów niekomercyjnych musi zostać zgłoszony odpowiedniemu organowi.

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Nowe przepisy obejmą cały szereg branż, nie tylko motoryzację. Co istotne, nie będzie miało znaczenia, czy zapłacimy gotówką, przelewem czy weźmiemy auto w leasing. Każda transakcja powyżej określonego progu zostanie zaraportowana do polskiego organu, czyli Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Nowe unijne przepisy AMLR - od kiedy obowiązują?

Rozporządzenie AMLR formalnie weszło już w życie, ale stosowanie jego zapisów zacznie się dopiero od 10 lipca 2027 roku.

Cel nowych przepisów jest oczywisty. Bruksela chce zlikwidować nieszczelności w europejskim systemie finansowym, które przez lata były wykorzystywane przez przestępców. Dotychczas poszczególne państwa członkowskie stosowały odmienne standardy i progi weryfikacji. Od lata 2027 roku zasady mają być identyczne we wszystkich krajach Unii, co według prawodawcy ma skutecznie ukrócić proceder prania pieniędzy.

Tu warto od razu podkreślić ważną rzecz. Określenie "towary o wysokiej wartości" dotyczy aut o cenie przekraczającej 250 tys. euro, czyli nieco ponad milion złotych. PESEL przy zakupie auta w Polsce obecnie i tak podajemy, ale z innego powodu - zawsze, gdy finansujemy auto przez bank lub leasing.

Samochód jako "towar o wysokiej wartości"

Pojazdy zostały wprost objęte systemem przeciwdziałania praniu pieniędzy jako tak zwane "high-value goods", czyli towary o wysokiej wartości. Załącznik IV punkt 3 rozporządzenia zalicza do tej kategorii pojazdy silnikowe o cenie przekraczającej 250 tys. euro. Dla porównania, w tym samym katalogu znalazły się też jachty i samoloty o wartości przekraczającej 7,5 miliona euro. Z kolei inny artykuł wskazuje, że osoby zajmujące się handlem takimi towarami jako regularną lub główną działalnością zawodową stają się tak zwanymi podmiotami zobowiązanymi.

Co to oznacza w praktyce dla salonów sprzedających auta z najwyższej półki? Każdy dealer Lamborghini, Bentleya czy Rolls-Royce'a będzie musiał stosować pełne procedury należytej staranności wobec swoich klientów. Pojazdy z wyższych segmentów są często kupowano w ramach prania pieniędzy ze względu na ich wysoką wartość oraz łatwość przemieszczania się między krajami.

Lista wymaganych danych dla osoby fizycznej jest dość szczegółowa. Trzeba będzie podać wszystkie imiona i nazwisko, miejsce oraz pełną datę urodzenia, obywatelstwo, krajowy numer identyfikacyjny - w Polsce jest nim właśnie PESEL - miejsce pobytu oraz numer identyfikacji podatkowej, czyli NIP.

Limit płatności gotówką - tylko 10 tys. euro

Profesjonalny sprzedawca towarów lub usług będzie mógł przyjąć płatność gotówką w wysokości maksymalnie 10 tysięcy euro - jednorazowo lub w ramach powiązanych operacji. Próg ten będzie obowiązywać w całej Unii, ale państwa członkowskie mają prawo wprowadzić niższy limit. Wyjątek dotyczy płatności między osobami fizycznymi działającymi w sprawach prywatnych. Jeśli więc kupujemy używane auto, nie podlegamy temu ograniczeniu.

Każda sprzedaż pojazdu silnikowego za co najmniej 250 tysięcy euro do celów niekomercyjnych będzie też musiała zostać zgłoszona do odpowiedniego organu (w Polsce to Generalny Inspektor Informacji Finansowej). Obowiązek raportowania dotyczy nie tylko samych dealerów, ale również banków i instytucji finansowych obsługujących zakup pojazdu.





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