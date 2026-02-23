W skrócie Nowe samochody Bugatti W16 Mistral mają na liczniku co najmniej 400 km z powodu obowiązkowej procedury kontroli jakości.

Trzyosobowy zespół specjalistów odpowiada za testy drogowe każdego auta przed wydaniem klientowi, a ewentualne dodatkowe testy mogą zwiększyć przebieg do ponad 450 km.

Przebieg ten dokumentowany jest jako fabryczny i nie wpływa na uprawnienia gwarancyjne ani status pojazdu.

Dlaczego nowe Bugatti ma 400 km przebiegu?

Każdy egzemplarz modelu W16 Mistral przed wydaniem właścicielowi przejeżdża trasę o długości minimum 400 km. To stały element procedury rozwijanej od czasów legendarnego Veyrona.

Trasa testowa została zaprojektowana tak, aby sprawdzić samochód w różnych warunkach. Obejmuje drogi lokalne w Alzacji, kręte odcinki pozamiejskie, autostrady, górskie przełęcze, pas startowy lotniska w Colmar. Każdy fragment weryfikuje inne podzespoły: zawieszenie, napęd, układ chłodzenia, hamulce i elektronikę. Celem jest wykrycie nawet najmniejszych odchyleń od normy przed przekazaniem auta klientowi.

Nowe auto z przebiegiem 400 km. Jak wygląda kontrola jakości?

Za jazdy testowe odpowiada wąska grupa specjalistów. Producent informuje, że pełne uprawnienia do takiej kontroli ma tylko trzech ekspertów. To oni realizują około 90 proc. procesu oceny, reszta odbywa się przy pomocy diagnostyki komputerowej.

Podczas jazdy sprawdzane są m.in.:

praca silnika w całym zakresie obrotów,

reakcja skrzyni biegów,

stabilność przy wysokich prędkościach,

skuteczność chłodzenia,

poziom hałasu i wibracji.

Każda uwaga jest rejestrowana i analizowana po zakończeniu testu. Jeśli pojawią się nieprawidłowości, samochód wraca do serwisu fabrycznego.

Po usunięciu usterek wykonywany jest dodatkowy test weryfikacyjny. Zazwyczaj liczy on około 50 km, ale bywa powtarzany. W praktyce gotowe auto może mieć na liczniku ponad 450 km.

Bugatti W16 Mistral - dane techniczne

W16 Mistral to jeden z najbardziej zaawansowanych roadsterów na świecie. Powstanie tylko 99 egzemplarzy. Wszystkie zostały sprzedane jeszcze przed zakończeniem produkcji.

Pod maską pracuje potężny silnik W16 o pojemności 8 litrów, wspierany przez cztery turbosprężarki. Jednostka rozwija 1600 KM mocy i 1600 Nm momentu obrotowego. Pozwala to rozpędzić samochód do 100 km/h w około 2,5 sekundy i osiągnąć prędkość maksymalną sięgającą 420 km/h.

Cena jednego egzemplarza liczona jest w kilku milionach złotych. Przy takich osiągach i wartości nawet drobna usterka może mieć poważne konsekwencje.

Czy 400 km na liczniku to wada dla klienta?

Z punktu widzenia prawa i gwarancji taki przebieg nie oznacza, że auto jest używane. Samochód nie był eksploatowany prywatnie ani wypożyczany. Cały dystans został przejechany w ramach procedury fabrycznej i odnotowany w dokumentacji.

Dla nabywcy oznacza to, że pojazd został sprawdzony w realnych warunkach, przeszedł pełną diagnostykę, jest w pełni przygotowany do dalszej eksploatacji. W segmencie hipersamochodów taki przebieg traktowany jest jako element jakości, a nie wada.

