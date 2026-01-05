Kupiłeś opony w sieci w 2025 roku? Skarbówka naliczy nawet 93 tys. zł kary

Spis treści: Kiedy trzeba zapłacić PCC za zakupy online? Ile wynosi kara za brak deklaracji PCC? Zakupy w sieci - co monitoruje urząd skarbowy? Kiedy trzeba zapłacić podatek za kupno opon w internecie?

Jak to możliwe, że polska skarbówka wystawia ogromne kary za kupno opon w internecie? Wynika to z przepisów, które weszły w życie 1 lipca 2024 roku i implementowały unijną dyrektywę DAC7. Na ich mocy operatorzy platform internetowych zostali zobowiązani do przekazywania organom skarbowym informacji o dokonywanych za ich pośrednictwem transakcjach. Sama dyrektywa nie nakłada na obywateli żadnych nowych obowiązków podatkowych. Na jej mocy można jednak łatwo zidentyfikować, czy podatnicy wywiązali się z np. z obowiązku zapłacenia podatku PCC.

Kiedy trzeba zapłacić PCC za zakupy online?

Właściciele samochodów powinni dobrze znać określenie "podatek od czynności cywilno-prawnych". To dokładnie ten sam podatek, jaki zapłacić musimy kupując od osoby prywatnej samochód. Obowiązek podatkowy powstaje, jeśli kwota transakcji przekracza 1000 zł, a na złożenie deklaracji i rozliczenie się z fiskusem mamy 14 dni od zawarcia umowy.

Pamiętajmy jednak, że obowiązek powstaje wyłącznie wtedy, gdy kupujemy opony, części lub jakiekolwiek inne przedmioty od osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a co za tym idzie nie wystawia ani rachunku, ani faktury VAT. Jeśli więc przy kupnie opon czy części otrzymaliśmy np. fakturę VAT, możemy spać spokojnie.

Przy okazji warto wyjaśnić, że chodzi o wartość umowy a nie poszczególnych przedmiotów. Jeśli więc jedna opona kosztowała 300 zł, ale kupiliśmy komplet, to kwota transakcji wynosi 1200 zł, więc powstaje już obowiązek zapłacenia podatku.

Ile wynosi kara za brak deklaracji PCC?

Brak znajomości prawa nie zwalnia z jego przestrzegania i pechowi kierowcy naprawdę mogą się spodziewać wezwań ze skarbówki. Zgodnie z polskimi przepisami kara za uchylanie się od zapłacenia podatku od czynności cywilno-prawnych to od 10 proc. do nawet 20-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Konkretna wysokość kary zależy od oceny danej sytuacji przez urzędników. Rozpiętość jest naprawdę duża, ponieważ mówimy o kwotach od 480 zł do ponad 96 tys. zł.

Zakupy w sieci - co monitoruje urząd skarbowy?

Jak tłumaczy w korespondencji z Interią Krajowa Administracja Skarbowa, w związku z Dyrektywą DAC7 operatorzy platform typu marketplace przekazują informacje o transakcjach przeprowadzonych za pośrednictwem platformy dotyczących:

sprzedaży towarów,

usług świadczonych osobiście,

udostępnienia środka transportu,

udostępnienia nieruchomości (ich części, w tym pomieszczeń przynależnych, lub udziału w nieruchomościach.

Zgodnie z przepisami operatorzy platform mają obowiązek składania corocznych sprawozdań do szefa KAS, w terminie do 31 stycznia roku, który następuje po danym roku sprawozdawczym. Z punktu widzenia nabywców pewnym pocieszeniem może być fakt, że informacje przekazywane przez operatorów platform dotyczą jedynie sprzedawców, nie zaś kupujących.

Kiedy trzeba zapłacić podatek za kupno opon w internecie?

Powyższa kwestia jest o tyle istotna, że z reguły skarbówka wykorzystuje pozyskane informacje do weryfikacji "prawidłowości i poprawności wypełniana obowiązków podatkowych przez sprzedawców". Dzieje się tak bo przepisy DAC7 miały uszczelnić system podatkowy dotyczący przedsiębiorców oferujących swoje produkty w sieci. Chodziło o to, by w internecie nie pojawiały się produkty sprzedawane przez prowadzonych działalności dystrybutorów "bez faktury".

Bazując na danych o sprzedaży, KAS może wystąpić do konkretnej platformy o dane umożliwiające identyfikację kupującego, np. w celu zweryfikowania, czy odprowadzony został należy podatek od czynności cywilnoprawnych, który w przypadku umów sprzedaży ciąży właśnie na kupującym

Urzędnicy uspokajają jednak, że pojedyncze informacje nie skutkują "automatycznym wszczęciem działań kontrolnych albo innych działań weryfikacyjnych". Podstawę typowania podmiotów do weryfikacji prawidłowości wywiązywania się z obowiązków podatkowych stanowi analiza ryzyka. Ta uwzględniać ma "różne rodzaje i źródła informacji, zarówno wewnętrzne (informacje i bazy danych posiadane przez KAS), jak i zewnętrzne". Dopiero gdy takie analizy potwierdzą występowanie nieprawidłowości, urzędnicy interweniują.

