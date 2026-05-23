Kupiła auto od urzędu, zaraz potem dostała karę. RPO wyjaśnia, gdzie był haczyk

W skrócie Do Rzecznika Praw Obywatelskich zgłoszono sprawę kobiety, która po zakupie samochodu od Urzędu Skarbowego otrzymała karę z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za brak OC.

Zakupiona przez nią polisę OC aktywowano dopiero po kilku dniach od nabycia pojazdu, przez co auto pozostawało bez ubezpieczenia przez cztery dni.

Wysokość kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC zależy od liczby dni nieubezpieczenia i może wynosić dla samochodu osobowego od 1920 zł do 9610 zł.

Kupiła auto od Urzędu Skarbowego, dostała karę

Jak informuje RPO, do jego biura wpłynął wniosek dotyczący kary, jaką otrzymała pewna kobieta po zakupie używanego samochodu. Auto sprzedawał Urząd Skarbowy i jak można domyślić się z kontekstu, pojazd został zajęty przez ten urząd (zapewne na poczet nieopłaconych podatków), a ponieważ właściciel go nie odzyskał, urząd przejął do niego prawa. Kobieta, która zdecydowała się kupić ten samochód, zapewne skuszona była jego korzystną ceną.

Niestety niedługo po zakupie otrzymała list z informacją, że została nałożona na nią kara przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Powodem było posiadanie samochodu, który przez kilka dni nie miał wykupionego ubezpieczenia OC. Kupująca tłumaczyła, że w momencie zakupu pojazdu nie otrzymała żadnych dokumentów, więc nie była świadoma, że auto nie ma aktywnej żadnej polisy. Ponadto zaraz po kupnie samochodu wykupiła OC. W swojej ocenie nie dopuściła się więc zaniedbania, a do tego wnioskowała u anulowanie nałożonej na nią kary z uwagi na trudną sytuację materialną.

Kiedy trzeba wykupić OC po kupnie samochodu?

Argumentacja ta przekonała Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka, który zwrócił się do prezesa UFG z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy i pytał o możliwość umorzenia opłaty nałożonej na kobietę, która kupiła samochód od Urzędu Skarbowego.

Odpowiedź okazała się jednak odmowna. Jak wyjaśnił dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego UFG Wojciech Majewski w swoim piśmie do RPO, jeśli ktoś kupuje pojazd bez ważnej polisy OC, zobowiązany jest wykupić taką polisę "w dniu nabycia pojazdu, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia tego pojazdu do ruchu".

W przypadku opisywanej sprawy, kupująca nabyła pojazd 10 maja 2023 roku, a dzień później go odebrała. Natomiast ubezpieczenie OC wykupiła dopiero 15 maja. Tym samym od 11 do 14 maja samochód nie miał obowiązkowej polisy, zaś kara za jej brak nakładana jest nawet w sytuacji, gdy auto nie ma ubezpieczenia przez jeden tylko dzień.

UFG odniósł się również do kwestii trudnej sytuacji materialnej właścicielki samochodu. W ocenie funduszu taka przesłanka nie zachodzi w tym przypadku. Urząd Skarbowy dokonał już zajęcia rachunku bankowego kobiety i przekazał na rachunek UFG kwotę niemal 800 zł.

Ile wynoszą kary za brak OC?

Opisywany wyżej przypadek to cenna lekcja dla wszystkich kupujących samochody używane. Jeśli bowiem kończy się ważność OC w aucie, które już posiadamy, to polisa odnowi się automatycznie, nawet jeśli o niej zapomnimy.

Natomiast kupując pojazd używany korzystamy z ubezpieczenia wykupionego przez poprzedniego właściciela. Musimy jednak upewnić się, że polisa jest ważna oraz do kiedy obowiązuje. Takie ubezpieczenie nie odnowi się automatycznie i musimy odpowiednio wcześniej wykupić własne OC. Jeśli nie mamy pewności, czy polisa faktycznie jest ważna, możemy to sprawdzić na stronie UFG, podając numer rejestracyjny pojazdu. Dowiemy się tam jednak tylko tego, czy ważna jest danego dnia.

Wysokość kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia zależy od tego, jak długo go nie posiadaliśmy. Lecz nawet jeden dzień przerwy oznacza, że będziemy musieli zapłacić grzywnę.

W przypadku właścicieli osobówek stawki wyglądają następująco:

1920 zł - przerwa w OC od 1 do 3 dni

4810 zł - przerwa w OC od 4 do 14 dni

9610 zł - przerwa w OC trwająca powyżej 14 dni

Kary za brak OC w przypadku motocykli wynoszą:

320 zł - przerwa w OC od 1 do 3 dni

800 zł - przerwa w OC od 4 do 14 dni

1600 zł - przerwa w OC trwająca powyżej 14 dni

Za brak OC samochodów ciężarowych, ciągników i autobusów trzeba zapłacić:

2880 zł - przerwa w OC od 1 do 3 dni

7210 zł - przerwa w OC od 4 do 14 dni

14 420 zł - przerwa w OC trwająca powyżej 14 dni

