W skrócie Citroen 2CV powraca jako nowoczesny samochód elektryczny inspirowany oryginalnym modelem.

Nowy Citroen 2CV ma wyróżniać się niską ceną poniżej 64 tys. zł i lekkością konstrukcji oraz być odpowiedzią na plany UE dotyczące tańszych miejskich aut elektrycznych.

Więcej szczegółów na temat nowego 2CV ma zostać ujawnionych podczas październikowego salonu samochodowego w Paryżu.

Powrót na rynek Citroena 2CV to jeden z elementów planu Stellantis FaSTLAne, zakładającym inwestycję 60 mld euro w ciągu najbliższych pięciu lat w rozwój marek koncernu oraz poprawę ich rentowności. Ma na to pozwolić między innymi nowa oferta w zakresie prostej i taniej elektromobilności.

Citroen 2CV wraca na rynek jako auto elektryczne

Co zatem wiemy na temat nowego Citroena 2CV? Póki co niestety niewiele. W oficjalnym komunikacie producent podkreśla jedynie, że nowy model ma kontynuować wizję sławnego poprzednika, a więc być pojazdem przystępnym - tak pod względem prostoty, jak i cenowym:

Inspirowany duchem oryginału, a nie nostalgią, przyszły samochód będzie odzwierciedlał kluczowe cechy, które od zawsze definiowały 2CV: przystępną cenę, lekką konstrukcję, praktyczność, wszechstronność oraz wyjątkowy charakter, niepodobny do żadnego innego auta na drodze

Citroen zapowiada również, że nowe 2CV ma "zapoczątkować nową kategorię przystępnych cenowo małych samochodów elektrycznych". Wynikałoby z tego, że ten najtańszy z modeli ma wyznaczyć rynkowy trend, za którym podążą inni. Producent stwierdza też, że autem wiernym tym założeniom jest już model e-C3. Rzecz tylko w tym, że cennik tego samochodu zaczyna się od 108 tys. zł.

Ile będzie kosztował Citroen 2CV?

Biorąc pod uwagę obecne realia cenowe taka kwota za elektrycznego crossovera segmentu B nie jest duża. Nowy Citroen 2CV ma jednak być naprawdę tani - producent mówi o kwocie 15 tys. euro, czyli mniej niż 64 tys. zł. Faktycznie oznaczałoby to nową kategorię samochodów - innym producentom nie udało się do tej pory zbliżyć do tej wartości. Przykładowo Renault Twingo, które jest innym przykładem wskrzeszenia kultowego modelu w formie taniego elektryka, startuje od 20 tys. euro, czyli około 85 tys. zł.

Citroen sam podkreśla, że "nowy model powstaje jako odpowiedź na wyzwania współczesnej elektromobilności i zmieniające się przepisy dotyczące miast". Jest w tym zaszyta istotna informacja, a konkretnie odniesienie do planów UE, aby stworzyć osobny segment tanich miejskich samochodów elektrycznych. Miałyby one zostać wyjęte spod wielu unijnych wymogów, takich jak konieczność stosowania licznych systemów bezpieczeństwa, co pozwoliłoby na wyraźne obniżenie ich ceny i zachęcenie większej grupy osób do rezygnacji ze spalinowych aut właśnie na rzecz tanich elektryków. Nowy Citroen 2CV ewidentnie projektowany jest z myślą o tych zapowiadanych regulacjach.

Kiedy premiera nowego Citroena 2CV?

Producent nie zdradził jeszcze kiedy nowe 2CV może wyjechać na drogi. Zapowiedział jednak, że więcej na temat tego modelu dowiemy się podczas październikowego salonu samochodowego w Paryżu.

Póki co wystarczyć nam musi 12-sekundowe wideo słabej jakości, na końcu którego przez krótki moment widzimy skryty w ciemności zarys samochodu. Jedyne co możemy z tego wywnioskować to fakt, że nowe 2CV będzie wzorem świateł do jazdy dziennej nawiązywać do okrągłych reflektorów poprzednika.

Kiedy jednak rozjaśnimy ten obraz, pojawi się wyraźny zarys nadwozia, bez wątpienia mocno inspirowany protoplastą. Kabina wygląda niczym półokrągła kopuła, zdecydowanie odcięta od mocno zaokrąglonej maski. Wygląda więc na to, że nowe 2CV będzie faktycznie nowoczesną interpretacją kultowego modelu.





