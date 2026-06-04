Ktoś w nocy wyciął słupki na drodze. Ostre oświadczenie urzędników

Spis treści: W Krakowie zaczęło się od niszczenia znaków. Skończyło odwołaniem prezydenta Ktoś wyciął słupki w Gliwicach W Warszawie konsekwentnie niszczony jest fotoradar

Samorządy robią co tylko mogą, by utrudnić poruszanie się samochodem i zmusić mieszkańców miast do korzystania ze zwykle deficytowej komunikacji miejskiej. Czasem jednak sprawy idą za daleko.

W Krakowie zaczęło się od niszczenia znaków. Skończyło odwołaniem prezydenta

W Krakowie, po wprowadzeniu SCT rozpoczęła się akcja protestacyjna. Zaczęło się od wycinania i niszczenia znaków informujących o SCT, a skończyło - na odwołaniu prezydenta miasta. Nie wpłynęło na to póki co, na strefę, ale jej przyszłość nie jest pewna - dużo będzie zależało do wyborów w sierpniu.

Ale kierowcy w Krakowie tak czy inaczej osiągnęli sukcesy - odwołano z pełnionej funkcji dyrektora Zakładu Transportu Publicznego, który powszechnie był uważany za osobę odpowiedzialną za postępujące korkowanie Krakowa, przede wszystkim jednak - sytuacja krakowskich kierowców pierwszy raz znajdzie się w centrum nowej kampanii wyborczej.

Mieszkańcy Krakowa walczą również z postępującą "słupkozą". Urzędnicy miejscy, w trosce o chodniki w wielu miejscach postawili słupki w taki sposób, że uniemożliwiają one dojazd do bloków służbom ratunkowym (w tym wozom straży pożarnej), co łamało obowiązujące przepisy. Po stosowanych interwencjach ze strony mieszkańców, część słupków udało się - legalnie - usunąć.

Ktoś wyciął słupki w Gliwicach

Bo bardziej radykalne i niezgodne z prawem metody sięgnęli natomiast kierowcy z Gliwic. Tamtejszy Zarząd Dróg Miejskich poskarżył się w mediach społecznościowych, że nieznani sprawcy wycięli słupki ustawione między progami wyspowymi na ul. Kosów. Miały one uniemożliwić kierowcom przejeżdżanie między wyspami.

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ZDM podkreśla, że progi zwalniające, wyniesione przejścia czy słupki nie są montowane po to, by utrudniać życie kierowcom i że za ponowny montaż słupków na ul. Kosów, (słupki już wróciły) zapłacili wszyscy mieszkańcy Gliwic.

Tłumaczenia urzędników nie zostały jednak dobrze przyjęte przez komentujących sytuację w mediach społecznościowych.

W Warszawie konsekwentnie niszczony jest fotoradar

Osobną walkę toczą też kierowcy z Warszawy. Na na celowniku nieznanych sprawców znalazł się fotoradar na alejach Jerozolimskich, który aż czterokrotnie został zniszczony przez nieznanych sprawców, zwykle następowało to w ciągu kilku dni po jego naprawieniu.

W końcu fotoradar objęto monitoringiem, ale i to nie pomogło. Ostatnia dewastacja miała miejsce pod koniec marca i chociaż urządzenie do tej pory nie zostało naprawione, to GITD zamierza je przywrócić dokładnie w tym samym miejscu.

Znikające znaki. W Krakowie walczą ze strefą czystego transportu Polsat News