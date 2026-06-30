W skrócie W ostatnim roku zatrudnienie w polskim przemyśle motoryzacyjnym spadło do poziomu sprzed dziewięciu lat, szczególnie dotykając producentów pojazdów.

W I kwartale 2026 roku odnotowano spadek eksportu branży motoryzacyjnej o 8,91 proc. oraz zmniejszenie eksportu do Niemiec o 14,5 proc.

Wartość produkcji sprzedanej wzrosła o około 0,5 proc., a Polska pozostaje największym rynkiem motoryzacyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej.

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Branżowy serwis AutomotiveSuppliers.pl opracował raport o stanie polskiego przemysłu motoryzacyjnego w pierwszym kwartale bieżącego roku. Dobra wiadomość jest taka, że nieznacznie większa - o około 0,5 proc. niż przed rokiem - jest np. wartość produkcji sprzedanej szacowana na blisko 58 mld zł. Zła? Systematycznie maleje zatrudnienie w tym sektorze.

Polskie fabryki motoryzacyjne zwalniają pracowników

Największe spadki zatrudnienia dotyczą zakładów produkcyjnych pojazdów, przyczep i naczep oraz części i akcesoriów, zatrudniających więcej niż 9 osób. Z danych GUS za pierwszy kwartał wynika, że liczba etatów w takich przedsiębiorstwach spadła o 3,7 proc. do 193,3 tys. W grupie firm średnich i dużych (powyżej 49 osób) przeciętne zatrudnienie wyniosło 184,4 tys. wobec 191,7 tys. w I kwartale 2025 r. (-3,8 proc.) i wobec 189,2 tys. na koniec 2025 roku.

Wyniki eksportu branży odzwierciedlają spadek popytu na rynkach europejskich. W I kwartale 2026 roku wartość eksportu przemysłu motoryzacyjnego z Polski wyniosła 10,70 mld euro wobec 11,7 mld euro w analogicznym okresie zeszłego roku. Spadek wyniósł 8,91 proc. rok do roku”

Autorzy raportu oceniają, że w polskim przemyśle motoryzacyjnym utrzymuje się wyraźny trend spadkowy, a zatrudnienie "cofnęło się do poziomu jaki ostatni raz odnotowaliśmy 9 lat temu". Prognozują też, że sytuacja nie ulegnie poprawie w nadchodzących miesiącach. Dane Głównego Urzędu Statystycznego za kwiecień i maj wskazują na dalsze pogłębianie się recesji - dynamika produkcji sprzedanej jest ujemna (-2,4 proc. w kwietniu i -4,4 proc. w maju.

Niemieckie problemy dotarły do Polski. To "zmiany strukturalne"

Z raportu wynika że najważniejszym zagranicznym partnerem Polski w sektorze motoryzacyjnym pozostają Niemcy. Niestety, w I kwartale bieżącego roku poziom eksportu do naszych zachodnich sąsiadów zmalał aż o 14,5 proc.

Zdaniem autorów raportu, trudności z jakimi mierzy się europejski przemysł motoryzacyjny, szczególnie w Niemczech, przekładają się na kondycję producentów pojazdów i komponentów w Polsce.

Choć nastąpił minimalny wzrost produkcji sprzedanej to pozostałe osiągnięte wyniki są gorsze od zeszłorocznych

Dane Niemieckiego Stowarzyszenia Motoryzacyjnego VDA wskazują, że nawet 54 proc. niemieckich firm z sektora dostawców motoryzacyjnych redukuje obecnie zatrudnienie w Niemczech. Zdaniem ekspertów to wynik "zmian strukturalnych" z jakimi mierzy się dzisiaj niemiecka motoryzacja.

Te potwierdza np. niepokojąca liczba ogłaszanych w Niemczech upadłości. Teoretycznie, jak zaważa AutomotiveSuppliers.pl, w I kwartale bieżącego roku wnioski o upadłość złożyły w Niemczech 94 firmy o obrotach 10 milionów euro lub większych. To aż o 35 proc. mniej niż kwartał wcześniej i o 24 proc. mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

Niemiecka firma konsultingowa Falkensteg zauważa, że - paradoksalnie - przytoczone liczby dotyczące upadłości, nie są to wcale optymistyczne. Z jej analiz wynika, że średnia z ostatnich 5 lat to 67 wniosków o upadłość kwartalnie, a "pozornie spokojny" I kwartał tego roku przekracza ją o 40 procent.

Polska ważnym punktem na motoryzacyjnej mapie Europy

Na szczęście nie wszystkie wskaźniki dotyczące przemysłu motoryzacyjnego świecą się na czerwono. Nieznacznie większa - o około 0,5 proc. niż przed rokiem - jest np. wartość produkcji sprzedanej szacowana na blisko 58 mld zł.

Polska pozostaje też największym rynkiem motoryzacyjnym Europy Środkowo-Wschodniej pod względem sprzedaży i usług, pełni też rolę kluczowego węzła produkcyjnego.

Branża motoryzacyjna w 2024 roku odpowiadała za 11,1 proc. łącznej wartości produkcji przemysłowej, plasując się na pozycji lidera wśród sektorów wytwórczych - wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.





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