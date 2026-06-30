Nowe autobusy zaprezentowano we wtorek w zajezdni autobusowej Płaszów. Tuż po zakończeniu prezentacji pojazdy rozpoczęły regularne kursy na liniach 123, 148, 158, 162 i 307. W tym samym czasie MPK podpisało umowę na dostawy wodoru, który będzie zasilał nową flotę.

Kraków zakończył testy. Wodór wchodzi do codziennej komunikacji

Do floty MPK trafiło 10 autobusów marki NesoBus, wyprodukowanych przez polską spółkę PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy. To pierwsze własne autobusy wodorowe krakowskiego przewoźnika, który przez ostatnie cztery lata testował pojazdy różnych producentów.

- Kraków konsekwentnie rozwija komunikację miejską i nie zamyka się na żadne rozwiązania, które mogą dobrze służyć mieszkańcom. Decyzja o zakupie pierwszych autobusów wodorowych nie została podjęta pochopnie. MPK przez cztery lata testowało pojazdy różnych producentów, zdobywając doświadczenia i sprawdzając, jak ta technologia sprawdza się w codziennej eksploatacji. Dzisiaj możemy powiedzieć, że czas testów zamienia się w regularną służbę mieszkańcom Krakowa - powiedział pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik.

NesoBus to 12-metrowy autobus napędzany ogniwem paliwowym. Według producenta może przejechać do 450 km na jednym tankowaniu wodoru. Michał Domański INTERIA.PL

Polski autobus może przejechać do 450 km

NesoBus ma 12 metrów długości i może przewieźć 88 pasażerów, w tym 29 na miejscach siedzących. Wszystkie pojazdy są niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, system informacji pasażerskiej oraz udogodnienia dla osób z ograniczoną mobilnością.

Napęd wykorzystuje ogniwo paliwowe o mocy 70 kW, które produkuje energię elektryczną z wodoru magazynowanego w zbiornikach na dachu autobusu. Energia trafia do silnika napędzającego tylną oś. Według producenta autobus może pokonać do 450 km na jednym tankowaniu. Cena jednego pojazdu wyniosła 2 938 849 zł netto.

- Wdrażanie technologii wodorowych to istotny element transformacji energetycznej transportu miejskiego. NesoBus to rozwiązanie, które łączy ekologię, nowoczesność i funkcjonalność. Wprowadzenie autobusów wodorowych wpisuje się w długofalowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza, redukcji emisji CO₂ oraz zwiększenia efektywności systemów transportu publicznego. Kraków, konsekwentnie powiększając swój tabor o pojazdy nisko i zeroemisyjne, potwierdza swoją pozycję jako lidera w obszarze nowoczesnej mobilności miejskiej - powiedział Tomasz Jasłowski, dyrektor Departamentu Produkcji w spółce PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy.

Tomasz Jasłowski podczas prezentacji przekonywał, że wprowadzenie autobusów wodorowych wpisuje się w długofalowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Krakowie. Michał Domański INTERIA.PL

Orlen zapewni dostawy wodoru

Równocześnie z prezentacją autobusów MPK podpisało umowę z Orlen Południe na dostawy wodoru.

W ciągu najbliższego roku przewoźnik planuje kupić 51 840 kg paliwa. Maksymalna wartość kontraktu wynosi około 3,5 mln zł netto. Umowa obejmuje również mobilny system tankowania do czasu uruchomienia docelowej infrastruktury. Przewidziano także możliwość zwiększenia zamówienia o kolejne 51 ton w ramach prawa opcji.

- Transformacja energetyczna dzieje się tu i teraz, a współpraca z MPK w Krakowie jest tego najlepszym dowodem. Konsekwentnie rozwijamy kompetencje w obszarze paliw alternatywnych, a hub wodorowy w Trzebini jest jednym z filarów tej strategii. Produkujemy wodór najwyższej czystości i dostarczamy rozwiązania wspierające nowoczesną komunikację miejską - podkreślił Wojciech Rzepka, prezes Orlen Południe.

Spółka przypomina, że przez ostatnie cztery lata dostarczyła już ponad 23 tony wodoru wykorzystywanego podczas testów autobusów w Krakowie.

Do czasu uruchomienia stałej infrastruktury autobusy będą tankowane przy wykorzystaniu mobilnej stacji wodorowej Orlen Południe. Michał Domański INTERIA.PL

Zakup został sfinansowany z KPO

Zakup autobusów został dofinansowany z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu Zielony Transport Publiczny realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Zakup kolejnych zeroemisyjnych autobusów w Krakowie to inwestycja w poprawę jakości powietrza oraz komfort życia mieszkańców. NFOŚiGW wspiera rozwój nowoczesnego, zeroemisyjnego transportu publicznego w Polsce. Łącznie na ten cel w ramach programu Zielony Transport Publiczny, finansowanego ze środków krajowych i KPO, przeznaczyliśmy ponad 4,3 mld zł. Dzięki nim wsparliśmy zakup blisko 1500 pojazdów, w tym autobusów elektrycznych, wodorowych oraz trolejbusów - powiedział Piotr Stępiński, dyrektor Departamentu Elektromobilności w NFOŚiGW.

Nowe autobusy są całkowicie niskopodłogowe i wyposażone m.in. w klimatyzację, system informacji pasażerskiej oraz miejsca dla osób z ograniczoną mobilnością. Michał Domański INTERIA.PL

Już jedna czwarta autobusów MPK jest zeroemisyjna

Po dostawie nowych pojazdów flota MPK liczy już 168 autobusów zeroemisyjnych. Oznacza to, że stanowią one około 25 proc. wszystkich autobusów krakowskiego przewoźnika.

Prezes MPK Rafał Świerczyński podkreśla, że uruchomienie autobusów wodorowych było możliwe dzięki równoległemu przygotowaniu zaplecza paliwowego i finansowania inwestycji.

- Eksploatacja autobusów wodorowych wymaga stałych i pewnych dostaw wodoru. Dlatego cieszę się z podpisanej umowy na dostawy tego paliwa z ORLEN Południe. Tym bardziej, że nasza współpraca trwa już od czterech lat. Dostawa 10 wodorowców zakończyła duży projekt realizowany przez MPK w Krakowie z udziałem środków unijnych, który obejmował w sumie dostawy 47 fabrycznie nowych autobusów, w tym 10 wodorowych i 37 elektrycznych wraz z ładowarkami typu plug-in. - podkreślił Rafał Świerczyński.

Kraków dołącza tym samym do grona polskich miast wykorzystujących autobusy z ogniwami paliwowymi, ale jest jednym z największych przewoźników, który zdecydował się na regularną eksploatację tej technologii. W praktyce oznacza to, że wodór przestaje być w Polsce rozwiązaniem testowym i staje się elementem codziennego transportu publicznego.



