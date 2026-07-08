Kraków powiększa Strefę Płatnego Parkowania. Prosili o to mieszkańcy

W skrócie Od 10 sierpnia w Krakowie nastąpi powiększenie Obszaru Płatnego Parkowania o wybrane fragmenty ulic, co stanowi odpowiedź na zgłoszenia mieszkańców skarżących się na trudności ze znalezieniem wolnych miejsc postojowych.

Początkowo planowane na sierpień 2024 roku rozszerzenie zostało opóźnione z powodu kwestii prawnych związanych ze zniżkami dla posiadaczy Karty Krakowskiej.

Z ostatecznych planów wyłączono Cichy Kącik oraz Bronowice po sprzeciwie tamtejszych mieszkańców, którzy obawiali się utraty części miejsc parkingowych po dostosowaniu organizacji ruchu.

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Od 10 sierpnia krakowski Obszar Płatnego Parkowania zostanie powiększony o nowe fragmenty ulic. Największe zmiany dotyczą podstrefy C oraz sąsiadującej z Błoniami podstrefy B30.

Nowe ulice w płatnej strefie. Odpowiedź na prośby mieszkańców

Nowe odcinki podstrefy C obejmą okolice Błoń i miasteczka studenckiego, rejon Ronda Matecznego, a także okolice cmentarza Podgórskiego i ulicy Wielickiej. Z kolei podstrefa B30 zostanie rozszerzona w kierunku ulicy Czarnowiejskiej. Do tej pory obejmowała przede wszystkim obszar pomiędzy Alejami Trzech Wieszczów a Parkiem Jordana.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa wskazuje, że powiększenie strefy jest odpowiedzią na problemy zgłaszane przez mieszkańców. Chodziło głównie o niewielkie obszary znajdujące się tuż poza granicą obowiązujących opłat, które były wykorzystywane przez wielu kierowców przyjeżdżających spoza tych części miasta. W efekcie mieszkańcy mieli trudności ze znalezieniem wolnych miejsc parkingowych.

Nowe ulice w Strefie Płatnego Parkowania w Krakowie od sierpnia | Fot. krakow.pl materiał zewnętrzny

Opóźnione rozszerzenie po decyzji radnych

Jak informuje RMF - decyzja o powiększeniu Obszaru Płatnego Parkowania została podjęta przez Radę Miasta Krakowa już 22 lutego 2023 roku. Początkowo zakładano, że nowe zasady zaczną obowiązywać już w sierpniu 2024 roku. Pierwotny plan był jednak szerszy i obejmował także część Krowodrzy do ulicy Piastowskiej, w tym Cichy Kącik, oraz fragment Bronowic do ulicy Armii Krajowej.

Termin wprowadzenia zmian przesunięto z powodu kwestii prawnych związanych ze zniżkami dla osób posiadających Kartę Krakowską. Spór dotyczył sposobu obsługi preferencyjnych opłat - rozważano, czy wystarczą rozwiązania dostępne w aplikacjach, czy konieczne będzie również dostosowanie parkomatów.

Cichy Kącik i Bronowice pozostaną poza zmianami

Ostatecznie zakres rozszerzenia został ograniczony. Z nowych planów wyłączono Cichy Kącik oraz Bronowice, gdzie mieszkańcy sprzeciwiali się wprowadzeniu płatnego parkowania. Obawy dotyczyły przede wszystkim możliwej utraty części miejsc postojowych.

Wprowadzenie zasad obowiązujących w strefie wymaga bowiem dostosowania organizacji parkowania, między innymi zachowania odpowiednich szerokości chodników oraz wymaganych odległości od skrzyżowań. Mieszkańcy wskazywali, że w praktyce mogłoby to oznaczać zmniejszenie liczby dostępnych miejsc.

Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych radni zdecydowali się ograniczyć skalę zmian. W grudniu ubiegłego roku przyjęto ostateczną, zmienioną wersję rozszerzenia Obszaru Płatnego Parkowania, bez Cichego Kącika i Bronowic.

Zakup abonamentów już od 10 lipca

Kierowcy korzystający z nowych obszarów będą mogli rozpocząć zakup abonamentów wcześniej - od 10 lipca, przede wszystkim za pośrednictwem internetu, bez konieczności wizyty w punktach obsługi.

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