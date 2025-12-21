Film wywołał falę niepokoju - bo pokazuje coś, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Kradzież nowoczesnego samochodu bez hałasu, bez alarmu i bez śladów włamania.

Złodziej nie otwiera auta. On "podłącza się" do samochodu

Schemat jest prosty i właśnie dlatego tak niepokojący. Złodzieje wypinają zderzak, uzyskują dostęp do przewodów przy reflektorze i wpinają się w magistralę CAN - system, który odpowiada za komunikację między elektroniką samochodu. W praktyce oznacza to możliwość "oszukania" immobilisera i uruchomienia auta tak, jakby wszystko odbywało się zgodnie z procedurą.

Nie ma wycia alarmu. Nie ma wybitej szyby. Po kradzieży często nie zostaje nic, co dla ubezpieczyciela byłoby jednoznacznym śladem włamania.

To właśnie ten element najbardziej niepokoi kierowców - bo metoda nie wygląda jak klasyczna kradzież, a raczej jak legalne uruchomienie samochodu.

Czy to dotyczy także aut w Polsce? Importer Toyoty reaguje

Zdarzenie z nagrania miało miejsce w Wielkiej Brytanii, ale zapytaliśmy polskiego importera Toyoty, czy taka metoda jest znana i czy dotyczy samochodów sprzedawanych na naszym rynku. Odpowiedź jest jednoznaczna, ale nie zamyka tematu.

Od ponad 3 lat na terenie Polski montujemy zabezpieczenie blokujące ten typ kradzieży. Jest to system BLE. Systemy BLE są montowane w ten sposób, aby uniemożliwić ingerencję w sterownik immobilizera poprzez magistralę CAN, do której podłączona jest przednia lewa lampa pojazdu. Oczywiście mowa o autach, które mają takie rozwiązanie fabryczne – m.in. RAV4 czy Camry.

System BLE (Bluetooth Low Energy) wykorzystuje dynamiczne, zmienne kody dostępu i ma blokować właśnie ten scenariusz ataku. Problem w tym, że nie wszystkie Toyoty na drogach są nim objęte.

Starsze roczniki, import, rynek wtórny. Tu ryzyko nie znika

Zabezpieczenie BLE dotyczy konkretnych wersji i lat produkcji. Samochody sprowadzane z zagranicy, starsze egzemplarze albo auta bez fabrycznego systemu pozostają potencjalnie podatne na atak przez magistralę CAN. A to właśnie Toyoty - jako jedne z najpopularniejszych aut w Polsce - królują w statystykach kradzieży. Z podsumowania 2024 r. przygotowanego przez instytut Samar wynika, że Toyoty były najczęściej kradzionymi autami w Polsce - w sumie zginęło 917 szt., niemal dwukrotnie więcej niż kolejnego na liście - Audi (464 szt.). Otwierają też listę modeli - najczęściej ginęła Corolla (270 szt.), a zaraz za nią - RAV4 (200 szt.) Czwarty w "TOP10" jest natomiast Yaris (118 szt.).

Toyoty giną nie dlatego, że są "łatwe", ale dlatego, że jest ich bardzo dużo, a popyt na części i całe samochody pozostaje wysoki.

Kradzież bez śladów to realny problem

Ten scenariusz ma jeszcze jeden, często pomijany wymiar. Brak widocznych śladów włamania potrafi skomplikować rozmowy z ubezpieczycielem. Właściciel zostaje z pustym miejscem parkingowym i pytaniami: jak udowodnić kradzież, skoro auto "odjechało samo"? Jak długo potrwa likwidacja szkody? I czy zastosowane zabezpieczenia zostaną uznane za wystarczające?

To właśnie dlatego nagranie z kradzieży RAV4 wzbudziło tak duże emocje. Nie pokazuje futurystycznego ataku hakerskiego, tylko bardzo przyziemny problem - że nowoczesny samochód może zniknąć szybciej, niż wielu kierowców zdaje sobie sprawę.

Jak uchronić samochód przed kradzieżą

Fabryczne zabezpieczenia pomagają, ale nie są gwarancją spokoju. W praktyce największą barierą dla złodzieja nadal jest połączenie kilku warstw ochrony - elektronicznych i mechanicznych - które wydłużają czas kradzieży i zwiększają ryzyko wykrycia. A czas, jak pokazuje to nagranie, jest dziś kluczowy.

