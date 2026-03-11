W skrócie W 2025 roku w Polsce liczba kradzieży samochodów spadła o 10,8 proc., odnotowując 4 751 skradzionych pojazdów.

Najwięcej kradzieży miało miejsce w województwie mazowieckim, szczególnie w Warszawie, gdzie wyrejestrowano 1 146 pojazdów.

Toyota była najczęściej kradzioną marką w 2025 roku, z 950 przypadkami, głównie w Mazowszu i Warszawie.

Coraz mniej kradzieży? To nie znaczy to, że problem zniknął

Najnowsze statystyki wyraźnie pokazują spadek liczby kradzieży samochodów w Polsce. W 2025 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała ona o 10,8 proc. Skradzione pojazdy stanowiły mniej niż 0,02 proc. całego parku samochodowego, który liczy około 23,5 mln aut osobowych i dostawczych. Spadkowa tendencja utrzymuje się już czwarty rok z rzędu, a wynik z 2025 roku jest najlepszym od początku prowadzenia analiz przez IBRM Samar.

Dla kontrastu, jeszcze kilkadziesiąt lat temu problem miał zupełnie inną skalę. Rekordowy był rok 1999, gdy złodzieje ukradli aż 71 543 samochody. Nawet w 2005 roku, mimo widocznej poprawy, liczba skradzionych pojazdów wciąż wynosiła 45 292.

Warszawa bije rekordy kradzieży. Gdzie najbezpieczniej?

Rozkład kradzieży samochodów w Polsce pozostaje od lat stabilny, a przestępstwa te koncentrują się głównie w tych samych regionach. Liderem jest województwo mazowieckie, gdzie w 2025 roku skradziono 1 811 pojazdów, co stanowiło aż 38 proc. wszystkich przypadków w kraju.

Największy udział ma Warszawa - tylko w stolicy wyrejestrowano 1 146 samochodów utraconych w wyniku kradzieży. To 24,1 proc. krajowego zjawiska, czyli więcej niż łącznie w dziesięciu województwach o najmniejszej liczbie przestępstw. Najbezpieczniejsze regiony to województwa opolskie i podlaskie, gdzie odnotowano odpowiednio 48 i 47 kradzieży.

Najczęściej kradzione marki i modele w 2025 roku

W rankingu najczęściej kradzionych samochodów po raz kolejny na czoło wysunęła się Toyota. W 2025 roku złodzieje przywłaszczyli 950 pojazdów tej marki, co oznacza wzrost o 3,6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Toyota była jedyną marką z pierwszej dziesiątki, która odnotowała wzrost liczby kradzieży.

TOP 10 kradzionych marek w 2025 roku:

Toyota - 950 szt.

Audi - 397 szt.

BMW - 385 szt.

Volkswagen - 344 szt.

Mercedes - 250 szt.

Hyundai - 222 szt.

Kia - 214 szt.

Renault - 210 szt.

Ford - 175 szt.

Fiat - 161 szt.

Blisko trzy czwarte wszystkich skradzionych Toyot pochodziło z Mazowsza - 687 pojazdów, w tym aż 473 z samej Warszawy. Stolica odpowiadała więc niemal za połowę krajowych kradzieży tej marki.

Najczęściej przywłaszczanym modelem była Toyota Corolla (360 egz.), a następnie Toyota RAV4 (201) i Toyota C-HR (138). Zestawienie pokazuje, że popularność danego auta na rynku często idzie w parze z jego atrakcyjnością dla złodziei.

W czołowej dziesiątce znalazły się także dwa pojazdy użytkowe: Fiat Ducato (96) oraz Renault Master (84). W niektórych markach, jak Mercedes, Peugeot czy Citroen, najczęściej kradziono właśnie modele dostawcze. Natomiast Audi, zwłaszcza model A4, straciło na atrakcyjności i wypadło z pierwszej dziesiątki.

Złodzieje wybierają głównie młode auta. Także egzotyczne

Analiza roczników wykazuje, że złodzieje najchętniej sięgają po samochody stosunkowo młode, zwykle nie starsze niż 10 lat. W 2025 roku najczęściej kradziono auta z roczników 2019 (543 egz.) i 2021 (449 egz.). Dane pokazują, że popularność marki na drogach nie zawsze idzie w parze z jej atrakcyjnością dla przestępców.

Dla kontrastu, jeden z najpopularniejszych SUV-ów w Polsce, Dacia Duster, padł ofiarą kradzieży zaledwie cztery razy, a Renault Austral nie został skradziony ani razu. W przypadku samochodów elektrycznych (49 przypadków) najczęściej wybierano Nissan Leaf (9 egz.) oraz Porsche Taycan (6 egz.).

